Ich möchte fasten, aber auch das Fitnesstraining fortsetzen: Wie geht das am besten? Worauf muss ich achten? Ich möchte bis Ostern fasten, aber auch weiterhin regelmässig Sport treiben und mich fit halten. Doch habe ich durch die reduzierte Aufnahme von Nahrung nicht zu wenig Energie dafür? Was muss ich beachten, damit ich trotz des Fastens erfolgreich trainieren kann? Karim El Gallal, Fitnessinstruktor, Activ Fitness

Karim El Gallal. Bild: PD

Fasten und Sport lassen sich vereinbaren. Dabei sollten jedoch bestimmte Grundsätze befolgt werden, damit der Körper auch während des Fastens mit genügend Energie versorgt wird. Unabhängig von der Fastenmethode ist es etwa wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Ausserdem gilt es, die Trainingsintensität während des Fastens stark zu reduzieren, schliesslich führen die meisten von uns während des Fastens ihr normales Leben weiter: Wir arbeiten, widmen uns der Familie, gehen unseren Hobbys nach, müssen einkaufen, putzen usw. Auch diese Tätigkeiten verbrauchen Energie und werden im Fachjargon «sportunabhängige Aktivitätsthermogenese» genannt.

Methoden wie 16/8 oder 5/2

Die richtige Ernährung zur richtigen Zeit spielt beim Fasten ebenfalls eine zentrale Rolle. Entgegen der verbreiteten Meinung gibt es nicht nur «die eine» Fastenart mit einem kompletten Verzicht auf feste Nahrung, sondern ganz viele unterschiedliche Varianten. Bei der Fastenmethode 16/8 etwa wird dem Körper während acht Stunden am Tag feste Nahrung zugeführt. In den verbleibenden 16 Stunden fastet der Körper. Bei der 5/2-Methode wird an fünf Wochentagen normal gegessen und an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Nahrungszufuhr auf unter 1000 Kilokalorien reduziert.

Proteine und Vitamine

Wichtig: Je nach Fasten- und Trainingsziel unterscheidet sich die optimale Kalorienmenge. Ist etwa Fettverlust das Trainingsziel, sollte auch beim Fasten die zugeführte Kalorienmenge leicht (z.B. 300 Kilokalorien) unter dem Tagesbedarf liegen.

Zentral ist auf jeden Fall, bei jeder Fastenmethode wichtige Makro- und Mikronährstoffe (Kohlenhydrate, Eiweisse, Vitamine, Mineralstoffe etc.) zu sich zu nehmen, damit der Körper funktionieren kann. Insbesondere die Proteinzufuhr ist wichtig, um Muskelschwund zu vermeiden. Die aktuellen Empfehlungen gehen von einer optimalen Proteinaufnahme von 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag aus.

Training auch im Ramadan

Ich persönlich faste jedes Jahr im heiligen Monat Ramadan. Das heisst: Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang verzichte ich vollständig auf Nahrung und Wasser. Während dieser Zeit reduziere ich mein Training von normalerweise 6-7 auf 2-3 Einheiten pro Woche; bei niedriger bis mässiger Intensität.

Lässt es sich einrichten, trainiere ich nach dem Fastenbrechen, dann habe ich Wasser und Kohlenhydrate zu mir genommen, die den Körper mit Energie versorgen. Ist es nicht möglich, das Training nach Sonnenuntergang durchzuführen, achte ich darauf, 30 bis 60 Minuten vor dem Fastenbrechen zu trainieren, damit ich dem Körper nach dem Workout schnellstmöglich wichtige Nährstoffe zuführen kann.

Tipp zu Sportarten

Mein Tipp: Besonders geeignet in der Fastenzeit sind Kraft­training im Fitnessstudio oder Ausdauersportarten, die allein verübt werden können. Denn anders als bei Mannschaftssportarten lässt sich das Tempo selber bestimmen und die Intensität den eigenen Fitness- und Fastenzielen anpassen.

