Ratgeber Ich fühle mich in Gruppen unwohl: Wie werde ich lockerer, gewandter und selbstsicherer? Im Ausgang mit Kollegen und auch in anderen Gruppen fühle ich mich (m, 39, single) oft sehr unsicher. Dann fällt es mir schwer, locker zu bleiben und mich im Gespräch gewandt zu zeigen. Eher bleibe ich stumm. Und ich denke, damit habe ich auch bei Frauen schlechtere Karten. Wie kann ich selbstsicherer auftreten? Eugen Bütler* Jetzt kommentieren 08.09.2022, 14.21 Uhr

Vielleicht haben Sie selber eine Idee, was Sie daran hindert, in solchen Situationen loszulassen und die Gesellschaft anderer einfach zu geniessen. Oder Sie versuchen es herauszufinden. Vergessen Sie dabei mal den Druck, irgendeine Leistung zu erbringen. Beobachten Sie stattdessen in Ruhe, was mit Ihnen geschieht, wenn Sie den Dingen den Lauf lassen und entspannt bleiben.

Denn wer sich mit seinen Gefühlen nicht voll identifiziert, sie vielmehr wie einen Gast betrachtet, kann besser mit ihnen umgehen. Wenn Sie sich und Ihre Gefühle bewusst wahrnehmen und vielleicht sogar begrüssen, verlieren diese an Bedrohlichkeit.

Machen Sie ein Experiment

Setzen Sie also nicht zum Ziel, alle anderen mitsamt der ganzen Damenwelt beeindrucken zu wollen. Sondern stehen Sie innerlich zu sich selber und nehmen Sie wahr, was in Ihnen geschieht. Experimentieren Sie mal einen Abend lang. Geben Sie sich Zeit, sich selber und Ihre Gefühle besser kennen zu lernen. Wenn Sie das einige Male tun, werden Sie feststellen, wie sich etwas in Ihnen verändert.

Natürlich genügt das auf Dauer nicht. Aber es kann für den Moment entlasten.

Positive Erfahrung fehlt

In einem zweiten Schritt befassen Sie sich mit der Frage, woher die Unsicherheit kommen könnte. Vielleicht sind Sie einfach ein eher introvertierter Charakter und dafür ein guter Zuhörer. Seien Sie sich bewusst, dass auch solche Menschen geschätzt werden. Indem Sie in einem Gespräch zum Beispiel Rückfragen stellen, signalisieren Sie Aufmerksamkeit, was gut ankommen wird.

Unsicherheit könnte aber auch ein Zeichen dafür sein, dass Sie in der Vergangenheit zu wenig Unterstützung und Akzeptanz erhalten haben. Oft geht das in die Kindheit zurück. Man merkt oft, ob Menschen von ihren Eltern und ihrer Umgebung Ermutigung und Vertrauen erfahren durften. Sie fühlen sich später in Gruppen selten unsicher. Sie strahlen ganz selbstverständlich Selbstvertrauen und Selbstachtung aus, was ihre Umgebung natürlich merkt.

Sie selber mussten vielleicht um Anerkennung kämpfen, bekamen nur einen Teil von dem, was Sie als Kind gebraucht hätten. Die meisten Muster und Blockaden haben Ihre Ursache in frühester Kindheit. Ein zweijähriger Bub etwa, der solche Erfahrungen macht, verinnerlicht bereits: «So ist das ganze Leben.» Es ist wie ein Programm, das ihn begleitet und auch in sozialen Kontakten verunsichert.

Doch es gibt wirkungsvolle Methoden, um seelische Erfahrungen und Verletzungen aufzulösen. So wird unter fachlicher Anleitung mit Biografischer Trancearbeit Erlebtes in einen neuen Rahmen gestellt (Reframing). Damit werden Muster und Blockaden sowie die damit verbundenen Gefühle neu erlebt. Sodass diese Ihr Leben nicht mehr so stark beeinflussen.

* Eugen Bütler ist psychologischer Berater; Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch

