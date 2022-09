Ratgeber Ich möchte eine Liegenschaft als reine Geldanlage kaufen: Doch was heisst das punkto Steuern und Gebühren? Wir (verheiratet, 53 und 55 Jahre) besitzen bereits ein Eigenheim. Da wir etwas Geld geerbt haben, möchten wir eine weitere Liegenschaft privat als Renditeobjekt erwerben. Mit welchen Steuer- und Gebühren folgen müssen wir dabei als Käufer rechnen?

Der Erwerb einer Liegenschaft hat je nach Kanton Steuer- und Gebührenfolgen. Dabei kann je nach Wohnsitz beispielsweise eine kantonale Handänderungs­steuer oder -gebühr anfallen. Dazu kommen notarielle und grundbuchamtliche Gebühren, die sich häufig an der Vertragssumme bemessen und in der Regel zwischen Käufer und Verkäufer geteilt werden.

Ort der Besteuerung

Die Liegenschaft sowie die daraus resultierenden Mieterträge werden am Ort der Liegenschaft besteuert. Wenn Sie eine Renditeliegenschaft in Ihrer Wohnsitzgemeinde erwerben, ändert sich somit nichts für Sie. Befindet sich die Renditeliegenschaft im gleichen Kanton, aber nicht in der gleichen Gemeinde, so werden Sie zukünftig Steuerrechnungen beider Gemeinden erhalten. Sie brauchen aber nur eine Steuererklärung auszufüllen. Befindet sich die Liegenschaft in einem anderen Kanton, so werden Sie dort beschränkt steuerpflichtig und müssen jedes Jahr zusätzlich eine Kopie Ihrer Steuererklärung des Wohnsitzkantons im anderen Kanton einreichen.

Einkommenssteuern

Die Mieterträge der Renditeliegenschaft stellen steuerbares Einkommen dar und ­werden zu Ihrem übrigen Einkommen hinzugezählt. Dabei ist zwischen der Bruttomiete (inkl. Nebenkosten) und der Nettomiete (exkl. Nebenkosten) zu unterscheiden.

Detaillierte Nebenkosten

Stellen Sie den Mieterinnen und Mietern die nutzungsbedingten Betriebskosten (wie bspw. Strom-, Wasser- oder Kehrichtgebühren) separat als Nebenkosten in Rechnung, so müssen Sie diese Zahlungen nicht als Einnahmen versteuern. Sie versteuern lediglich die Nettomiete. Allerdings können Sie die bezahlten Nebenkosten nicht als Abzug geltend machen.

Versteuern Sie hingegen die Bruttomiete, so sind die ­nutzungsbedingten Betriebskosten als Gewinnungskosten abzugsfähig. Unter dem Strich ist es empfehlenswert, in den Mietverträgen die Nettomiete und die Nebenkosten separatauszuweisen.

Abzugsfähige Kosten

Wie bei Ihrer Privatliegenschaft sind zudem die werterhaltenden Unterhaltskosten sowie die besitzbedingten Aufwendungen (wie zum Beispiel Gebäudeversicherungsprämien) von diesen Erträgen abzugsfähig. Analog zu Ihrer eigenen Liegenschaft lohnt es sich auch bei der Renditeliegenschaft, die Unterhaltsarbeiten mit Blick auf die Steuersituation zeitlich geschickt zu planen. So können sich interessante Optionen zur Steueroptimierung ergeben. Alternativ können Sie sich auch für die Anwendung des jeweiligen Pauschalabzugs entscheiden.

Vermögenssteuern

Ihre Liegenschaft stellt steuerbares Vermögen dar, welches am Ort der Liegenschaft vermögenssteuerpflichtig ist. In gewissen Kantonen fällt zudem eine separate Liegenschaftssteuer an. Es lohnt sich deshalb, die Möglichkeiten zur Steuerplanung im Voraus sorgfältig zu prüfen und auszuschöpfen.

