Ich bin viel zu schüchtern: Wie kann ich unter Menschen selbstbewusster auftreten?

Ich (w., 35 J.) habe Mühe, in der Öffentlichkeit ich selber zu sein und mich einzubringen. Ich überlege mir dauernd, was wohl andere über mich denken. Diese Gedanken blockieren mich, und ich bin dann einfach still und möglichst unauffällig. Eigentlich würde ich aber gern etwas aktiver und selbstbewusster auftreten.

Andrea Munz* Jetzt kommentieren 02.03.2022, 10.47 Uhr