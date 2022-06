Ratgeber Es sind unsichere Zeiten: In welche Anlagen soll ich mein Geld derzeit am besten investieren? Ich (m, 35) habe 50000 Franken in bar geerbt. Nun frage ich mich, ob ich angesichts der unsicheren Weltlage das Geld auf dem Sparkonto halten oder anlegen soll. Wenn ja, in welche Aktien bzw. Sektoren sollte man jetzt investieren, um auch in Zukunft möglichst gut aufgestellt zu sein? Daniel Kalt, Chefökonom UBS* Jetzt kommentieren 01.06.2022, 11.30 Uhr

Drei wesentliche Themen­felder bereiten Anlegerinnen und Anlegern derzeit ein besonders anspruchsvolles Umfeld – und sollten deshalb in Investitionsüberlegungen einbezogen werden. Erstens schürt die völkerrechtswidrige Invasion Russlands in die Ukraine Zweifel darüber, ob es mit der Weltwirtschaft weiter vorwärtsgehen kann. Zweitens belasten die stark gestiegenen Inflationsraten und Zinsen jene Marktsegmente, die besonders zinssensitiv sind. Und drittens verunsichern die starken Schwankungen der Finanzmärkte seit Beginn dieses Jahres.

Dennoch zeigt sich immer wieder, dass es sich auch in einem herausfordernden Umfeld gut an den Anlagemärkten navigieren lässt. Historisch gesehen hatten geopolitische Schockereignisse meist keine lang anhaltenden Rückschläge an den Finanzmärkten zur Folge. Und für Anleger gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich gegen die erwähnten Risiken zu wappnen und auf die Umwälzungen auf geopolitischer Ebene sowie ihre Folgewirkungen zu reagieren.

Wichtig ist vorerst, die Anlagen möglichst breit zu diversifizieren, und zwar über verschiedene Regionen, Anlageklassen und Themen hinweg. In ein solch breit diversifiziertes Anlageportfolio, das aktiv an die jeweils vorherrschenden Marktverhältnisse angepasst wird, kann man via eine Vermögensverwaltungslösung mit unterschiedlicher Risikoausprägung investieren. Ausserdem sind heute auch dynamische Asset-Allokations-Lösungen verfügbar, bei denen die Aktienquote je nach Marktsituation stark nach oben oder unten angepasst wird, was Anleger vor lang anhaltenden Rückschlägen an den Aktienmärkten schützt. Wie immer empfiehlt es sich auch, einen vorgesehenen Investitions­betrag schrittweise in einzelnen Tranchen zu investieren.

Auf neue Trends ausrichten

Darüber hinaus sollten Anlegerinnen und Anleger ihre Portfolios auf neue, durch die geopolitischen Verwerfungen ausgelöste Trends ausrichten. So erwarten wir, dass ein neues Zeitalter der Sicherheit anbrechen wird, in dem Unternehmen wie auch Regierungen vermehrt auf Sicherheit und Stabilität und weniger auf Effizienz und Preis setzen werden.

Damit rücken Bereiche wie Energie-, Nahrungsmittel- und Datensicherheit in den Fokus. Eine lokalere, autarkere Produktion geht dabei durchaus auch Hand in Hand mit den Zielen einer nachhaltigeren, CO2-armen Wirtschaft und Gesellschaft.

Thematische Anlagelösungen, die etwa in Cybersicherheit, neue 5G-Technologien, aber auch in die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln und generell eine nachhaltigere Produktion und Energie­versorgung investieren, dürften somit besonders gefragt sein. In Zeiten volatiler Marktschwankungen bewähren sich ausserdem Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, die ein solides Gewinnwachstum, aber auch defensive Qualitäten vorzuweisen haben.

* Daniel Kalt ist Chefökonom Schweiz bei der UBS; www.ubs.ch

