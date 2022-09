Ratgeber Die Zinsen steigen: Werden die Immobilienpreise nun deutlich sinken? Wird der jüngste Zinsanstieg dazu führen, dass einige Hausbesitzer die Immobilie nicht mehr halten können. Werden dadurch mehr Immobilien auf den Markt kommen? Wäre jetzt eine günstige Zeit, selber eine Immobilie zu kaufen? Ich habe dank einer Erbschaft überdurchschnittlich viel Eigenmittel, aber nur ein mittleres Einkommen. Stéphan Mischler* Jetzt kommentieren 07.09.2022, 13.19 Uhr

Die Verdoppelung der Hypothekarzinsen in den vergangenen Monaten vermochte die Preisanstiege bei Immobilien nicht einzudämmen. Dafür liegen die Zinsen im historischen Kontext immer noch auf einem zu niedrigen Niveau. Es bräuchte wohl nochmals einen Anstieg von ähnlichem Ausmass, um eine unmittelbare Auswirkung zu sehen.

Geringere Nachfrage lässt Chancen steigen

Wir rechnen aber derzeit nicht mit einem weiteren bedeutenden Zinsanstieg, sondern viel eher damit, dass sich die Hypothekarzinsen auf dem aktuellen Niveau einpendeln und damit der Preisanstieg bei Immobilien nicht beendet ist.

Dennoch schränkt der jüngste Zinsanstieg die Nachfrage etwas ein und verleiht Ihnen damit etwas bessere Karten auf der Suche nach einem Eigenheim. Bei den ohnehin schon stark herausgeforderten Neukäufern lassen die steigenden Immobilienpreise gepaart mit steigenden Hypothekarzinsen den Traum vom Eigenheim immer öfter platzen.

Man spürt am Markt bereits einen dämpfenden Effekt auf die Nachfrage nach Wohneigentum, aber noch nicht so stark, dass es einen Einfluss auf die Preisfindung am Markt hätte oder sich die Verkaufsdauer von Immobilien erhöhen würde.

Sie erhalten durch die geringere Nachfrage aber bessere Chancen, eines der beliebten Objekte zu ergattern, und können dank Eigenmittelreserven das Hypothekarvolumen und damit auch die Einkommensanforderungen tief halten. Zudem profitieren Sie in der Regel bei einer Belehnung unter 65 Prozent dank hoher Eigenmittel häufig von Zinsabschlägen.

Keine Entspannung bei den Immobilienpreisen

Im für uns wahrscheinlichsten Szenario pendeln sich die Hypothekarzinsen auf dem heutigen Niveau ein oder gehen bei mittel- bis langfristigen Hypotheken in den kommenden Monaten sogar noch etwas zurück. Heisst, wir gehen vorerst nicht von einer signifikanten Entspannung bei den rekordhohen Immobilienpreisen aus.

Die stabilen Werte eines Eigenheims haben während der Pandemie an Bedeutung gewonnen und der Einzug des Homeoffice hat die Wohnraumnachfrage nachhaltig verändert. Periphere Lagen dürften besonders attraktiv bleiben, während der Preis­anstieg in den Städten wohl geringer ausfallen wird als in den vergangenen Jahren.

Preiszerfall bei Wohneigentum wenig wahrscheinlich

Ein Preiszerfall am Immobilienmarkt aufgrund einer Krise scheint uns nach wie vor wenig realistisch – zumindest im Wohneigentumsmarkt. Das Gros des Schweizer Wohnimmobilienmarktes machen Bestandsimmobilien aus, welche tief belehnt sind und in den vergangenen Jahren aufgrund tiefer Zinsen zunehmend mit langfristigen Festhypotheken finanziert wurden. Es dauert also sehr lange, bis der durchschnittliche Eigenheimbesitzer den Zinsanstieg überhaupt spürt.

* Stéphan Mischler ist Chief Sales Officer bei MoneyPark; www.moneypark.ch

