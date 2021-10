Ratgeber: Wie überbrücke ich den Geldengpass?

Ratgeber Ich verabscheue diese Apéros und Jahresend-Anlässe Bald beginnt sie wieder: die Zeit der geschäftlichen Apéros, Jahresend-Anlässe und Weihnachtsessen. Ich verabscheue solches, würde am liebsten kneifen, komme aber nicht darum herum. Manchmal sind auch die Partner eingeladen, mein Mann empfindet es gleich. Wie kommen wir damit klar? Rita Wigger * Jetzt kommentieren 27.10.2021, 13.09 Uhr

Rita Wigger, Expertin für Umgangsformen und Körpersprachen.

Sie sind mit Ihrem Empfinden nicht alleine. Längst nicht allen Menschen liegen solche Anlässe. Vielleicht helfen Ihnen folgende Überlegungen:

In unseren Köpfen haben wir unsympathische Bilder von eifrigen Smalltalkern, «All you can eat»-Jägern, krawattierten Businessleuten und sich einschleimenden Netzwerkern. Generell verhalten sich Menschen ja nicht so, wie wir es unseren Werten entspricht. Wir haben unsere Meinung gemacht. Doch es ist unsere subjektive Wahrnehmung. Unsere beste Freundin oder unsere Familie können genauso ein Grund für eine Desillusion sein, wie unser Arbeitgeber oder Arbeitskolleginnen und -kollegen. Enttäuschungen können wir vorbeugen, indem wir unsere eigene Perspektive zu ändern versuchen. In Bezug auf die erwähnten Anlässe gehört dazu die Frage, wieso genau ich sie verabscheue? Was ich dort erwarte? Was ich selber vielleicht falsch mache?

Gedankliche Vorbereitung kann entspannen

Wenn wir uns vorgängig schon ein paar Gedanken machen und uns mental vorbereiten, ist das ein erster Schritt. Positiv wirken kann, wenn wir die Haltung eines neugierigen Anfängers einnehmen, der einfach offen ist für die Erfahrungen, die ein solcher Anlass bieten wird. Konkreter kann man sich vorbereiten, indem man abklärt: Wer nimmt auch an diesem Anlass teil, wen kenne ich dort? Womöglich kann ich mich mit jemandem schon vorher verabreden, um gemeinsam dort zu erscheinen und dann auch für den Abend eine Ansprechperson zu haben, ohne an dieser zu kleben.

Sie können sich auch kleine Ziele setzen: Mit einer für Sie interessanten Person ins Gespräch kommen. Oder sich einfach beim Gastgeber für die Einladung bedanken.

Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie die ganze Zeit wie ein Wasserfall reden. Es braucht auch Menschen, die zuhören können. Ein gutes Mittel ist, jemanden Fragen zu stellen, vielleicht zu Themen aus Beruf oder Freizeit.

Schauen Sie, dass sich dem Anlass angemessen gekleidet sind, dann passen Sie auch optisch gut ins Bild und fühlen sich entsprechend wohler. Bei den meisten dieser Anlässe wird für das Erscheinen nur eine Richtzeit angeben, und Sie müssen nicht bei den Ersten sein. Wenn das Geschehen schon etwas im Gange ist, stehen Sie auch nicht zu sehr im Rampenlicht. Und es gibt in der Regel auch eine Art offiziellen Teil, nach welchem Sie sich dann auch irgendwann wieder verabschieden dürfen, wenn Ihnen danach ist.

Nach dem Anlass selber können Sie diesen ruhig kurz Revue passieren lassen: Was ist gut gelaufen? Was war unangenehm? Was kann ich ein nächstes Mal besser machen? Was hat mir sogar gefallen? Damit werden wir in kleinen Schritten künftig positiver und entspannter über solche Veranstaltungen denken und an Ihnen teilnehmen können.

* Rita Wigger ist Coach für Umgangsformen und Körpersprachen; www.krawaettli.ch

