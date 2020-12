Ratgeber Ich habe mich in eine Frau verliebt – bin ich lesbisch? Mein Partner (m 28) und ich (w 25) wohnen seit zwei Jahren zusammen. Ich bin derzeit arbeitslos und finanziell von ihm abhängig. Nun habe ich mich in eine Frau verliebt, und sie erwidert dies. Bin ich lesbisch? Meine jetzige Partnerschaft gibt mir Sicherheit, aber inspirierend empfinde ich sie längst nicht mehr. Was soll ich nur tun? Eugen Bütler * 16.12.2020, 14.55 Uhr

Keine einfache Situation, in der Sie sich befinden. Doch sie ist nicht ungewöhnlich: In jeder partnerschaftlichen Beziehung kommen früher oder später Fragen auf wie: Was gebe ich? Was erhalte ich? Stimmt die Beziehung mit diesem konkreten Partner noch für mich?

Sie leben schon länger mit Ihrem Partner, fühlen sich von ihm finanziell getragen und fragen sich, ob Sie ihn verlassen sollen, um die Liebe mit einer Frau zu teilen. Offenbar fühlen Sie sich von dieser viel tiefer verstanden. Sie fragen sich auch, ob Sie lesbisch sind.

Muss es eine Frau sein?

Um das zu klären, kann ich Ihnen folgende Gegenfrage stellen: Wäre auch ein liebevoller und einfühlsamer Mann als neuer Liebespartner möglich? Oder ist dies zwingend mit einer Frau verbunden? Fühlten Sie sich schon früher sinnlich-­erotisch von anderen Frauen angezogen? Könnte es sein, dass Sie sich zu Männern wie zu Frauen hingezogen fühlen, also bisexuell sind und sich deshalb je nach Lebensphase mehr dem einen oder dem andern Geschlecht zuwenden?

Sie überlegen sich auch, ob Sie sich wegen der neuen Liebe vom Partner trennen sollen. Dabei spielt Ihre finanzielle Abhängigkeit eine Rolle. Oft bleiben Paare einfach zusammen, weil das scheinbar einfacher ist, als sich auf den Weg zu machen. Aber nicht immer ist es gut für die Lebensqualität, eine Beziehung um jeden Preis aufrechtzuerhalten.

Sie schreiben, Sie würden Ihren Partner kaum mehr als inspirierend erleben. Dies deutet darauf hin, dass Sie sich innerlich von ihm entfernt haben. Ihre Situation birgt die grosse Chance, herauszufinden, was Ihr Herz wirklich will. Ist es der Weg in eine bessere Beziehung mit Ihrem jetzigen Partner oder bedeutet es Aufbruch zu einer neuen Partnerin?

Wie wäre es, wenn...

Um das herauszufinden, rate ich Ihnen zu folgendem Vorgehen: Stellen Sie sich eine bestimmte Zeitdauer wie einen halben Tag vor, Sie würden bei Ihrem jetzigen Partner bleiben. Spüren Sie dann, ob eine solche Entscheidung Sie glücklich macht. Danach versuchen Sie in gleicher Weise zu erfühlen, wie es wäre, Ihren Partner zu verlassen und Ihrer neuen Freundin zusammen zu sein.

Wechseln Sie bewusst von einer Vorstellung zur andern, bleiben Sie einige Zeit dabei und nehmen Sie wahr, was das in Ihnen auslöst. Zu hoffen ist auch, dass Sie bald eine Arbeitsstelle finden. Wenn Sie unabhängiger von äusseren Umständen wie Geld Ihren Weg gehen können, werden Sie sich eher für das entscheiden, was für Sie stimmt, Sie Frieden und Freude verspüren lässt.

Es könnte für Sie auch hilfreich sein, mit einer befreundeten Person über Ihre Situation zu sprechen oder sogar eine Beratung aufzusuchen. Bleiben Sie sich aber stets bewusst: Es ist Ihre Entscheidung, die nur Sie selber treffen können. Ich wünsche Ihnen das nötige Bewusstsein und möglichst viel Klarheit.

* Eugen Bütler, Psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung www.buetlercoaching.ch