Ratgeber Farbige Kontaktlinsen an der Fasnacht – ist das kein Problem? Wir sind ein Frauengrüppchen, das immer zusammen an die Fasnacht geht. Dieses Jahr gehört zum Sujet, dass wir farbige Kontaktlinsen einsetzen sollen. Mir ist aber nicht ganz wohl dabei. Sind solche Linsen ungefährlich? Dr. med. Philipp Bänninger* Jetzt kommentieren 31.01.2022, 14.43 Uhr

Kontaktlinsen zur Fasnacht sind ohne Frage ein trendiges Accessoire, das dem Kostüm das gewisse Extra verleiht. Die sogenannten Fun- oder Crazylinsen können nicht nur die natürliche Augenfarbe, sondern zudem die Form der Pupille oder Iris verändern. Nahezu jedes Motiv und jede Farbe ist denkbar. So lassen blutrote Kontaktlinsen das Vampirkostüm noch unheimlicher wirken. Wie von Ihnen vermutet, gibt es bei der Anwendung solcher Kontaktlinsen jedoch einiges zu beachten.

Dr. med. Philipp Bänninger

Die gute Nachricht: Farbige Kontaktlinsen und Motivlinsen sind grundsätzlich nicht gesundheitsschädigend. Immer vorausgesetzt, die Linsen sind angepasst und werden achtsam verwendet. Sie können allerdings bei falschem Umgang zu ernsthaften Komplikationen am Auge führen. Der primäre Nachteil der farbigen Kontaktlinsen zeigt sich in ihrer geringen Sauerstoffdurchlässigkeit, die in der Folge eine Infektion der Hornhaut auslösen kann.

Sauerstoffdurchlässigkeit ist gering

Die bunten Motivlinsen lassen besonders wenig Sauerstoff ans Auge kommen. Der Grund dafür ist, dass die Farbe die Poren der Kontaktlinse verstopft. Wenn dadurch zu wenig Sauerstoff an unsere Hornhaut gelangt, kann sie anschwellen und dadurch eine Sehverschlechterung verursachen. Zudem lieben Keime die dadurch abgeschirmten, feuchten Bereiche auf der Hornhaut und vermehren sich rasant. Durch diese Vermehrung steigt das Risiko von Infektionen der Hornhaut um ein Vielfaches. Die dadurch entstandene Entzündung am Auge kann sehr schmerzhaft sein und sogar bleibende Schäden verursachen.

Die Risiken dafür steigen enorm bei unsachgemässem Umgang. Deshalb ist eine Beratung sowie Anweisung durch einen Kontaktlinsenspezialisten unumgänglich.

Kurze Tragedauer empfohlen

Wir empfehlen, gefärbte Kontaktlinse so kurz wie möglich im Auge zu tragen, um die Hornhaut nicht unnötig zu belasten.

Wichtig ist die sorgfältige Reinigung und Desinfektion mit geeigneten Pflegemitteln (kein Leitungswasser). Ausserdem sollen vor jedem Umgang mit Kontaktlinsen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden, um die Keimgefahr zu reduzieren. Niemals sollte man mit anderen Personen die Kontaktlinsen austauschen!

Unterwegs kann man sie in einem Ersatz-Kontaktlinsenbehälter aufbewahren. Vorsicht gilt auch im Strassenverkehr: Je nach Motiv der Kontaktlinse ist die Sicht eingeschränkt. Damit ist die Teilnahme am Strassenverkehr insbesondere nachts riskant. Ebenso kann die Farbe einen Teil des Sichtfelds bedecken, wenn die Kontaktlinsen verrutschen oder die Pupillen sich bei schlechten Lichtverhältnissen weiten.

Das Einschlafen mit Kontaktlinsen, wozu schon nur ein «Power-Nap gehört», erhöht das Risiko einer Hornhautentzündung und kann zu bleibenden Schäden führen. Hier spielt auch wieder der gleiche Effekt eine Rolle, dass die Hornhaut zu wenig Sauerstoff bekommt. Schwimmen und Tauchen mit den farbigen Linsen sollte zudem ebenfalls vermieden werden.

* Dr. med. Philipp Bänninger ist Facharzt für Ophthalmologie (Augenheilkunde), speziell Ophthalmochirurgie