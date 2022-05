Ratgeber Digitale Vermögensverwalter und Robo Advisor: Was bringt das? Und ist es auch sicher? Angesichts der steigenden Inflation möchte ich (30, w) einen Teil meiner Ersparnisse anlegen. Dabei bin ich auf digitale Geldanlagen gestossen. Doch Begriffe wie digitale Vermögensverwalter und Robo Advisor lassen mich etwas ratlos. Was muss ich mir darunter vorstellen? Sind diese Anlagen auch sicher? Kay Foerschle* Jetzt kommentieren 05.05.2022, 11.30 Uhr

Kay Foerschle.

Die Begriffe Robo Advisor und digitale Vermögensverwaltung bezeichnen ein und dasselbe – die digitale Geldanlage. Robo Advisor heisst wörtlich übersetzt Roboter und Berater. Ein digitaler Vermögensverwalter ist allerdings weder ein echter Roboter noch eine klassische Finanzberaterin. Vielmehr handelt es sich um eine automatisierte Anlagelösung. Diese wird meist vollständig digital angeboten oder lässt sich meist über eine App auf dem Smartphone bedienen.

Die Kontoeröffnung erfolgt in der Regel vollständig online und ist damit zeit- und ortsunabhängig. Gleiches gilt für die Festlegung der persönlichen Anlagestrategie. In der App können zudem Vermögens­entwicklung, Gebührenbelastungen und Ertragsgutschriften aufgerufen sowie Ein- und Auszahlungen getätigt werden. Die Anlagestrategie wird vom digitalen Vermögensverwalter vorgängig umfassend abgeklärt und unterscheidet sich nicht von den üblichen Vorgehens­weisen beim Geld anlegen. Sie beantworten Fragen nach Risikofreudigkeit, Anlagehorizont und bisherigen Erfahrungen mit Geldanlagen. So wird Ihr Risikoprofil eruiert und die Anlagestrategie fest­gelegt. Ist die erste Einzahlung gutgeschrieben, erfolgt automatisch die Investition in die von Ihnen definierte Anlagestrategie. Überweisen Sie künftig regelmässig Spar­beträge an Ihre Anlage-App, erfolgt die Investition wiederum automatisch und entlang Ihrer Anlagestrategie.

Kosten im Fokus

Für viele Anlegerinnen und Anlegern rücken die Kosten der Vermögensverwaltung immer mehr in den Mittelpunkt. Denn über einen längeren Zeitraum betrachtet, summieren sie sich zu einem signifikanten Unterschied hinsichtlich des kosten­bereinigten Vermögens­zuwachses.

Eine digitale Geldanlage kostet je nach Anbieter rund 0,50%. Klassische Mandate oder Strategiefonds von Banken schlagen mit jährlich 1–2% oder gar mehr zu Buche. Einer der Gründe für den Unterschied: Digitale Vermögensverwalter setzen häufig auf ETFs: Das sind börsengehandelte Indexfonds. Diese bilden direkt den Schweizer Aktienindex oder einen Obligationenindex ab und sind eine günstigste und breit diversifizierte Möglichkeit, in den gesamten Finanzmarkt zu investieren.

Sicher wie die Bank

Vertrauenswürdige digitale Vermögensverwalter arbeiten mit einer Schweizer Partnerbank zusammen, die für ­Konto- und Depotführung sorgt. Das in börsengehandelte Indexfonds (ETF) investierte Vermögen ist im Falle eines Konkurses der Partnerbank sicher, denn es fällt nicht in die Konkursmasse der Bank. Für den Liquiditätsanteil der Anlagelösung (meist nur 1–2% der investierten Summe) kommt der Einlagenschutz bis 100000 Franken zum Tragen, pro Bank und Kunde. Ihr Geld steckt also keineswegs einfach so im Smartphone, sondern ist am Finanzmarkt investiert und liegt bei einer Schweizer Bank.

* Kay Foerschle ist Marketingleiter Findependent; www.findependent.ch

