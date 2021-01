Ratgeber Fragwürdiges Bilderbuch: Darf meine Tochter das sehen? Kürzlich hat meine Tochter (4) das Bilderbuch «Struwwelpeter» in die Hände gekriegt. Sie war fasziniert von den Geschichten, einzelne haben sie wegen ihrer Brutalität auch erschreckt. Pädagogisch ist es aus heutiger Sicht ja mehr als fragwürdig. Wie geht man als Eltern damit um? Soll man seine Kinder davon fernhalten? Josef Jung * 20.01.2021, 13.18 Uhr

Dr. phil. Josef Jung.

Am Beginn dieses berühmten Bilderbuches stand die Verärgerung des 35-jährigen Arztes Heinrich Hoffmann: Er konnte nämlich an Weihnachten 1844 in keiner Buchhandlung Frankfurts ein geeignetes Bilderbuch für seinen Sohn auftreiben. Zu Hause begann er selbst ein Bilderbuch zu zeichnen. Es sollte ein Welterfolg werden.