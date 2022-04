Ratgeber Ich leide, wenn ich die Erwartungen anderer Menschen nicht erfüllen kann Meine Frau und ich sind ein gutes Team mit unseren Kindern und haben auch zu zweit schöne Zeiten. Doch Erwartungen erzeugen bei mir Druck und schlechtes Gewissen. Ist meine Partnerin traurig oder enttäuscht wegen mir, beschäftigt mich das tagelang. Generell habe ich Probleme mit Erwartungen, sei es vom Chef oder privat. David Siegenthaler* Jetzt kommentieren 06.04.2022, 13.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

David Siegenthaler.

In vielen Fällen stammt die Angst, Erwartungen nicht erfüllen zu können, aus Erfahrungen in der Kindheit. Vielleicht hat man erlebt, dass es schlimme Folgen haben kann, wenn man Menschen enttäuscht. Etwa Liebesentzug oder Nichtbeachtung durch die Eltern. Oder wenn man sich als Kind verantwortlich fühlt, dass die Eltern traurig sind.

So «lernen» wir, dass wir schlecht sind oder verlassen werden, wenn wir die Erwartungen anderer nicht erfüllen. Die Folge – Enttäuschung von anderen – fühlt sich schlimm und bedrohlich an. In solchen Momenten können wir nicht auf die mentale Gefühlswelt des «gesunden Erwachsenen-Ichs» zugreifen. Unser inneres verletztes Kind von damals färbt unsere gegenwärtige Situation mit Gefühlen ein, die viel zu stark sind für die Situation. Unsere Entscheidungsmöglichkeiten werden eingeengt. Man kann entweder versuchen, die Erwartungen doch noch zu erfüllen. Oder empfindet die Schuldgefühle.

Solche Verletzungen von früher können das Zusammenleben mit einem Partner enorm erschweren. Selbst mit einem fürsorglichen und toleranten Partner möchte man immer Erwartungen erfüllen. Und es fällt schwer, irgendeinen Wunsch abzuschlagen oder eine Erwartung nicht zu erfüllen.

Dabei sind Enttäuschungen und Erwartungen grundsätzlich neutral und werden durch unsere Erfahrungen negativ oder positiv beurteilt. «Enttäuscht» bedeutet genau genommen, aus einer Täuschung herausgerissen werden. Was eine Situation schafft, die näher an der Realität ist.

Kontakt aufnehmen mit dem «inneren Kind»

Ein möglicher Weg, um mit ­Erwartungen besser umgehen zu können, ist die meditative Arbeit mit dem eigenen «inneren Kind», welches damals verletzt worden ist. Sie könnten versuchen, sich in die damalige Lage zu versetzen. Stellen Sie sich vor, wie sich diese Situation anfühlte. Auch sinnlich: Was sahen, hörten, empfanden Sie damals? Was für eine Person hätte Ihnen gutgetan, die Ihnen Liebe und Akzeptanz entgegenbringt? Fragen Sie sich, was Sie selber dem Kind Gutes mitteilen könnten. Vielleicht eine Botschaft wie: «Ich liebe dich und akzeptiere dich, so wie du bist. Ich sehe dich und bin für dich da.»

Wenn Sie eine passende Botschaft gefunden haben, können Sie beobachten, ob es Ihrem «inneren Kind» damit besser geht. ­Beziehen Sie auch in diese Vorstellung die sinnliche Wahrnehmung mit ein: Was sehen, hören, riechen Sie in dieser ­Situation? Dies vertieft Ihre Botschaft an sich selber.

Eine solche Übung kann bei schweren Problemen keine Therapie ersetzen. Aber sie kann helfen, anders mit Erwartungen von Mitmenschen umzugehen und sich in gesundem Mass davon unabhängig zu machen. Geben Sie sich Zeit und Geduld. Und am allerwichtigsten: Seien Sie liebevoll mit Ihrem «inneren Kind» und zu sich selber.

* David Siegenthaler ist dipl. Psychologischer Berater und zert. Paarberater/Sexualberater; www.sexual-und-paarberatung.ch

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen