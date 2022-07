Ratgeber Ich habe ein Haus geerbt: Soll ich es besser verkaufen oder vermieten? Ich (m. 56. verh.) habe Anfang Jahr von meinen Eltern ein vierzigjähriges, frei stehendes Einfamilienhaus ­geerbt. Ich habe zumindest im Moment dafür keinen Eigenbedarf, da wir bereits ein Haus besitzen. Nun bin ­unschlüssig, ob ich es vermieten oder verkaufen soll. Was würden Sie mir raten und was sollte ich beachten? Jörg Müller* Jetzt kommentieren 28.07.2022, 11.00 Uhr

Jörg Müller.

Fragt man die Schweizer Bevölkerung, was sie mit einer geerbten Immobilie tun würde, so entscheidet sich etwas mehr als ein Drittel der Befragten die Immobilie zu vermieten und ein weiteres knappes Drittel sie selbst zu bewohnen. Dies zeigt die aktuelle Wohntraumstudie von MoneyPark. Nur jede/r Fünfte entscheidet sich für einen Verkauf, wobei die Bereitschaft dazu im Alter steigt.

Gestiegene Preise und Zinsen schmälern Rentabilität

Bei den Befragten im Pensionsalter wird Verkaufen gleich häufig angegeben wie Vermieten. Als primärer Grund für einen Verkauf wird nicht das Geld, sondern die fehlende Verwendung genannt. Hingegen geht es den jüngeren Befragten beim Vermieten in erster Linie ums Geld verdienen. Das Vermieten hat jüngst etwas an Attraktivität eingebüsst. Dies aus zwei Gründen: Zum einen führen die rekordhohen Immobilienpreise dazu, dass sich Investitionen in Immobilien weniger lohnen als auch schon und andere Anlage­klassen wieder interessanter sind.

Zum anderen machen auch die gestiegenen Hypothekarzinsen das Vermieten weniger attraktiv. Mit längerfristigen Hypotheken dürften sich aktuell viele Buy-to-let-­Objekte nicht mehr wirklich lohnen. Zwar kann mit einer Geldmarkthypothek nach wie vor sehr günstig finanziert werden, aber Preis­steigerungen der Immobilien wie in den letzten Jahren sind nicht mehr zu erwarten.

Dies, weil die rekordhohen Preise immer mehr potenzielle Käuferinnen und Käufer vom Markt ausschliessen, die pandemiebedingte Zusatz­nachfrage abebbt und der markante Zinsanstieg den Preisanstieg verlangsamen dürfte. Wichtig ist, dass Sie im aktuellen Marktumfeld zusammen mit einem Immobilien­spezialisten eine ganz genaue Kosten-Nutzen-Analyse ­vornehmen.

Zustand der Immobilie als entscheidender Faktor

Dabei ist auch entscheidend, in welchem Zustand das Haus ist. Sehr viele Wohnimmobilien aus den Achtzigerjahren ­weisen in der Schweiz einen Renovationsstau auf und können nicht, ohne vorgängig substanziell zu investieren, vermietet werden.

Bei grösseren Investitionen lohnt sich ev. ein Verkauf

Am besten Sie ziehen eine Fachperson bei, um allfällige Renovationskosten ­beispielsweise für eine Erneuerung des Dachs oder die Instandsetzung der Fassade abzuschätzen. Stehen effektiv grössere ­Investitionen an, sollten Sie sich in der aktuellen Lage zweimal überlegen, ob Sie nicht besser verkaufen wollen.

Die Nachfrage, gerade nach Einfamilienhäusern, ist derzeit sehr hoch und der Zustand eher zweitrangig. Anders gestaltet sich die Entscheidung, wenn Sie, wie rund 40 Prozent der in der Wohntraumstudie Befragten, das ­Vermieten als Zwischenlösung ­betrachten, um die Immobilie später selbst zu bewohnen oder in der Familie weiterzugeben. In diesem Fall können Sie anders rechnen.

* Jörg Müller ist Leiter Vertrieb Deutschschweiz bei MoneyPark; www.moneypark.ch

