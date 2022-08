Ratgeber Habe vom Vater Schenkung erhalten: Muss ich diese nach Tod der Mutter gegenüber anderen Erben ausgleichen? Mein Vater ist vor 10 Jahren verstorben und die Erbteilung wurde mit Teilungsvertrag abgeschlossen. Zu Lebzeiten hat er mir eine Schenkung im Betrag von 100'000 Franken gemacht. In seinem Testament verfügte er, dass diese Schenkung im Nachlass meiner Mutter ausgeglichen werden muss. Nun ist meine Mutter verstorben. Muss ich die Schenkung meines Vaters in ihrem Nachlass ausgleichen? Lic. iur. Marcel Vetsch* Jetzt kommentieren 09.08.2022, 13.10 Uhr

Marcel Vetsch. Bild: PD

Es steht jeder Person offen, aus ihrem Vermögen Schenkungen und Erbvorbezüge auszurichten. Insbesondere umfangreichere Schenkungen können allerdings beim Tod des ­Schenkers zu Konsequenzen für die Erbteilung führen.

Schenkungen des Erb­lassers an seine gesetzlichen Erben (insbesondere an die Nachkommen und an den Ehepartner) müssen dann zur Ausgleichung gebracht ­werden, wenn der Erblasser die lebzeitige Zuwendung explizit in Anrechnung an den Erbteil ausgerichtet hat. Bei Zuwendungen an gesetzliche Erben ohne solche explizite Anordnung wird der begünstigte gesetzliche Erbe grundsätzlich nicht zur Ausgleichung verpflichtet.

Erblasser kann nicht über anderen Nachlass verfügen

Für Zuwendungen an die Nachkommen sieht das Gesetz aber eine Spezialregel vor: Diese sind nämlich für gewisse lebzeitige Zuwendungen von Gesetzes wegen zur Ausgleichung verpflichtet – also auch ohne explizite Anordnung des Schenkers.

Der Erblasser ist hingegen nicht dazu befugt, durch die Errichtung eines Testamentes über einen anderen Nachlass zu verfügen. Falls die Eltern zu Lebzeiten mit den (volljährigen) Kindern einen Erbvertrag abgeschlossen hätten, wonach Schenkungen des erst­sterbenden Elternteils an die Nachkommen erst im Erbgang des zweitversterbenden Elternteils zur Ausgleichung zu bringen sind, dann wäre dies zulässig gewesen. Dies ist hier aber nicht der Fall.

Vertragliche Regelungen

Nach dem Tod des Vaters hätten hier die Erben im ­Erbteilungsvertrag bezüglich seines Nachlasses vereinbaren können, dass die Schenkung des Vaters erst später im ­Rahmen der Erbteilung des Nachlasses der Mutter oder im Sinne einer zeitlich ­aufgeschobenen Teilung des (Rest-)Nachlasses des Vaters ausgeglichen werden muss. Dann müssten Sie dies zufolge der vertraglichen Verpflichtung nun zur Ausgleichung bringen. Gemäss Ihren ­Angaben ist dies beides damals aber nicht so vereinbart ­worden.

Denkbar wäre allerdings, dass Ihre Geschwister nun nachträglich einen Willensmangel (namentlich Irrtum) bezüglich des damaligen Erbteilungsvertrags geltend machen könnten.

Dies mit der Begründung, sie seien damals anlässlich der Unterzeichnung des Erb­teilungsvertrags davon ausgegangen, dass Sie die ­Schenkung von 100000 Franken später im Rahmen der Erbteilung des Nachlasses der Mutter zur Ausgleichung bringen müssten, ansonsten hätten sie den Erbteilungs­vertrag so nicht unterzeichnet. Ob die Geschwister mit einer solchen Anfechtung wegen Irrtums Erfolg hätten oder nicht, kommt auf die ­konkreten Umstände an.

* Lic. iur. Marcel Vetsch ist Fachanwalt SAV Erbrecht; Vetsch Rechtsanwälte; www.vetsch-rechtsanwaelte.ch

