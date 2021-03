Ratgeber Hallux rigidus: Welche Operation ist zu empfehlen? Ich (m, 47), sportlich, Läufer, habe den Hallux rigidus am grossen Zeh links. Konservative Therapien blieben ohne Erfolg. Beim Gehen schmerzt es mich ständig. Welche OP-Möglichkeiten gibt es? Ich habe von einer neuen Methode gehört, der Arthroplastik mit synthetischem Knorpel. Gibt es hier bereits Erfahrungen? * Dr. med. Niklas Renner* 22.03.2021, 15.20 Uhr

Mit dieser Frage sprechen Sie ein sehr aktuelles Thema der Medizin an. Gerade durch unsere bis ins hohe Alter aktive Gesellschaft kommt es vermehrt zu Verschleisserscheinungen an unseren Gelenken. Der Hallux rigidus, häufig in Kombination mit dem Hallux valgus (Ballenzeh) auftretend, beschreibt einen solchen Knorpelverschleiss (Arthrose) am Grosszehengrundgelenk. Meist entsteht er durch chronische Überbeanspruchung oder einen Unfall. Erste Anzeichen dafür sind Schwellungen am Grosszehengrundgelenk mit Schmerzen beim Gehen.

Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer Beweglichkeitseinschränkung durch die Bildung von Knochenauswüchsen um das Gelenk. Dies führt neben den Bewegungsschmerzen zu Druckschmerzen im Schuh. Durch orthopädische Einlagen bzw. eine Schuh­anpassung kann bei vielen Patienten eine Besserung der Beschwerden erzielt werden. Nehmen die Schmerzen dennoch weiter zu, sollte eine operative Behandlung in Betracht gezogen werden.

Im Frühstadium der Erkrankung kann bei guter Knorpelqualität durch das operative Abtragen der Knochenauswüchse die Beweglichkeit des Gelenkes verbessert werden. Bei zunehmender Knorpelabnutzung im Gelenk geht die Gleitschicht verloren. Durch die Reibung der aufeinanderliegenden Knochen entstehen vermehrte Schmerzen. In dieser Situation muss der Knorpel ersetzt werden.

Kunstknorpel für Sportler noch wenig erforscht

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde insbesondere das Einsetzen eines Kunstgelenks intensiv erforscht. Leider konnte bis heute kein Implantat gefunden werden, welches den hohen Belastungen am Grosszehengrundgelenk gerecht wird.

Bei neueren Verfahren wird am zentralen Gelenkanteil ein synthetischer Knorpel eingesetzt. Diese Technik zeigt vielversprechende Resultate bei Patienten mit mässiger Aktivität. Jedoch gibt es zurzeit für sportlich sehr aktive Patienten noch nicht genügend wissenschaftliche Resultate.

Ist der Knorpelverschleiss einmal fortgeschritten und das Gelenk in der Beweglichkeit stark eingeschränkt, ist eine Versteifungsoperation (Arthrodese) am Grosszehengrundgelenk die erste Wahl. Hier wird das gesamte erkrankte Gelenk in einer exakten Position mit Schrauben verbunden. Dadurch kann der Schmerz langfristig behoben werden. Die reduzierte Beweglichkeit der Grosszehe wird bei diesem Vorgehen durch die Nachbargelenke in gewissem Masse kompensiert.

Sportarten wie beispielsweise Wandern, Fahrradfahren, Schwimmen, Golfspielen oder Tennis sind nach dem Verheilen der Knochen wieder möglich. Beim Joggen muss nach einem solchen Eingriff die Laufdistanz angepasst werden. Dies ist nötig, um die Nachbargelenke zu schonen.

* Dr. med. Niklas Renner ist Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, www.hirslanden.ch