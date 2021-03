Ratgeber Erhöhen Eier das Risiko für Diabetes und Herzinfarkt? Ich (w, 65) habe gelesen, dass Menschen, die langfristig durchschnittlich mehr als 38 Gramm Ei (etwa die Hälfte eines Eis der Grösse L) pro Tag essen, ein um 25 Prozent erhöhtes Diabetes-Risiko haben. Dieses Risiko erhöhe sich auf 60 Prozent beim Konsum von einem ganzen oder mehreren Eiern pro Tag. Stimmt das? Prof. Dr. med. Christoph Henzen* 29.03.2021, 14.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eier sind seit jeher für Menschen und auch in der Tierwelt ein begehrtes Nahrungsmittel. Sie enthalten einen hohen Nährwert (das heisst Kalorien und damit Energie) und hochwertige Proteine (das heisst Baustoffe). Über die Jahrhunderttausende hat der Mensch ein komplexes System der Regulation der Nahrungsaufnahme entwickelt. Das Ziel dieses Systems ist es, Vorräte zu speichern und «Allesfresser» zu sein, um sich den jeweils vorhandenen Nahrungsquellen anpassen zu können. Obwohl beispielsweise die Inuit nie Gemüse und die Polynesier nie Fleisch assen, haben sie trotzdem überlebt.

Prof. Dr. med. Christoph Henzen

Schon Hippokrates, der berühmteste Arzt des Altertums, und im Mittelalter der Schweizer Paracelsus haben erkannt, dass bezüglich Ernährung das richtige Mass entscheidend ist. Weniger von Bedeutung ist, was man isst. Dies wird auch in modernen Studien bestätigt: Längerfristig kommt es nicht so sehr darauf an, ob man eiweissreich und kohlenhydratarm oder umgekehrt isst, sondern wie viele Kalorien am Ende des Tages konsumiert bzw. verbraucht wurden. Leider pflegen wir heute diesbezüglich oft einen nicht sehr massvollen Lebensstil mit zu viel Kalorienaufnahme und zu wenig Bewegung. Das führt bei fast 50 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer zu Übergewicht und bei fast 5 Prozent zu einem Diabetes mellitus Typ 2.

Grosse Studien geben Entwarnung

Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die untersucht haben, ob der Konsum von Eiern vermehrt zu Diabetes Typ 2 und auch zu Herz-Kreislauf-­Erkrankungen führt. Die wirklich grossen Studien mit über 10000 Teilnehmern und mindestens 10 Jahren Beobachtungszeit haben gezeigt, dass 1 Ei pro Tag das Risiko für Diabetes oder Herzinfarkt nicht erhöht, wenn man einen gesunden Lebensstil pflegt. Eine kürzlich publizierte Studie hat sogar gezeigt: Wer mehr als 1 Ei pro Tag konsumiert, hat ein geringeres Herzinfarktrisiko. Das widerspricht klar der von Ihnen zitierten Studie.

Wie meistens, wenn Studien Pro und Kontra ergeben, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Anders gesagt: Bei einem so komplexen System wie der Nahrungsverwertung darf nicht ein Faktor (in diesem Fall das Ei) allein betrachtet werden. Vielmehr muss man das gesamte Ernährungsverhalten berücksichtigen. Viel entscheidender als dieses eine Nahrungsmittel sind insbesondere die gesamte tägliche Kalorienaufnahme und weitere Faktoren wie körperliche Aktivität, Rauchen, Alkoholkonsum und Gewichtsverlauf.

Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Wenn Sie eine normalgewichtige Nichtraucherin sind und sich regelmässig körperlich betätigen, können Sie problemlos ein ganzes Ei auch der Grösse L pro Tag essen. Einen Diabetes oder einen Herzinfarkt brauchen Sie deswegen nicht zu befürchten.

* Prof. Dr. med. Christoph Henzen, Chefarzt und Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie und Allgemeine Innere Medizin