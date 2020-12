Ratgeber Für was sind Spezialsalze wie Himalayasalz gut? Meine Schwiegertochter schenkte mir kürzlich zum Geburtstag verschiedene Spezialsalze. Doch warum braucht es eigentlich solche Spezialsalze? Und welches eignet sich am besten für den täglichen Bedarf: das mit Fluor oder das mit Jod? Oder gar das Himalayasalz oder das Hawaiisalz? Monika Neidhart * 20.12.2020, 12.00 Uhr

Monika Neidhart.

Spezialsalze in allen Formen und aus allen Teilen der Welt boomen. Himalayasalz, Bambusalz oder Hawaiisalz sind nur ein paar Beispiele. Dabei werden die Vorteile gegenüber herkömmlichem Salz hervorgehoben. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat 25 Spezialsalze untersucht. Das Fazit: Spezialsalze bringen keine gesundheitlichen Vorteile. Im Gegenteil, herkömmliche Speisesalze enthalten mehr Jod und weniger unerwünschte Stoffe.

Spezialsalze sind jedoch teurer. Die propagierten Mineralstoffe und Spurenelemente sind meist nur in Spuren vorhanden, so dass sie für die Ernährung nicht relevant sind. Streut man Salz über das Essen, kann die Korngrösse, die Form und die Farbe einen Einfluss auf die geschmackliche Wahrnehmung haben. Dabei besteht aber die Gefahr, dass man zu viel Salz zu sich nimmt. Mit Blick auf allfällige Herz-Kreislauf-Erkrankungen soll Salz zurückhaltend konsumiert werden.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Salz, je nachdem, wie der Würzstoff gewonnen wird. Bei den Rheinsalinen in Schweizerhalle, Riburg und in Bex wird das Gesteinsalz durch das Siedeverfahren abgebaut; in Chile auch im Tagbau. Vor Jahrmillionen hat es sich in Gesteinsschichten abgelagert, nachdem die Ozeane verdunstet sind. Meersalz wird aus Meerwasser gewonnen. Chemisch betrachtet, gibt es zwischen diesen Arten keinen Unterschied. Salz ist Natriumchlorid.

Wenig Jod im Spezialsalz

Spezialitätensalze haben entweder gar kein oder nur wenig Jod. Ein Mangel an Jod hat jedoch gesundheitliche Folgen. Bei ungeborenen Babys wie auch bei Kindern kann er zu körperlicher und geistiger Unterentwicklung führen. Im Erwachsenenalter besteht die Gefahr, dass sich die Schilddrüse vergrössert. Weil die Schweizer Nahrungsmittel arm an Jod sind, wird seit 1920 Speisesalz auf freiwilliger Basis mit Jod angereichert. 2014 wurde die Menge erhöht, weil sich der Jodstatus der Schweizer Bevölkerung verschlechtert hat (weniger Salzkonsum, in Fertiggerichten meist kein jodiertes Salz). Die Tagesdosis Jod für einen Erwachsenen ist in 6 g jodiertem Speisesalz, 350 g Thon in Öl oder in 1.5 l Vollmilch, pasteurisiert, enthalten.

1955 beschloss der Kanton Zürich, dem Jodsalz auch Fluor beizumengen, was später alle Kantone übernahmen. Auch darum sank der Kariesbefall bei Kindern. Mit Nahrungsmitteln müsste ein Mann täglich rund 4.8 kg Haferflocken oder 6.3 kg Emmentaler essen, um seinen Fluorbedarf zu decken.

Schweizer Speisesalz gibt es unter dem Namen Jurasel mit Jod, mit Jod und Fluor oder ohne diese Mineralstoffe. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) empfiehlt jodiertes und fluoridiertes Speisesalz. Speisesalze, die diese Mineralstoffe nicht enthalten, empfehlen sich nicht für ständigen Gebrauch.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch