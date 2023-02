Ratgeber Ich suche einen neuen Job: Wie merke ich, ob ein bestimmtes Angebot und die betreffende Firma zu mir passen würden? Ich (w, 39) suche eine neue Arbeitsstelle und stelle durchaus erfreut fest, dass es in meinem Tätigkeits­gebiet aktuell sehr viele ausgeschriebene Stellen hat. Worauf muss ich bei der Suche nach einem neuen Job achten, damit dieser und auch die betreffende Firma zu mir passen? Wie gehe ich am besten dabei vor? Alexander Beck* Jetzt kommentieren 01.02.2023, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alexander Beck.

Der aktuelle Arbeitsmarkt ist äusserst attraktiv für Arbeitnehmende. Anders gesagt: Es herrscht ein Arbeitnehmermarkt. In der Schweiz sind rekordhohe 250000 Stellen offen, Tendenz trotz leicht abflauender Wirtschaft steigend.

Gemäss Umfragen ziehen derzeit schätzungsweise 650000 Arbeitnehmende einen Stellenwechsel in Betracht. Vor allem, weil aus ihrer Sicht der Stress am aktuellen Arbeitsplatz zu gross sei (Quelle: Travail.Suisse). Auch zeigt die demografische Entwicklung der aktiven Berufstätigen, dass die Babyboomer-Generation in Scharen ordentlich oder sogar frühzeitig in Pension geht und somit zu wenig junge Arbeitskräfte verfügbar sind.

Aus dem Fachkräftemangel hat sich ein echter Personalmangel entwickelt, der sich je nach Branche weiter zuspitzt. Seitens Arbeitgeber ist ein regelrechter Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte entbrannt. Gute Zeiten also für Arbeitnehmende, die sich überlegen, eine neue Stelle zu suchen. Doch in der Flut von Angeboten von Personaldienstleistern, Ausschreibungen auf verschiedenen Suchplattformen und den sozialen Netzwerken wie z.B. Linked-in, ist es nicht einfach, bei Arbeitgebern Weizen von Spreu zu trennen. Woran erkenne ich einen guten Arbeitgeber und wie hole ich mir die nötigen Informationen, um mich zu bewerben?

Tätigkeitsbeschreibung und Firmenkultur

Bei einer Stellenausschreibung achten Sie zunächst auf die Aufgabenbeschreibung. Je konkreter diese und die künftige Rolle dabei sind, umso besser können Sie dies mit Ihrem bisherigen Werdegang und Ihren Wünschen und Plänen abstimmen.

Achten Sie auch auf die Form der Ausschreibung. Ist Sie zum Beispiel per «Du» formuliert? Oder ist sie hochformell und mit vielen Fachbegriffen gespickt? Dies vermittelt einen ersten Eindruck über die Kultur des Unternehmens.

Nutzen Sie die Möglichkeit zur Recherche im Netz, besuchen Sie die Website der Firma oder verschaffen Sie sich ein erstes Bild auf den gängigen Bewertungsplattformen wie kununu.com oder glassdoor.ch. Nehmen Sie aber nicht Einzelbewertungen als Massstab, sondern die Summe der Arbeitgebereinschätzungen.

Persönliche Kontakte nutzen

Gibt es Kontaktpersonen, bei denen Sie über die Aufgaben sowie das Lohngefüge Auskunft erhalten, bevor Sie sich bewerben? Können Sie sich bei Bekannten erkundigen, welche die Firma als Kunde oder Lieferant kennen? Oder sogar schon dort gearbeitet haben? Eine solche Empfehlung ist ein sicherer Wert: Wer empfiehlt schon einen unattraktiven Arbeitgeber.

Zu guter Letzt ist auch der Bewerbungsprozess selber ein Indikator, wie ernst Sie als möglicher neuer Mitarbeitender genommen werden. Dies heisst konkret: kurze Antwortzeiten und ein insgesamt straffer Bewerbungsprozess (Faustregel max. 3–4 Wochen), transparente Gespräche auf Augenhöhe, Offenheit auch bezüglich Probleme, welche die Firma hat und die Möglichkeit den Betrieb und künftige Kollegen kennen zu lernen.

* Alexander Beck ist Geschäftsführer von Beck Human Resources Consulting, KMU und Human Resources Transformation; www.beck-hr.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen