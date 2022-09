Ratgeber Ich fürchte mich sehr vor Salmonellen. Wie pasteurisiere ich Eier selber? Ich koche gerne alles frisch. Allerdings mache ich mir oft Sorgen wegen der Gefahr, sich Salmonellen zuzuziehen. Nun habe ich gehört, dass man Eier pasteurisieren kann, um sich zu schützen. Wie geht das? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 16.09.2022, 17.09 Uhr

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Eier, Milch, halb gares Poulet, ungekochter Fisch oder auch rohes Fleisch – all diese tierischen Produkte können Salmonellen enthalten. Salmonellen sind Bakterien, die vor allem in Tieren vorkommen. Sind also das Huhn oder das Rind mit Salmonellen infiziert, sind es auch die Lebensmittel, die daraus hergestellt werden. Vorsicht geboten ist etwa bei Speisen, die rohe oder nicht durchgegarte Eier enthalten: Mayonnaise, Crèmes, Glace, Salatsaucen aber auch rohes Fleisch.

Mangelnde Hygiene oder falsch zubereitete Lebensmittel sind die Hauptgründe für eine Ansteckung mit Salmonellen. Die Bakterien gelangen immer über den Mund in den Körper, meist über befallene Nahrungsmittel. Seltener stecken sich Betroffene durch den direkten Kontakt mit infizierten Tieren beziehungsweise deren Ausscheidungen an. Möglich ist auch eine Übertragung von Menschen zu Menschen.

Die Bakterien in unserem Körper lösen eine Salmonellose aus, eine Magen-Darm-Entzündung. Die Symptome tauchen meist plötzlich auf: wässriger Durchfall, heftige Bauchschmerzen, Unwohlsein, Erbrechen und Kopfschmerzen. Die Patienten fühlen sich Stunden bis Tage nach der Infektion schwer krank. Einige haben auch Fieber. Nicht alle Betroffenen leiden jedoch gleich stark und auch nicht alle leiden unter den gleichen Symptomen.

Erreger auf der Eierschale

Bleiben wir bei den Eierspeisen: Man kann die Salmonellen auf zwei Wegen aufnehmen: Entweder sie stecken im Inneren des Eis, weil die Eierstöcke des Huhns befallen sind. Wenn man solche rohen Eier im Essen verarbeitet, können die Salmonellen in den Körper gelangen. Oder die Erreger liegen auf der Eierschale – wenn man sie berührt und die Finger anschliessend zum Mund führt, kann man sich infizieren. Übrigens bieten Bio-Eier, so habe ich mich informieren lassen, keinen Schutz. Und ich erinnere mich an meine Kochlehrzeit. Wer an der Schlussprüfung die Eischale nicht radiputz mit dem Finger ausputzte, erhielt Abzug bei der Note – heute ist das gerade umgekehrt.

Kann man Eier pasteurisieren? Ja, im Sous Vide Wasserbad auf 57 °C vorheizen. Eier behutsam in das Wasserbad setzen und zwei Stunden Sous Vide pasteurisieren. Herausnehmen und ungefähr zehn Minuten in Eiswasser abkühlen. Die Eier können bis zu zwei Wochen im Kühlschrank gelagert werden.

Tiramisu ohne Eier

Variante 2: Eier aus dem Kühlschrank nehmen, so dass sie Raumtemperatur erreichen. Legen Sie die Eier in eine Pfanne, mit kaltem Wasser bedeckt. Erhitzen Sie das Wasser langsam auf 57 °C bis maximal 59 °C. Bei dieser Temperatur sterben Salmonellen ab. Bei 60 °C fängt das Eiweiss jedoch an zu gerinnen – das sollten Sie vermeiden. Meine «sicheren» Varianten: Tiramisu ohne Eier zubereiten. Für Mousse au Chocolat google ich das Rezept von Swiss Milk. Mayonnaise kaufe ich fixfertig aus der Tube und schmecke nach meinem Gusto ab. Sauce Hollandaise? Die aus dem Beutel ist nicht schlecht, aber eben keine frische Sauce. Dafür ist sie sicher.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

