Ratgeber Ich habe neu zwei Jobs und damit zwei Pensionskassen: Worauf muss ich achten? Ich werde im Sommer meine 100-Prozent -Stelle an einer Schule auf 50 Prozent reduzieren und zusätzlich eine neue 50-Prozent-Stelle bei einem anderen Arbeitgeber antreten. Neu habe ich dann zwei Pensionskassen. Worauf muss ich achten? Welche Möglichkeiten gibt es, damit ich keine finanziellen Einbussen haben werde? Silvia Steiner*

Da Sie mit den zwei 50-Prozent-Stellen bei beiden Arbeitgebern einen Jahreslohn oberhalb der Eintrittsschwelle für die Pensionskasse von 22050 Franken erzielen, sind Sie bei beiden Arbeitgebern im Rahmen ihres effektiven Lohnes und Pensums versichert. Weil jeder Arbeit­geber selber über die versicherten Leistungen bestimmt, dürfte es bei den Risikoleistungen infolge Invalidität und Tod sowie bei den Altersleistungen Unterschiede geben. Die neue Situation kann somit in gewissen Bereichen Vor- oder Nachteile mit sich bringen.

Koordinationsabzug beachten

In dieser Konstellation ist auch die Definition des Koordinationsabzuges sehr wichtig. Der Koordinationsabzug beträgt aktuell 25725 Franken und wird vom AHV-Lohn in Abzug gebracht, um zum versicherten Lohn zu gelangen, welcher massgebend ist für die Leistungen und Beiträge. Gemäss Gesetz darf unabhängig vom Beschäftigungsgrad der volle Koordinationsabzug in Abzug gebracht werden.

In Ihrer Situation wäre es wichtig, dass der Vorsorgeplan der beiden Arbeitgeber den Koordinationsabzug an den Beschäftigungsgrad anpasst und der AHV-Lohn somit nur anteilmässig in Abzug gebracht wird oder allenfalls sogar ganz weggelassen wird (finanzielle Besserstellung). Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass ein zu kleiner Teil des Gesamtlohnes versichert ist, was sich negativ auf das spätere Altersguthaben und die Leistungen bei Tod und Invalidität auswirkt.

Privatwirtschaft oft weniger komfortabel

Da Sie als Mitarbeiter einer Schule höchstwahrscheinlic kantonalen Pensionskassen angeschlossen sind, sollte der Koordinationsabzug ziemlich sicher dem Teilzeitgrad angepasst werden. In der Privatwirtschaft sieht die Situation oft weniger vorteilhaft aus. Idealerweise klärt man die Situation zur Pensionskassenlösung bereits vor der Zusage der neuen Stelle ab, um Überraschungen zu vermeiden. In der Regel verbleibt das bisher angesparte Altersguthaben bei der bisherigen Pensionskasse. Und an der neuen Schule starten Sie den Sparprozess neu.

Sie können jedoch bei der bisherigen Pensionskasse beantragen, dass die Hälfte des Altersguthabens an die neue Pensionskasse übertragen wird. Ein wesentlicher Faktor für diesen Entscheid sind dabei die Umwandlungssätze der beiden Pensionskassen. Insbesondere wenn es bis zu Ihrer Pensionierung nicht mehr allzu lange dauert, lohnt es sich zu prüfen, bei welcher Pensionskasse man mehr Rente für sein Kapital erhält. In jungen Jahren steht dieser Vergleich noch nicht so sehr im Zentrum.

Bei Personen mit kleinen Pensen kann es sein, dass das Jahreseinkommen pro Arbeit­geber weniger als 22050 Franken beträgt – die beiden Löhne zusammengerechnet jedoch über der Eintrittsschwelle liegen. In diesem Fall können Sie sich bei der Stiftung Auffangeinrichtung oder bei einem der beiden Arbeitgeber für den gesamten Verdienst versichern lassen, sofern das Pensionskassenreglement dies zulässt.

* Silvia Steiner ist Kundenberaterin Personal­vorsorge, Weibel Hess und Partner AG; www.whp.ch

