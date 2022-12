Guetzli: Hätten Sie mir ein simples Guetzlirezept mit Schokolade?

Ratgeber Hätten Sie mir ein simples Guetzlirezept mit Schokolade? Gerne hätte ich ein simples Guetzlirezept, das auch mir gelingt – ich habe nicht so viel Backerfahrung. Es wäre toll, wenn es mit Schokolade wäre, und auch ausserhalb der Weihnachtszeit geeignet. Sarah Elkazaz* Jetzt kommentieren 11.12.2022, 11.30 Uhr

Sarah Elkazaz Bild: Emilie Hallard

Mein absolut liebstes Guetzlirezept sind Schokoladenkugeln. Zu diesem Rezept kam ich durch Frau Moser. Woher sie das Rezept hatte, weiss ich nicht. Sie war eine meiner Grundschullehrerinnen, und irgendwann haben wir diese Schokoladenkugeln gebacken. Sie gehen immer, übrigens auch sehr gut zu Rotwein, falls nach der Lasagne noch ein Glas übrig sein sollte.

Wer gerne mit Schokolade experimentiert, nur zu! Ich nutze hier, je nachdem, wofür ich die Guetzli brauche, ganz unterschiedliche Sorten. Oft auch richtig dunkle Schokolade, so dass die Kugeln ein bisschen bitter schmecken.

Und so geht das Rezept: 2 Eier mit 120 g Zucker richtig gut schaumig schlagen, 200 g gemahlene Mandeln zugeben und gut mischen, 125 g geschmolzene Schokolade zugeben und mischen, 2 EL Mehl zugeben, und eventuell Aroma. Alles gut mischen und mindestens zwölf Stunden kühlstellen. Nocken abstechen und in einen Teller mit gesiebtem Puderzucker legen, darin wenden, dann mit kalten Händen gleichmässige Kugeln formen. Diese verlaufen auf dem Blech, deshalb lege man sie mit genug Abstand auf das Backtrennpapier. Schlussendlich sehen sie aus wie gesprungene Taler. Backen bei 180 Grad, in der Mitte, ungefähr 5 Minuten. Möchte man die Kugeln weniger feucht, einfach etwas länger backen. Vorsichtig mit dem Papier vom Blech auf ein Gitter ziehen und ausgekühlt vom Papier ablösen.

Es geht auch mit Beeren

Die Kugeln lassen sich statt mit Mandeln auch mit Haselnüssen, Baumnüssen und vermutlich allen anderen Nüssen machen. Eine Variante, die ich mag, ist, geschälte, gemahlene Mandeln zu verwenden und einige Tropfen Bittermandelaroma zuzugeben. Dunkle Schokolade finde ich auch mit Orangen und anderen Zitrusfrüchten lecker, ich gebe hier nicht den Saft, sondern die Zesten zur Masse.

Darauf achten, die Zesten fein zu reiben, nicht wie bei einer Dekoration, wo ich oft lange Zesten vorziehe, die kringeln sich dann schön zusammen. Problemlos kann eine Variante mit Beeren hergestellt werden, frische oder aufgetaute und super abgetropfte Beeren zugeben, nach den Mandeln/Nüssen am besten, ich verwende so ungefähr 80 bis 100 g frische Beeren.

Die sehr bewährte Kombination von Schokolade und Kaffee mache ich mit Haselnüssen oder Baumnüssen, einer 52-prozentigen Schokolade, die ich mit warmem, starkem Kaffee schmelze. Mandeln empfinde ich als sehr fein, elegant, da passen Zitrusfrüchte, Bergamotte, auch helle Meertrübeli, vielleicht Tonkabohne oder Vanille dazu.

Baumnüsse hingegen sind kräftig im Geschmack, da mag ich entsprechend Kaffee dazu. Wer gerne mit Alkohol experimentiert, greife zu etwas Rum oder rauchigem Whiskey. Haselnüsse finden sich dazwischen, hier kann man gut mit verschiedenen Schokoladen ganz unterschiedliche Guetzli machen. Weisse Schokolade habe ich noch nie genommen, doch ich vermute, sie würde sich gut zu geschälten Mandeln oder Haselnüssen machen. Vielleicht noch ein bisschen Meersalz einstreuen, und schon ist eine ganz unterschiedliche Auswahl gemacht.

* Sarah Elkazaz ist Privatköchin, selbstständige Sprachlehrerin, freie Künstlerin.

