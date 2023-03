Ich vermiete eine Liegenschaft: Soll ich selber eine Immobiliengesellschaft bilden?

Ich besitze eine Geschäftsliegenschaft in meinem Privatvermögen, welche vermietet ist. Die Mieteinnahmen treiben meine Steuer-Progression in die Höhe. Wäre es aus steuerlicher Sicht sinnvoll, diese Liegenschaft in eine Immobiliengesellschaft zu übertragen? Was müsste ich dabei beachten?

Daniel Linggi* Jetzt kommentieren 22.03.2023, 11.43 Uhr