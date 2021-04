Ratgeber Hätten Sie uns ein tolles Rezept für grünen Spargel? Meine Frau und ich ziehen grünen Spargel dem weissen eigentlich vor. Wir sind uns aber unsicher, auf was beim Einkauf von Grünspargel zu achten ist. Auch würde uns interessieren, ob man Grünspargel einfrieren darf? Und nach einem tollen Rezept für grünen Spargel suchen wir auch immer noch. Herbert Huber * 11.04.2021, 14.00 Uhr

Der grüne Spargel wächst im Gegensatz zum weissen Spargel «über» der Erde. Die grüne Sorte soll ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammen, wo sie öfter verspeist wird als ihr weisser Artgenosse.

Wenn man grünen Spargel kauft, sollte man ihn genau prüfen. Frische Ware erkennt man an den prallen, sattgrünen Stangen, welche, je nach Handelsklasse, durchaus gekrümmt sein dürfen. Glänzende Enden und die Köpfe noch grösstenteils geschlossen sind ein weiteres Qualitätsmerkmal. Grünspargel mit vertrockneten Enden und geöffneten Köpfen liegenlassen. Den «Grünen» nur gegen das Ende leicht schälen.

Grünspargel kann man im Gemüsefach des Kühlschranks bis vier Tage lang frisch halten. Einfach in ein sauberes angefeuchtetes Geschirrtuch wickeln. Einfrieren funktioniert auch, allerdings muss man die Stangen vorher gründlich waschen und die Enden ca. 2 Zentimeter abschneiden. Im Tiefkühler hält sich grüner Spargel etwa sechs Monate. Fürs Zubereiten ist vorheriges Auftauen nicht nötig.

Die grünen Stangen sind meist sehr viel dünner als die des weissen Kameraden. Entsprechend kürzer ist auch die Garzeit. So lässt sich auch grüner Spargel auf sehr unterschiedliche Weise zubereiten, was ihn zu einer besonders vielfältigen Zutat in der Gemüseküche macht. Je nach Garmethode ist grüner Spargel schon nach wenigen Minuten mit seinem nussigen Geschmack parat.

Auch als Kuchen ein Traum

Grünen Spargel kocht man in reichlich kochendem Salzwasser mit etwas Zucker. Kochzeit ca. 6-8 Minuten. Tipp zur Zubereitung: Den Spargel vor dem Kochen mit Küchengarn zusammenbinden, um ihn dann einfacher mit einer breiten Schaumkelle aus dem Kochtopf zu heben. Klassisch dazu eine (handgefertigte) Hollandaise oder Mayonnaise mit dem Spargel servieren.

Braten kann man den Spargel auch: diagonal in ca. 4 Stücke pro Stange schneiden. Olivenöl in der Pfanne erhitzen und den Spargel für ca. 5 Minuten braten. Knoblauch dazu geben. Salz und Pfeffer. Etwas Balsamico-Essig, wenig Zucker und geröstete Pinienkerne hinzufügen. Weitere 5 Minuten in der Pfanne mischen und mit hauchdünn geschnittenem Parmaschinken servieren. Das ist eine herrliche Vorspeise.

Meine Frau beglückt mich jeweils mit ihrem Spargelkuchen. Ein Kuchenblech, Durchmesser ca. 27 cm, mit Blätterteig auslegen. Mit einer Gabel «einstüpfen», den Boden mit gerösteten Speckwürfeli belegen. Den kurz blanchierten und in je ca. 2 cm zugeschnittenen grünen Spargel auf den Teig verteilen. Guss aus 3 Eiern, 2 dl saurem Halbrahm und 1-2 dl Vollrahm, wenig Salz, Pfeffer, Muskatnuss über den Spargel giessen. Auf der untersten Rille im vorgewärmten Ofen (Umluft ca. 180°) 40 Minuten backen. Ab April bis Juni ist auch Schweizer Grünspargel erhältlich.

*Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier