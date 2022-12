Ratgeber Ich bin herzkrank – worauf muss ich im Winter besonders achten? Ich (m, 71) hatte dieses Jahr eine grosse Bypassoperation am Herzen. Ich nehme Medikamente gegen Bluthochdruck, bin Ex-Raucher und etwas übergewichtig. Bei kalter Witterung habe ich manchmal etwas Druck auf der Brust und Atemnot. Ist das ein Alarmsignal? Muss ich im Winter speziell vorsichtig sein? PD Dr. med. Georg Fröhlich* Jetzt kommentieren 05.12.2022, 17.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unsere Körpertemperatur wird normalerweise um 37 Grad gehalten, damit alle Lebensvorgänge reibungslos ablaufen. Bei Kälte muss der Körper daher mehr Energie aufwenden, um die Temperatur konstant zu halten, was die Herz-Kreislauf-Belastung erhöht. Die lebenswichtigen Organe werden bevorzugt. Das heisst: Bei Kälte ziehen sich in der Peripherie die Blutgefässe zusammen, um die Kerntemperatur stabil zu halten, während die Arme und Beine eben abkühlen. Die Folge: Der Blutdruck steigt bei Kälte an.