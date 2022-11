Ratgeber Ich verabscheue es, wenn der Hund meines Freundes auf mich zuspringt und mich anbellt Ein sehr guter Freund hat einen siebenjährigen Hund. Wenn ich zu Besuch gehe, springt dieser auf mich zu und bellt laut und lang. Obschon dies offenbar eine freudige Begrüssung sein soll, empfinde ich es als aggressiv. Inzwischen belastet das unsere Freundschaft. Ist es nicht möglich, dem Hund dieses Verhalten abzugewöhnen? Susi Paul* Jetzt kommentieren 16.11.2022, 15.45 Uhr

Susi Paul.

Ja, es ist möglich, einem siebenjährigen Hund etwas Neues beizubringen. Aber es erfordert Konsequenz und Durchhaltevermögen. Diese Art von Begrüssung darf nicht sein. Denn es gibt viele Menschen, die Angst vor Hunden haben. Und Sprüche wie «Der tut nichts» sind nicht hilfreich.

Ich selber habe einen sehr kleinen Hund. Und wenn jemand kommt, dem ich die Tür öffne, binde ich ihn zuvor schnell bei seinem Bettchen an. Aus verschiedenen Gründen.

Ich will nicht, dass der Hund aus der Haustür rennt und womöglich unter ein Auto gerät. Oder jemandem zwischen die Füsse und diese Person dann vielleicht umfällt. Oder eben, an einer anderen Person hochspringt oder sie anbellt. Vor allem soll der Hund merken: Ich entscheide selber, ob die Person, die bei mir Einlass verlangt, hereinkommt oder draussen bleibt.

Starren als Bedrohung

Wie erwähnt, gibt es viele Erwachsene und Kinder, die vor Hunden Angst haben. Und dies umso mehr, je grösser das Tier ist. Mein älterer Bruder etwa hat Angst vor Hunden, obwohl wir zu Hause immer welche hatten, und wechselt je nach Situation gar die Trottoirseite.

Menschen, die Angst vor Hunden haben, starren diese oft an (um abzuschätzen, was passieren könnte), was für viele Hunde eine Drohung darstellt. Je nach Hund (Rasse, Ausbildung, Erfahrung usw.) wird das vom Hund, gerade in seinem Revier, als Affront, Drohung oder Frechheit empfunden. Er wird sich stellen, mit Blick und Körperhaltung signalisieren, dass er das nicht will.

Aber auch, wenn ein Hund sich über Besucher freut, sich nähert und auch an ihnen hochsteht, kann das von einem Nichthundehalter kaum interpretiert werden. Wenn die von Ihnen erwähnte Person ein echter Freund ist, wird er von nun an seinen Hund anbinden, bevor er die Türe öffnet. Oder aber an die Leine nehmen und so führen, dass er nicht in die Nähe kommt und Sie bedrängt. Erst wenn sich alle Beteiligten drin sind und sich gesetzt haben, wird der Hund mit dem Gast bekannt gemacht. Wenn auch das Ihnen Angst macht, bleibt der Hund angebunden, darf aber dabei sein.

Mit Läuten üben

Mit dem Hund kann man üben: Man geht an die Haustür, öffnet sie, läutet und schickt seinen Hund auf den Liegeplatz. Das Geläute heisst für den Hund, dass er sich auf seinen Platz legt. Er wird für sein Verhalten belohnt.

Anfänglich muss er angebunden werden, damit er nicht versucht, das Gewünschte zu unterlaufen. Aber der Hund sollte auch immer wieder, ohne «Läutesignal» auf sein Bett geschickt werden, sodass dieser Befehl gut und gerne ausgeführt wird. Denn das Ganze sollte nicht eine Strafe sein, sondern eine Regel. Dadurch wird die Bindung vom Hund zu seinem Menschen noch stärker, weil der Verantwortung übernimmt: Auch ein Hund muss sich auf seinen Menschen verlassen können.

* Dr. med. vet. Susi Paul ist Fachtierärztin für Verhaltensmedizin STVV.

