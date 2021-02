Ratgeber Fitness: Im Homeoffice werde ich immer fauler Ich (m, 39) arbeite seit Wochen im Homeoffice. Zuvor half mir das Training im Fitnesscenter, herunterzufahren und Energie zu tanken. Online-Trainings dagegen machen mir keinen Spass, ich bin zunehmend weniger motiviert, mich zu bewegen, und habe auch immer mehr Mühe, nach der Arbeit abzuschalten. Was kann ich tun? Irene Brechbühl* 22.02.2021, 13.53 Uhr

Dass man nach einem Tag vor dem Computer keine Lust mehr hat, auch noch am Feierabend für das Training vor einen Bildschirm zu stehen, verstehe ich sehr gut. Doch gerade als Ausgleich zum Homeoffice ist die Bewegung für Körper und Geist enorm wichtig. Ich habe bereits bei einer früheren Leserfrage erwähnt, dass regelmässiges Kraft- und Herz-Kreislauf-Training die Gesundheit stärken: Beispielsweise wird der Stoffwechsel und die Durchblutung angeregt, was wiederum die Abwehrkraft des Immunsystems oder die Produktivität des Hirns steigert.

Irene Brechbühl

Bleiben Sie also unbedingt dran! Stecken Sie sich konkrete Ziele, um motiviert zu bleiben, beispielsweise mit Hilfe der «Smart-Methode», bei der es darum geht, konkrete, messbare und realistische, das heisst machbare Ziele zu formulieren. Erklärungen dazu finden Sie im Internet. Versuchen Sie mindestens zweimal in der Woche, ein Training zu absolvieren, je mehr, desto besser. Probieren Sie auch Neues aus: Wählen Sie für Ihre Joggingrunde jedes Mal eine neue Route. Stehen Sie zur Abwechslung am Wochenende auf Langlaufskis oder steigen Sie jetzt im Frühling aufs Velo. Machen Sie anstelle eines Online-Trainings einfach drei bis fünf ihrer Lieblingskraftübungen mit so vielen Wiederholungen wie möglich. Wichtig ist, dass Sie den Spass am Training wiederfinden, um die Zeit bis zur Wiedereröffnung der Fitnesscenter so zu überbrücken, dass Ihnen der Wiedereinstieg leichter fällt und Sie dann nicht wieder vorn vorne beginnen müssen.

Bewusst atmen und herunterfahren

Zum Thema Herunterfahren: Atemübungen sind einfache, aber sehr effektive Methoden, um Körper und Geist herunterzufahren und den Fokus zu wechseln. Diese können Ihnen auch helfen, nach der Arbeit besser zu entspannen. Setzen Sie sich aufrecht hin, die Augen sind geschlossen, eine Hand liegt locker auf dem Bauch. Beobachten Sie zunächst einfach nur Ihren Atem, ohne ihn zu beurteilen oder zu beeinflussen: Geht er schnell oder langsam, eher flach oder tief? Wo spüren Sie ihn am deutlichsten? Es gibt kein Richtig oder Falsch. Nehmen Sie einfach nur wahr, wie es gerade ist.

Atmen Sie nun bewusst in den Bauch hinein. Die aufgelegte Hand hilft Ihnen dabei. Versuchen Sie, gleich lang ein- und auszuatmen, indem Sie jeweils innerlich bis fünf zählen. Das Zählen verankert Ihre Aufmerksamkeit noch fester und hilft, Atmung und Konzentration zu vertiefen. Wenn Gedanken auftauchen, lassen Sie sie vorbeiziehen. Wenn Sie sich dabei ertappen, ins Grübeln gekommen zu sein, wenden Sie sich mit Ihrer Aufmerksamkeit einfach wieder dem Atem zu. Schon nach kurzer Zeit wird Ihr Geist ruhiger, und der Körper entspannt sich. Weitere Anleitungen finden Sie im Internet, wenn Sie nach «Atemübungen zum Entspannen» suchen.



* Irene Brechbühl ist Standortleiterin bei Migros-Fitnesspark, www.migrosfitness.ch und für Übungen migros-impuls.ch