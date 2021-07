Ratgeber: Das sind die vier Garstufen beim Fleisch

Ratgeber Die Garstufen beim Fleisch... eine Bitte um Nachhilfe Immer wieder diese Garstufen... Können Sie mir diese ausführlich erklären? Hätten Sie mir Tipps, wie mir das Fleisch beim Kochen so gelingt, wie ich es möchte? Und darf ich im Restaurant reklamieren, wenn mir anstatt «saignant» «bien cuit» serviert wird? Herbert Huber* 17.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbert Huber.

Vor allem beim roten Fleisch sind die Garstufen ein Thema. Da spielen Erfahrung, Fachwissen und Übung eine grosse Rolle. Und viel Gefühl. Wichtig sind immer die Qualität und die Lagerung des Fleisches.

Als Koch erinnere ich mich, wie ich für 30 Gäste, 1961 im Palace Gstaad, «Carré d’agneau pré salé» braten musste. Und in einem uralten Ofen – in gebückter Stellung davor – die Fleischstücke mit dem heissen Öl arrosierte. Dabei unglücklicherweise auch den Fuss erwischte, und nicht nur das Fleisch... Ich schrie wie ein Ochs am Spiess, der Küchenchef ebenfalls: «Durchhalten Herbert, zuerst die Gäste, dann dein Fuss», und rosa gebraten war das Lamm!

Die Garstufen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Früher wurde ein zartes Filet à point bestellt und wegen der fehlenden Kühlmöglichkeiten empfohlen, das Fleisch durchzugaren, um Keime abzutöten. Heute (fast) kein Problem mehr. Ausser bei Geflügel, das man generell durchgaren sollte. Für das Kurzbraten ist besonders sogenannt «dunkles» Fleisch geeignet (Filet, Entrecôte, Lammentrecôte und Wild). Dieses im Idealfall à point. Übrigens werden heute auch Kalbssteaks eher à point serviert.

Die vier Garstufen

Garstufe: bleu | rare | stark blutig . Bei dieser Garstufe ist nur die äusserste Schicht leicht angebraten und der Kern sieht noch aus wie rohes Fleisch – 47 - 49 KT.

. Bei dieser Garstufe ist nur die äusserste Schicht leicht angebraten und der Kern sieht noch aus wie rohes Fleisch – 47 - 49 KT. Garstufe: saignant | medium rare | blutig – 55 - 57 KT.

– 55 - 57 KT. Garstufe: à point | medium | mittel/rosa – 59 - 61 KT.

– 59 - 61 KT. Garstufe: bien cuit | well done | durch – 71 - 73 KT.

Und wie die Kerntemperatur (KT) messen? Für grössere Fleischstücke mit Kerntemperaturmesser, um die exakte Innentemperatur des Stücks zu bestimmen. Das Thermometer wird an der dicksten Stelle des Stücks eingesteckt, wobei die gemessene Temperatur auf einer Anzeige in Form einer ausschlagenden Nadel oder digitalisiert dargestellt wird. Kerntemperaturmesser lassen sich auch über Bluetooth mit Smartphones und Tablets verbinden und sind mit einer Alarmfunktion ausgestattet.

Eine alt bewährte Methode ist die Daumenprobe. Weil bei kleineren Fleischstücken Kerntemperaturmesser weniger gut funktionieren, wird diese oft beim Braten von Steaks angewandt. Wie fühlt sich das Fleisch an? Sehr weich, weich oder fest? Dies lässt sich mit der Festigkeit des Handballens unterhalb des Daumens erkennen. Und so geht’s: Halten Sie die Hand locker. Nun drücken Sie mit dem Zeigefinger auf den Handballen, welcher sehr weich ist. Dies entspricht dem Garpunkt «saignant». Halten Sie Daumen und Mittelfinger zusammen. Der Handballen fühlt sich fester an. Etwa wie «à point». Daumen und Ringfinger: «Well done»! Apropos Reklamieren im Restaurant: auf jeden Fall dürfen Sie das.

*Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.