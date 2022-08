Ratgeber Meine Mutter hat Wohnrecht: Erlischt dieses durch den Umzug ins Altersheim? Meine Mutter hat ein lebenslängliches unentgeltliches Wohnrecht aufgrund eines Erbvertrages erhalten. Aus gesundheitlichen Gründen ist es ihr nun aber nicht mehr möglich, in dieser Wohnung, die ich geerbt habe, zu leben und sie muss ins Altersheim umziehen. Erlischt durch den Umzug das Wohnrecht oder muss ich die Wohnung freihalten bzw. darf ich die Wohnung vermieten? Fiona Gedon* Jetzt kommentieren 16.08.2022, 11.30 Uhr

Das Wohnrecht besteht immer nur zugunsten einer natürlichen Person. Es verleiht dem Berechtigten die Befugnis, in einem Gebäude oder in einem Teil eines Gebäudes zu wohnen. Besteht das Wohnrecht ausschliesslich an einem Teil eines Gebäudes, dürfen die gemeinschaftlichen Ein­richtungen des Gebäudes mitbenutzt werden.