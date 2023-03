Ratgeber Ich habe vom Konkubinatspartner wertvolles Geschenk erhalten: Muss ich es nun seinen Erben zurückgeben? Ich habe von meinem verstorbenen Partner während unserer Beziehung eine wertvolle Uhr als Geschenk erhalten. Nun fordern die Erben das Geschenk zurück. Falls ich sie nicht zurückgäbe, würden sie mir den Betrag vom Vermächtnis abziehen, das ich im Testament erhalten habe. Wie kann ich mich wehren? Marcel Vetsch* Jetzt kommentieren 06.03.2023, 15.27 Uhr

Marcel Vetsch.

Zu Lebzeiten kann jede handlungsfähige Person frei über ihr Vermögen verfügen und auch beliebige Schenkungen ausrichten. Gewisse lebzeitige Zuwendungen, insbesondere grössere Schenkungen, können allerdings Konsequenzen beim Todesfall des Schenkers haben.

Schenkungen an den Konkubinatspartner haben allerdings nur dann Folgen, wenn diese Schenkungen erstens den Rahmen von üblichen Gelegenheitsgeschenken übersteigen, zweitens innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tod des Erblassers erfolgten und drittens durch diese Schenkungen der Pflichtteil von pflichtteilsgeschützten Erben verletzt wurde.

Konkubinatspartner bekommt keinen Pflichtteil

Nicht alle gesetzlichen Erben sind pflichtteilsgeschützt. Seit Inkrafttreten des revidierten Erbrechts per 1. Januar 2023 haben nur noch der Ehepartner sowie die Nachkommen einen Pflichtteil. Da Ihr Konkubinatspartner nicht mit Ihnen verheiratet war, sind seine Nachkommen seine einzigen pflichtteilsgeschützten Erben. Deren Pflichtteil beträgt seit dem 1. Januar 2023 noch die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Wenn kein Ehepartner und nur Nachkommen vorhanden sind, sind die Nachkommen nach Gesetz die Alleinerben, womit die frei verfügbare Quote 50 Prozent des Nachlasses beträgt. Das heisst, Ihr Partner durfte über die Hälfte seines Nachlasses als Erblasser frei verfügen.

Nicht mehr als die Hälfte des Nachlasses

Macht das Ihnen im Testament zugewendete Vermächtnis zuzüglich des Werts der Uhr nicht mehr als die Hälfte des Nachlasses aus, so darf Ihnen nichts vom Vermächtnis abgezogen werden. Falls das Vermächtnis bereits die Hälfte des Nachlasses ausmacht, dann bleibt zu prüfen, ob die Schenkungen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tod des Erblassers erfolgten und falls ja, ob diese den Rahmen von üblichen Gelegenheitsgeschenken übersteigen. Der massgebende Wert für ein Gelegenheitsgeschenk ist ein relativer, indem er von den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Schenkers abhängt.

Unter «gewöhnlichen Umständen» ist noch ein Gelegenheitsgeschenk anzunehmen, wenn dessen Wert entweder 500 Franken nicht übersteigt oder nicht mehr als 1 Prozent des Nachlasses ausmacht, und wenn dies der Fall ist, dabei auch nicht mehr als 5000 Franken beträgt. Nur wenn dieser Wert überschritten ist, darf das Vermächtnis so weit reduziert werden, bis der Pflichtteil der Nachkommen wiederhergestellt ist.

Vermächtnisklage möglich

Sind die Erben keine Nachkommen, sondern nur andere gesetzliche Erben (zum Beispiel Geschwister), so darf der Wert der Uhr ohnehin nicht vom Vermächtnis abgezogen werden, da diesfalls der Erblasser frei ist, vollumfänglich über seinen Nachlass zu verfügen. Sind die Erben zu Unrecht nicht bereit, Ihnen das Vermächtnis im vollen Wert auszurichten, so können Sie dieses mit Vermächtnisklage einfordern, und zwar in einem ersten Schritt mit einem Schlichtungsgesuch an die Schlichtungsbehörde.

* Lic. iur. Marcel Vetsch ist Fachanwalt SAV Erbrecht, Vetsch Rechtsanwälte; www.vetsch-rechtsanwaelte.ch