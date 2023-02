Ratgeber Erben: Ich habe ein Vermächtnis auf den «Überrest» erhalten – kann ich darüber frei verfügen? Ich (w, 43, 1 Kind) habe on meinem verstorbenen Partner ein Vermächtnis von 150000 Franken «auf den Überrest» erhalten. Mein Partner wollte nicht, dass mein Sohn aus einer früheren Beziehung Geld von ihm erbt. Darf ich über das Geld frei verfügen? Der Überrest soll an eine Institution gehen. Hat diese das Recht, den Geldverbrauch zu kontrollieren? Lic. iur. Reto Marbacher* Jetzt kommentieren 07.02.2023, 12.30 Uhr

Reto Marbacher.

Ihr Lebenspartner hat offenbar keine Pflichtteilserben hinterlassen. Sie wurden als sogenannte Vorvermächtnisnehmerin begünstigt, während eine von Ihrem Lebenspartner testamentarisch bezeichnete Institution bei Ihrem späteren Ableben den «Überrest» als Nachvermächtnisnehmerin erhalten soll. Wenn Sie versterben, fliesst somit erbrechtlich der noch nicht verbrauchte Rest der 150000 Franken von Ihrem Lebenspartner als Erblasser an die Institution als Zweitbegünstigte. Das Nachvermächtnis gehört zu seinem (nicht Ihrem!) Nachlass.

Bis zum eigenen Tod kann man frei verfügen

Bis zu Ihrem Ableben sind Sie nun aber frei in der Nutzung der 150000 Franken, wenn Ihr Lebenspartner Sie testamentarisch von der gesetzlich grundsätzlich vorgesehenen Pflicht zur Sicherstellung eines Nachvermächtnisses bzw. einer Nacherbschaft entbunden hat. Die Formulierung einer Begünstigung «auf den Überrest» ist gesetzlich nicht explizit geregelt, beinhaltet in aller Regel aber die Befreiung von der Sicherstellungspflicht: Die Institution soll später einfach erhalten, was noch übrig ist.

Der Geldbetrag fällt in Ihr Eigentum und Sie dürfen ihn weitgehend nach Ihren eigenen Vorstellungen für Ihre Bedürfnisse verwenden. Erlaubt ist in der Regel die Reduktion eigener Schulden oder die Anschaffung von Vermögenswerten für sich. Gekaufte Sachen wie z.B. ein Auto sind ebenfalls Ihr Eigentum, welche später zu Ihrem Nachlass gehören. Die von Ihrem Lebenspartner bezeichnete Institution erhält letztlich nur den bei Ihrem Ableben noch vorhandenen Betrag.

Prinzip von Treu und Glauben

Die Grenze des Zulässigen bildet das Prinzip von Treu und Glauben gemäss Art. 2 des Zivilgesetzbuches. Wenn aus der Art der Verwendung des Bargeldes dereinst geschlossen werden muss, dass es Ihnen nur darum ging, dass bei Ihrem künftigen Ableben möglichst wenig als «Überrest» verbleibt, dann könnte die Institution entsprechende Rechtsgeschäfte nach Ihrem Ableben als treuwidrig vor Gericht anfechten.

Eine solche Anfechtungsklage wäre jedoch mit erheblichen Beweisrisiken verbunden. Denkbar ist ein treuwidriges Verhalten, wenn Sie den Rest des Geldes kurz vor Ihrem Ableben noch verschenken. Sodann steht es Ihnen prinzipiell nicht zu, selber testamentarisch über den Rest des Geldes zu verfügen. Das Nachvermächtnis verbleibt in der «Kompetenz» des Partners als Erblasser.

Wenn Sie vom Erbschafts- bzw. Teilungsamt oder von einer Willensvollstreckerperson aufgefordert worden sind, im Hinblick auf die Ausrichtung des Vermächtnisses ein separates Bankkonto zu errichten, dann dient dies der Nachvollziehbarkeit über die Verwendung bzw. den Überrest des Geldes. Die «Verwaltung» des Vermächtnisses über ein separates Bankkonto bedeutet aber nicht, dass die bezeichnete Institution Sie zu Ihren Lebzeiten «kontrollieren» oder Einsicht bzw. Rechenschaft verlangen kann.

* Lic. iur. Reto Marbacher ist Fachanwalt SAV Erbrecht, Notar bei Beeler & Marbacher AG; www.beelermarbacher.ch

