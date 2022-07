Ratgeber Diese Kriegsbilder lassen mich nicht mehr los und machen mir Angst – wie komme ich darüber hinweg? Letzte Woche publizierten Sie einen Beitrag darüber, wie man schlimme Bilder oder schreckliche Ereignisse, von denen man hört, wieder aus dem Kopf bekommt. Bei mir sind es ganz konkret die Geschehnisse in der Ukraine, die mich ständig beschäftigen. Und von denen ich natürlich fast täglich wieder höre und sehe. Margareta Reinecke* Jetzt kommentieren 07.07.2022, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Margareta Reinecke. Bild: PD

Mit Kriegen und anderen schrecklichen Ereignissen mussten sich Menschen schon immer befassen. Indes haben wir den letzten Jahrzehnten – zumindest in unseren Breitengraden – in relativer Sicherheit gelebt. Umso einschneidender wirkt die momentane Zeit: Einem Virus ist es gelungen, uns zu bedrohen und das Leben fast lahmzulegen. Auch der Krieg in der Ukraine lässt sich gedanklich nicht mehr zur Seite schieben. Zumal die Schauplätze so nahe sind.

Körper reagiert auf Gefahr

Dass wir bei schrecklichen Nachrichten und Bildern Mitgefühl haben, ist normal und wichtig. Doch punkto persönlicher Betroffenheit ist die Resilienz vieler Menschen an Grenzen gestossen. Wie bringen wir all die Bilder und negativen Informationen auch wieder aus dem Kopf? Eigentlich gar nicht. Die News halten uns die Gefahrenlage täglich vor Augen. So geht es mehr um Durchhalten und Stärkung als um Verarbeitung.

Gemäss US-Neurowissenschaftler Stephen Porges prüft unser vegetatives Nervensystem ständig unsere Umgebung, ob die gegebene Situation sicher, gefährlich oder gar lebensbedrohlich ist. Ohne dass wir darüber nachdenken. Das Gefühl von Sicherheit oder Bedrohung wird also zuerst vom Körper aufgrund seiner Erfahrungen wahrgenommen, lange bevor wir bewusst realisieren, worum es geht.

Nehmen wir eine Situation als sicher wahr, sind wir im Sicherheits- und Entspannungsmodus. Diesen gilt es immer wieder anzustreben, um aufzutanken und den täglichen Herausforderungen gewachsen zu sein. Bei einer grösseren Stresssituation geraten wir in den Kampf-/Flucht-Modus. Dieser kann helfen, die Situation zu überstehen. Vor allem, wenn wir danach in den Sicherheits­zustand zurückfinden.

Wenn wir aber ständig von Kriegsnachrichten und Viruszahlen erschreckt werden, strapaziert dies unser Nervensystem. Stephen Porges nennt noch einen dritten Modus: In diesem verharren wir wie versteinert, machen uns so unscheinbar wie möglich, statt zu fliehen oder uns zu wehren. Je länger wir in diesem Zustand bleiben, desto mehr fühlen wir uns ängstlich, depressiv, allein.

Aktiv den Modus wechseln

Der Alltag mit Arbeit, sozialen Kontakten, Freizeit und dem Bewusstsein der aktuellen Lage lässt uns den Modus immer wieder wechseln. Mal sind wir entspannt, mal aktiv-aggressiv oder gar erstarrt ob einer Ungeheuerlichkeit. Wenn wir den jeweiligen Zustand erkennen, können wir in den Sicherheits- und Entspannungsmodus zurückfinden.

Das heisst, nicht einfach in den schrecklichen Bildern zu verharren. Sondern herauskommen – mit körperlicher Aktivität, über Meditation oder eine Atemübung und einer «ich stehe für mich ein»-Haltung. Denn die Widerstandkraft und Flexibilität kann man trainieren.

* Dr. phil. Margareta Reinecke ist Fachpsychologin für Psychotherapie; FSP, vipp.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen