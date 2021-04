RATGEBER Die eigene Pensionierung planen: Mit diesen Tipps sind Sie gut vorbereitet – Experten beantworten häufige Fragen Der Ausstieg aus dem Berufsleben will gut geplant sein. Richtig vorbereitet, braucht man sich keine finanziellen Sorgen zu machen. Martin Oswald 27.04.2021, 06.00 Uhr

Mehr Zeit zu zweit. Bild: Christof Schuerpf / Keystone

Sie gehen bald in Pension? Dann wird sich Ihre finanzielle Situation grundlegend verändern. Was Sie heute entscheiden, bestimmt Ihren Lebensstandard für die kommenden Jahre. Dieser Ratgeber wird Ihnen helfen, an alles zu denken und Ihrem Lebensabend gelassen entgegenblicken zu können.

Inhaltsverzeichnis

Die wichtigsten Punkte im Überblick

Wenn Sie in Pension gehen, erhalten Sie die AHV-Rente nicht automatisch. Sie müssen den Bezug bei der Ausgleichskasse selbst anmelden – am besten sechs Monate vor der Pensionierung. Fragen Sie Ihren Arbeitgeber, welche AHV-Ausgleichskasse für Sie zuständig ist.

Mit der Säule 3a sorgen Sie nicht nur fürs Alter vor, Sie sparen auch noch Steuern. Einzahlungen sind auch im Jahr Ihrer Pensionierung möglich. Erwerbstätige mit Pensionskasse können bis zu 6883 Franken einzahlen, Erwerbstätige ohne Pensionskasse bis zu 34'416 Franken (maximal 20 Prozent des Nettoeinkommens). Wichtig: Überweisen müssen Sie den Betrag bevor Sie das ordentliche AHV-Alter erreichen, sofern Sie nicht darüber hinaus erwerbstätig bleiben.

Sie beabsichtigen Ihr Pensionskassenguthaben ganz oder teilweise als Kapital zu beziehen? Dann lohnt es sich, die Gelder aus Pensionskasse und Säule 3a gestaffelt zu beziehen. So können Sie Steuern sparen.

Wenn Sie Ihre Hypothek im Hinblick auf die Pensionierung ganz oder teilweise zurückzahlen möchten, tun Sie das am besten bei Fälligkeit, ansonsten werden happige Vorfälligkeitsentschädigungen verrechnet, die Sie steuerlich nicht als Schuldzinsen abziehen könne. Bedenken Sie aber, dass Ihr Geld dann im Eigenheim gebunden ist. Behalten Sie deshalb genügend flüssige Mittel zurück. Denn wenn Sie im Ruhestand in einen finanziellen Engpass geraten, können Sie Ihre Hypothek wegen strenger Vorschriften punkto Tragbarkeit nicht problemlos wieder aufstocken.

Deckt die Rente all Ihre Ausgaben oder müssen Sie auf Ihr Vermögen zurückgreifen, um den gewünschten Lebensstandard beizubehalten? Ein detaillierter Finanzplan kann aufzeigen, wie lange Ihr Vermögen reicht und wie Sie Ihre Anlagestrategie am besten an die neue Situation anpassen. Auch freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse helfen, die Altersvorsorge zu verbessern und gleichzeitig Steuern zu sparen. PK-Einkäufe sollten jedoch über mehrere Jahre geplant werden, zudem ist die drei Jahre Sperrfrist für einen PK-Kapitalbezug zu beachten.

Die Pensionierung ist auch ein guter Zeitpunkt Ihr Erbe zu regeln und damit Ihre Nächsten abzusichern – allen voran die Partnerin oder den Partner. Wer sich rechtzeitig darum kümmert, hat am meisten Einfluss darauf, wie sein Geld später aufgeteilt wird. So lässt sich auch Streit unter den Erben verhindern und die Hinterbliebenen zahlen nicht mehr Erbschaftssteuern als nötig.

Machen Sie eine Standortbestimmung

Finden Sie den richtigen Zeitpunkt für Ihre Pensionierung, indem Sie für sich ein paar wichtige Fragen beantworten:

In welchem Alter möchte ich mich aus dem Berufsleben zurückziehen?

Wie gross ist mein Vermögen und wie will ich es einsetzen?

Auf welche Einkommensquellen und Unterstützungsleistungen (IV, EL, Hilflosenentschädigung) kann ich zählen?

Wie möchte ich die Leistungen aus der Pensionskasse beziehen (Rente oder Kapital)?

Wie hoch ist meine Risikobereitschaft und Risikofähigkeit in Bezug auf mein Alterskapital?

Will ich mein Vermögen teilweise bereits zu Lebzeiten durch Schenkung oder Erbvorbezüge weitergeben?

Auf welche Ausgaben könnte ich allenfalls nach der Pensionierung verzichten?

Kann ich allfällige Hypotheken behalten oder muss ich sie amortisieren?

Das 3-Säulen-Prinzip: Das Fundament der Altersvorsorge

1. Säule: AHV

Die AHV-Rente richtet sich nach dem gesetzlichen Pensionsalter. Die Höhe ist vom durchschnittlichen Einkommen und von der Anzahl Beitragsjahre abhängig. Wer Beitragslücken aufweist, muss mit Rentenkürzungen rechnen. Die Minimalrente beträgt 1195 Franken, die Maximalrente 2390 Franken. Ehepaare und eingetragene Partner erhalten gemeinsam höchstens 3585 Franken (Stand 2021).

Wenn Sie Ihren Lebensunterhalt mit dem Einkommen aus der 1. und 2. Säule sowie dem Ersparten nicht finanzieren können, haben Sie Anrecht auf Ergänzungsleistungen. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen. Falls Sie eine Hinterlassenenrente beziehen, wird diese nach der Pensionierung von der Altersrente abgelöst, ausser, sie ist höher als die Altersrente.

Die Berufliche Vorsorge hat zum Ziel, zusammen mit der ersten Säule ein Renteneinkommen von rund 60 Prozent des letzten Lohnes zu erreichen. Das angesparte PK-Guthaben setzt sich aus den eigenen Beiträgen und jenen des Arbeitgebers, sowie den gutgeschriebenen Kapitalerträgen zusammen. Dieses Altersguthaben kann als Rente und je nach PK-Reglement ganz oder teilweise als Kapital bezogen werden. Für die Höhe der Altersrente ist der jeweilige Rentenumwandlungssatz massgebend.

Die Private Vorsorge ist freiwillig und dient der Deckung von Vorsorgelücken und dem Vermögensaufbau. Sie läuft entweder über eine Bank oder über eine Versicherung und ist steuerlich abziehbar. Ziel ist, damit die restlichen 20 Prozent zu füllen, um auf die 80 Prozent des letzten Lohnes zu kommen. Bestenfalls darüber hinaus.

Zeit für Sport zu zweit. Bild: Christof Schuerpf / Keystone

Zehn konkrete Empfehlungen

Die Zeit nach dem Arbeitsleben ist ein grosses Abenteuer, viele freuen sich auf ein neues Lebensgefühl. Wer somit sorgenfrei in den dritten Lebensabschnitt starten möchte, sollte sich entsprechend mit dem Thema Vorsorge frühzeitig auseinandersetzen. Investieren Sie spätestens ab dem 50. Altersjahr regelmässig ein paar Stunden für Ihre Altersvorsorge.

1. Wünsche zusammentragen

Notieren Sie sich bezüglich Pensionierung Ihre Wünsche, Ziele und Vorstellungen: Möchten Sie sich regulär pensionieren lassen, oder wünschen Sie eine Früh-/Teilpensionierung? Welchen Lebensstil möchten Sie führen? Wie wollen Sie wohnen? Ist Auswandern ein Thema? Soll weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgegangen werden?



2. AHV-Beiträge kontrollieren

Bestellen Sie bei der zuständigen AHV-Stelle einen persönlichen Auszug, und überprüfen Sie, ob die AHV-Beiträge von allen Arbeitgebern ordnungsgemäss abgerechnet wurden.



3. Pensionskasse abklären

Überprüfen Sie regelmässig Ihren Pensionskassenausweis auf Ihren Rentenanspruch und auf mögliche Einkäufe für eine verbesserte Rentenleistung.



4. Frühpensionierung

Bei einer Frühpensionierung müssen Sie bei Ihrer Ausgleichskasse die AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige bis zum AHV-Alter selbst bezahlen. Erkundigen Sie sich über die Höhe der zu bezahlenden Beiträge, und berücksichtigen Sie den Aufwand im Budget.



5. Kapitalauszahlung

Machen Sie sich Gedanken darüber, ob Sie das Alterskapital ganz oder teilweise bei der Pensionierung ausgezahlt haben wollen oder lieber eine monatliche Rente bekommen möchten.



6. Budget erstellen

Schätzen Sie Ihren Einkommensbedarf im Ruhestand mittels eines Budgets ab, und vergleichen Sie den geschätzten Bedarf mit den zu erwartenden Rentenansprüchen. Wenn die budgetierten Ausgaben mit den Renteneingängen nicht gedeckt werden können, überprüfen Sie, ob das angesparte Vermögen für den lebenslangen Verzehr reichen wird.



7. Säule 3a staffeln

Verteilen Sie die Kapitalbezüge Ihrer Vorsorgeguthaben aus der zweiten Säule und der Säule 3a über mehrere Jahre. Dadurch sparen Sie Steuern.



8. Anlagestrategie festlegen

Definieren und überdenken Sie Ihre Anlagestrategie, abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele bei der Pensionierung. Berücksichtigen Sie dabei auch die Folgen einer zukünftig möglichen Inflation.



9. Güter- und Erbrecht

Prüfen Sie die güter- und erbrechtliche Situation. Ist der verbleibende Partner genügend abgesichert?



10. Rat und Tat

Holen Sie sich Hilfe durch eine unabhängige Beratung. Bei der Vorsorgeplanung gibt es eine ganze Fülle an Aspekten, die eine Rolle spielen. Daher ist es sinnvoll, wenn Sie sich unabhängige Beratung oder auch Rat von Freunden und der Familie holen. Unabhängige Beratung kostet jedoch. Den Preis für eine abhängige Beratung bei einer Bank oder Versicherung bezahlt man dagegen über das Produkt.

Dieser Ratgeber entstand in Zusammenarbeit mit der Weibel Hess & Partner AG.

In der Folge finden Sie hier Fragen unserer Leserinnen und Leser, welche von fachkundigen Expertinnen und Experten beantwortet wurden.

Weiterarbeiten trotz Pensionierung: Wie läuft es mit 3a?

Frage: Ich (65) bin seit Ende April 2020 pensioniert und arbeite selbstständig erwerbend weiter. Im Januar 2020 habe ich noch den Maximalbetrag für Angestellte in die Säule 3a einbezahlt (ich besitze mehrere solche Konten). Kann ich für die Monate Mai bis Dezember 20% meines Einkommens zusätzlich in die Säule 3a einzahlen?

Antwort: Livia Schnüriger, Geschäftsführerin der Vorsorgestiftung Sparen 3 der Luzerner Kantonalbank

Alle Personen, die in der Schweiz ein AHV-pflichtiges Einkommen erzielen, dürfen in die gebundene Säule 3a einzahlen. Bei der Säule 3a wird zwischen Personen, die keiner Vorsorgeeinrichtung angehören (dies sind in der Regel Selbstständigerwerbende) und Personen die Beiträge an eine Pensionskasse bezahlen (dies sind in der Regel Angestellte) unterschieden.

Alle 3a-Sparerinnen und 3a-Sparer können den einbezahlten gesetzlichen Maximalbetrag vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abziehen. Auf dem Vorsorgeguthaben ist zudem keine Vermögenssteuer zu entrichten. Allfällige Zins- und Kapitalerträge sind darüber hinaus von der Einkommens- und Verrechnungssteuer befreit.

Zur Förderung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat der Bundesrat am 17. Oktober 2007 beschlossen, dass Personen, die über das ordentliche Rentenalter hinaus erwerbstätig sind, weiterhin steuerbegünstigte Beitragszahlungen in die 3. Säule vornehmen können und den Bezug der Altersleistung der Säule 3a bis zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit aufschieben dürfen. Eine AHV-pflichtige Erwerbstätigkeit ist dafür eine zwingende Voraussetzung. Diese Aufschubmöglichkeit gilt für maximal fünf Jahre nach dem offiziellen AHV-Pensionierungsalter.

2020 waren Sie sowohl im Angestelltenverhältnis (mit Anschluss an eine Pensionskasse) als auch als Selbstständigerwerbender (ohne Anschluss an eine Pensionskasse) tätig. Für die Zeit, während der Sie als Angestellter Beiträge in eine Pensionskasse geleistet haben, können Sie den Maximalbetrag für Personen mit Pensionskassenanschluss in die Säule 3a einzahlen.

Dieser beträgt im aktuellen Jahr 6826 Franken (2021: 6883 Franken). Nach Ihrer Pensionierung sind Sie nicht mehr in der Pensionskasse versichert. Ob Sie Ihr Pensionskassenguthaben als Rente oder Kapital beziehen, spielt für die Betrachtung der Beitragsmöglichkeiten in die Säule 3a keine Rolle.

Entscheidend ist vielmehr, dass Sie durch die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit grundsätzlich steuerbares Einkommen erzielen. Somit haben Sie die Möglichkeit, für die Monate Mai bis Dezember, 20 % des Nettogewinnes einzuzahlen. Beachten Sie jedoch, dass die gesamthafte Einzahlung für das Jahr 2020 maximal 34128 Franken betragen darf (2021: 34416 Franken).

Fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters oder bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit endet die Möglichkeit zur Einzahlung in die Säule 3a. Mit diesem Zeitpunkt müssen Sie Ihre Vorsorgekonten auflösen. Um Steuern zu sparen, empfehle ich Ihnen, Ihre 3a-Vorsorgekonten zeitlich gestaffelt zu saldieren, also bereits mehrere Jahre vor Ablauf der fünfjährigen Frist mit der Auflösung einzelner Vorsorgekonten zu beginnen.

Zeit für neue Hobbys? Bild: Christof Schuerpf / Keystone

Liebe: Was fangen wir nun miteinander an?

Frage: Bald werden mein Mann und ich pensioniert. Das macht mir etwas Sorgen. Als unsere Kinder noch zu Hause waren, drehte sich bei uns alles um die Familie. Seither sind wir vor allem auch beruflich sehr beschäftigt. Doch wie wird das sein, wenn wir beide den ganzen Tag zu Hause sind? Was haben wir als Paar zu tun und zu bereden?

Antwort: Birgit Kollmeyer, dipl. Psychologin, Paar- und Sexualtherapie.

Für eine erfüllende Partnerschaft ist es auch im Ruhestand wie in jeder anderen Lebensphase wichtig, dass es ein ausreichend starkes Wir, aber auch ein Ich gibt: Es braucht Nähe – emotional und körperlich – aber auch Distanz in Form von Autonomie für jeden Partner. Jeder Mensch braucht Zeit und Raum, um eigenen Interessen nachgehen, aber auch um sich selber spüren und die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen zu können.

Gerade Frauen nehmen nach dem Auszug der Kinder wieder stärker den Wunsch nach dem Ich war. Viele wünschen sich dann ein eigenes Schlafzimmer, um auch für sich sein zu können – was ihre Männer dann oft verunsichert. Denn bei ihnen zeigt sich eher die entgegengesetzte Tendenz: Nach den Jahren, in denen sie mehr nach aussen orientiert waren – durch den Beruf, das Engagement in Vereinen usw. – werden viele jetzt häuslicher und möchten mehr Nähe. Bei solch unterschiedlichen Interessen gilt es offen zu bereden, was sich jeder wünscht und wie dies erfüllt werden kann, sodass es für beide möglichst gut stimmt. Vielleicht kann der Mann den Wunsch der Frau etwa nach einem eigenen Zimmer akzeptieren, wenn es auch genügend Gelegenheit für Nähe gibt.

Es geht also darum, eine Balance zu finden zwischen individuellen Bedürfnissen und dem Leben als Paar. Um sich auf die eigenen Bedürfnisse zu besinnen, kann man sich folgende Fragen stellen: Was hat mir einmal Freude gemacht, und womit habe ich aus Mangel an Gelegenheit aufgehört? Welche Aktivitäten tun mir gut und welche nicht? Wovon habe ich einmal geträumt? Was davon könnte ich im Rentenalter noch umsetzen? Möchte ich noch etwas lernen? Ein Musikinstrument? Eine Sprache?

Ideal als Gedächtnistraining ist die Kombination aus Merkleistung und Bewegung, etwa beim Tanzen. Gemeinsames Tanzen oder eine andere Art der Bewegung zusammen zu finden, kann ein schönes Paarprojekt sein. Gibt es etwas, was sie schon immer einmal miteinander erleben wollten und nie umgesetzt haben? Jetzt ist die beste Gelegenheit, sich die Situationen, die sie erleben könnten, auszumalen: Was würden Sie konkret tun, und was würde das für Ihre Partnerschaft bedeuten? Ist das Projekt umsetzbar, oder müssten Sie dafür etwas verändern?

Die anstehende Pension kann auch ein guter Zeitpunkt für eine Standortbestimmung als Paar sein: Was ist gut in unserer Partnerschaft und soll auch während unseres Alters erhalten bleiben? Was ist nicht optimal und sollte verbessert werden? Und was erweist sich als untauglich oder unangenehm und sollte über Bord geworfen werden?

Wenn Sie sich mit der Standortbestimmung und dem Erarbeiten von «Massnahmen» überfordert fühlen, kann eine Beratung helfen. Bereiten Sie sich als Einzelperson und als Paar auf die Pensionierung vor, damit Sie mit einer gewissen Ruhe darauf zugehen und sich auf diese Zeit freuen können.

Hypothek: Soll ich Hypothek vor Pensionierung amortisieren?

Frage: Ich (60, m., verh.) überlege mir, meine PK-Gelder für eine Hypothekaramortisation zu verwenden. Was muss ich für diese Entscheidung alles berücksichtigen? Und macht es Sinn, eine allfällige Amortisation noch vor oder lieber nach der Pensionierung vorzunehmen?

Antwort: Sharam Shad, Vertriebsleiter Deutschschweiz MoneyPark

Im Rahmen der Pensionierungsplanung sind weitreichende (finanzielle) Entscheidungen zu treffen. Tendenziell lohnt es sich, diese Fragestellungen bereits mit 50 Jahren ein erstes Mal zu thematisieren, um die entsprechenden Vorbereitungen in die Wege zu leiten. Je weiter Sie Ihre Pensionierungsplanung nach hinten schieben, desto kleiner werden die Möglichkeiten, die Sie zur Optimierung noch haben.

Dabei stellen sich zahlreiche Fragen: Planen Sie, die Immobilie bald Ihren Nachkommen zu übergeben oder die Liegenschaft zu verkaufen? Wie hoch ist die Hypothek noch, und welche Restlaufzeit weist sie auf? Ob eine Hypothekaramortisation mittels Pensionskassengelder sinnvoll ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, da jede Situation individuell betrachtet werden sollte. Im Grundsatz reduzieren Sie mit der Amortisation mittels PK-Gelder zwar Ihre Zinskosten, aber auch ihre PK-Rente oder Liquidität, je nachdem, wie Sie die restlichen Vorsorgegelder beziehen. Sie immobilisieren dadurch einen Teil Ihres Vermögens. Nicht zuletzt verändert sich nach einer Pensionierung und einer allfälligen Amortisation auch Ihre steuerliche Situation.

Finanzierungsinstitute verlangen generell eine Belehnungshöhe von 65 Prozent. Ob Sie die Hypothek darüber hinaus amortisieren sollen, hängt aber auch von Ihrer Tragbarkeit im Rentenalter ab. Der Berechnung zugrunde gelegt werden die üblichen Tragbarkeitskriterien: Die kalkulatorischen Kosten für die Hypothek (angenommener Zins in der Regel 5 Prozent) und den Liegenschaftsunterhalt sollten zusammen ein Drittel Ihres Einkommens nicht übersteigen. Einige Finanzierungsinstitute sind bei der Berechnung der Tragbarkeit nach Pension jedoch dynamischer und berücksichtigen auch das vorhandene Vermögen.

Eine tiefere Hypothek ermöglicht Ihnen zwar das Wohnen mit reduzierter Zinsbelastung. Trotzdem sollten Sie die Hypothek nicht unüberlegt amortisieren: Da das Renteneinkommen tendenziell tiefer ist als das Erwerbseinkommen, ist eine Hypothekarerhöhung im Pensionierungsalter meist schwerer umsetzbar. Empfehlenswert ist es daher, die Hypothek nur so weit zu amortisieren, damit Ihnen noch genügend ungebundene Mittel, etwa für allfällige Renovationen oder Notfälle, zu Verfügung stehen.

Gewisse Pensionskassen ermöglichen einen gestaffelten Bezug, der steuerlich attraktiv sein kann. Einen Einfluss auf diese Entscheidung hat aber auch das Zinsniveau: Sind die Hypothekarzinsen tiefer als die Rendite, die Ihre Vorsorgegelder innerhalb der Pensionskasse erzielen, ist keine Eile gefordert. Die Entscheidung, ob die Hypothek bei Pensionierung amortisiert werden soll oder nicht, sollte nicht gesondert, sondern im Kontext einer Hypothekar- und Vorsorgestrategie betrachtet werden.

Teilpensionierung: Soll ich PK-Teilrente vorbeziehen?

Frage: Ich (61, verheiratet) bin Angestellter und habe mit meinem Arbeitgeber vereinbart, dass ich mein Arbeits­pensum ab Alter 62 auf 70 Prozent reduzieren und bis 65 weiterarbeiten werde. Mir wurde gesagt, dass ich auf den Zeitpunkt der Pensumsreduktion Leistungen aus der Pensionskasse beziehen kann. Ist dies ratsam?

Antwort: Patrick Schobinger, Experte für private Vorsorge

Ihre Pensionskasse bietet die Möglichkeit einer Teilpensionierung. Bei einer Teilpensionierung können auf den Zeitpunkt der Reduktion des Arbeitspensums bereits Altersleistungen aus der Pensionskasse bezogen werden, meist im Umfang der Pensumsreduktion. In Ihrem Fall können also 30 Prozent der im Alter 62 vorhandenen Altersleistung ausgelöst werden, wählbar als Rente und/oder Kapital. Voraussetzung dafür ist, dass diese Möglichkeit im Reglement Ihrer Pensionskasse vorgesehen ist. Das restliche Pensionskassenguthaben wird dann per Pensionierung im Alter 65 fällig.

Wird eine Rente ausbezahlt, wird diese mit einem tieferen Umwandlungssatz berechnet, als dies im Alter 65 der Fall wäre. Beträgt der Umwandlungssatz im Alter 65 6 Prozent, würde dieser per Alter 62 beispielsweise auf 5,64 Prozent reduziert, die Rente der Teilpensionierung fällt lebenslang tiefer aus, beginnt aber zu einem früheren Zeitpunkt. Wird der Totalbetrag der ab Alter 62 erhaltenen Teilrenten mit der Rentenreduktion verglichen, stellt man fest, dass sich ein finanzieller Nachteil erst nach 30 Jahren, also ab Alter 92, einstellt – eine Teilpensionierung mit Rentenbezug ist in diesem Beispiel also attraktiv. Entscheidend für die konkrete Beurteilung ist der Umfang der Reduktion des Umwandlungssatzes im Zeitpunkt der Teilpensionierung.

Wird ein Kapitalbezug angestrebt, bietet ein Teilpensionierungsschritt eine spannende Möglichkeit, die Auszahlung des Kapitals auf zwei Jahre zu verteilen. Dies reduziert die Kapitalleistungssteuern, die beim Bezug anfallen, in der Regel erheblich. Voraussetzung dafür ist, dass die Pensums­reduktion massgeblich und dauerhaft ist. Auch gilt es, weitere Auswirkungen der vorzeitigen Kapitalauszahlung – z.B. auf Pensionskasseneinkäufe oder die Vermögenssteuern – zu berücksichtigen. Ein Teilpensionierungsschritt kann für Sie also interessant sein, im Fall eines Renten- wie auch Kapitalbezugs. Wichtig dabei ist, dass der zentrale Entscheid «Rente oder Kapital?» rechtzeitig und fundiert gefällt wurde. Mit der Reduktion des Arbeitspensums wird der in der Pensionskasse versicherte Lohn angepasst, was auf den Pensionierungszeitpunkt hin tiefere Altersleistungen zur Folge haben wird.

Einige Pensionskassen bieten alternativ an, dass die Vorsorge nach der Reduktion des Arbeitspensums mit dem bisherigen Lohn weitergeführt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass die Altersleistung durch die Pensumsreduktion nicht geschmälert wird. Die gesamten Beiträge der Weiterversicherung müssen in der Regel selber getragen werden.

Welche der Möglichkeiten für Sie am vorteilhaftesten ist, muss individuell beurteilt werden. Die persönlichen Bedürfnisse, die Vermögenssituation und auch das Einkommen und die Vorsorgesituation Ihrer Frau beeinflussen den Entscheid massgeblich.

Frühpensionierung: Wie soll ich die Finanzen organisieren?

Frage: Wie soll ich (62, weiblich, alleinstehend, angestellt) mein Vermögen mit Blick auf die Frühpensionierung, die auf das nächste Frühjahr geplant ist, organisieren? Ich habe die Absicht, einen Teil meines Pensionskassen­guthabens in Kapitalform zu beziehen?

Antwort: Rolf Scheidegger, Experte für Finanzplanung

Mit Aufgabe der Erwerbstätigkeit verändert sich Ihre Situation bei den Einnahmen wie bei den Ausgaben. Ihr bisheriges Erwerbseinkommen fällt weg und wird nur teilweise durch Rentenleistungen ersetzt. Die Ausgaben für Arbeitsweg, Berufskleidung, auswärtige Verpflegung oder Vorsorgebeiträge entfallen. Die Kosten für Reisen, Hobbys und andere Freizeitbeschäftigungen dürften sich dagegen vor allem in den ersten Jahren nach der Pensionierung erhöhen. Diese Veränderungen verlangen die Neuorganisation von Liquidität und Vermögen.

Durch eine geeignete Liqui- ditäts- und Vermögensplanung stellen Sie sicher, dass Ihr Fin- anzbedarf in der Zeit nach Erwerbsaufgabe abgedeckt ist und Ihre Gelder optimal bewirtschaftet werden. Ich emp- fehle Ihnen folgende Schritte:

1. Definieren Sie einen liquiden Betrag, welchen Sie auf einem separaten Konto bereithalten. Die «eiserne Reserve» sollten Sie nur in Notfällen antasten.

2. Machen Sie sich einerseits Gedanken, welche Einkommenslücken kurzfristig (drei bis fünf Jahre) entstehen wer- den. Beachten Sie dabei auch den zusätzlichen Lohnausfall durch die geplante Frühpensionierung. Berücksichtigen Sie andererseits auch die zusätzlichen Ausgaben, die das Pensioniertenleben mit sich bringen wird. Die Mittel, um die so berechnete Lücke zu schliessen, sollten Sie auf einem Konto bereithalten und über die kommenden drei bis fünf Jahre gezielt verbrauchen.

3. Legen Sie fest, wie hoch der langfristige Vermögensverzehr pro Jahr sein wird. Gehen Sie davon aus, dass Sie diesen jährlichen Verzehr über 20 bis 30 Jahre zu decken haben.

Bei einem geplanten Vermögensverzehr von beispielsweise 12000 Franken pro Jahr ergibt sich ein nötiges Kapital von 240000 bis 360000 Franken, dies ohne Berücksichtigung von Zinsen und Rendite. Dieses Kapital zur Deckung der langfristigen Ausgaben können Sie etwa in Wertschriften investieren.

Nachdem Sie den notwendigen Kapitalbedarf definiert haben, gilt es, den kurzfristigen Bedarf durch bereits vorhandene Liquidität oder bald zur Verfügung stehende Mittel wie Kapitalauszahlungen aus der Säule 3a, Lebensversicherungen oder Pensionskasse zu decken. Vorhandene Wertschriftenanlagen und die nicht für die kurzfristige Einkommenslücke benötigten Vermögenswerte planen Sie dann für den langfristigen Verzehr ein. Berücksichtigen Sie, dass bei Fälligkeit oder Auszahlung von gebundenen Vorsorgegeldern eine Kapitalleistungssteuer anfällt. Werden für die Sicherstellung der Liquiditätsreserve und des geplanten Vermögensverzehrs nicht alle Gelder benötigt, können Sie dieses freie Vermögen ebenfalls in Wertschriften investieren.

Frühpensionierung: Muss ich weiter AHV zahlen?

Frage: Wir (64 und 62) überlegen uns, vorzeitig in Pension zu gehen. Wir möchten die PK und die AHV vorbeziehen. Nun habe ich gehört, dass wir auch in diesem Fall Beiträge als Nichterwerbstätige zahlen müssen. Wie werden die Beiträge berechnet, und wie könnten wir diese minimieren?

Antwort: Christian Marbot, VZ VermögensZentrum

Eine Frühpensionierung ist ein grosser Schritt, der teuer werden kann. Deshalb ist eine sorgfältige Planung wichtig. Die meisten Pensionskassen (PK) lassen einen frühzeitigen Bezug der Leistungen ab 58 oder 60 Jahren zu. Beachten Sie dabei, dass Ihre Renten dann viel tiefer ausfallen – und zwar ein Leben lang. Wer sich mit 63 statt 65 zur Ruhe setzt, verzichtet jedes Jahr auf bis zu 14 Prozent der PK-Rente.

Grund ist, dass Sie durch die Frühpensionierung weniger Sparbeiträge in die PK einzahlen und dass Sie auf Zinserträge in diesen Jahren verzichten. Und weil Ihr Altersguthaben über eine längere Zeit ausbezahlt werden muss, kürzt die PK den Umwandlungssatz, mit dem Ihre Ersparnisse in eine Rente umgerechnet werden.

Zur AHV: Die AHV-Rente können Sie schon ein oder zwei Jahre vor dem regulären Pensionierungsalter beziehen. Auch hier dürfen Sie nicht ausblenden, dass ein Vorbezug um ein Jahr zu einer lebenslänglichen Rentenkürzung um 6,8 Prozent führt. Bei einem Vorbezug um zwei Jahre wird die Rente um 13,6 Prozent gekürzt. Wie Sie zu Recht schreiben, muss man zudem auch als Frühpensionierte jedes Jahr in die AHV einzahlen, selbst wenn man schon eine AHV-Rente bezieht. Frauen müssen das bis 64, Männer bis 65. Die Rente wird durch diese Einzahlungen nicht mehr erhöht.

Die AHV wendet dabei den Tarif für Nichterwerbstätige an. Dieser richtet sich nach dem Vermögen und dem Renteneinkommen. Zur Berechnung der Beiträge wird das jährliche Renteneinkommen mit 20 multipliziert und zum Reinvermögen addiert. Für Sie als Verheiratete wird die Hälfte des gemeinsamen Vermögens und Renteneinkommens als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Ergibt sich daraus eine Summe von weniger als 300000 Franken, ist der Mindestbeitrag von 482 Franken pro Jahr fällig. Der Maximalbeitrag liegt bei 24100 Franken pro Jahr; zu diesen Beiträgen kommen je nach Ausgleichskasse bis zu 5 Prozent dazu.

Allerdings gibt es Möglichkeiten, diese Kosten zu senken. Nichterwerbstätige müssen zum Beispiel keine Beiträge zahlen, wenn ihr Ehepartner als erwerbstätig im Sinne der AHV gilt und zusammen mit dem Arbeitgeber mindestens 964 Franken pro Jahr einzahlt.

Die AHV fordert Sie nicht automatisch dazu auf, AHV- Beiträge zu zahlen. Wenn Sie früher in Pension gehen, müssen Sie sich bei der für Sie zuständigen Zweigstelle als nichterwerbstätig anmelden. Sonst riskieren Sie eine Beitragslücke, die Ihre Rente vermindern kann. Spätestens wenn Sie den Bezug der Rente anmelden, wird die AHV das Versäumnis feststellen und die Beiträge der letzten fünf Jahre nachfordern – und zwar samt Verzugszins.

Sinkender Umwandlungssatz: Soll ich früher in Pension gehen?

Frage: Meine Pensionskasse hat angekündigt, dass die Umwandlungssätze im Alter 65 ab nächstem Jahr in vier Schritten von aktuell 6% auf 5,2% reduziert werden. Sollte ich (angestellt, männlich, 62-jährig) – entgegen meinen ursprünglichen Absichten – aus diesem Grund eine vorzeitige Pensionierung prüfen?

Antwort: Beat Welten, Finanzplaner

Zunächst sollten Sie abklären, ob die Pensionskasse oder Ihr Arbeitgeber Abfederungsmassnahmen beschlossen hat, welche die Senkung der Umwandlungssätze in einer ersten Phase zumindest teilweise kompensieren. Gerade für ältere und langjährige Mitarbeitende können solche Massnahmen sinnvoll sein, um eine Welle von vorzeitigen Pensionierungen zu vermeiden. Weitere Überlegungen und Vergleiche kommen hinzu: Die Frühpensionierung hat neben dem vermeintlichen Vorteil des besseren Umwandlungssatzes aber auch einen Lohnausfall zur Folge. Dieser ist oftmals finanziell viel gravierender als die Renten­reduktion.

In Ihrem Fall reduziert sich der Umwandlungssatz von heute 5,64% per Alter 62 aufgrund der angekündigten Reduktion auf 5,4% per Alter 65 im Jahr 2022. Sie verzichten dafür auf drei volle Jahresgehälter. Arbeiten Sie bis Alter 65 weiter, steigt das Alterskapital in der Pensionskasse aufgrund der Sparbeiträge und Zinsen.

Eine Senkung des Umwandlungssatzes hat nur Auswirkungen auf einen Rentenbezug. Wenn Sie sich für einen Kapitalbezug entscheiden, hat diese Senkung keinen Einfluss auf Ihr Alterskapital. Sollten Sie sich für eine Mischform (Teilkapital und Rente) entscheiden, wären die Auswirkungen entsprechend weniger gross.

Anstelle einer Frühpensionierung könnten Sie auch eine Teilpensionierung prüfen. Bei der Teilpensionierung reduzieren Sie das Arbeitspensum, wobei der versicherte Lohn der Reduktion entsprechend angepasst wird. Daraus folgen tiefere Altersleistungen.

Es wird jedoch auf den Zeitpunkt der Reduktion des Arbeitspensums ein Teilpensionierungsschritt realisiert, der in der Regel der Pensumsreduktion entspricht. Wird das Arbeitspensum beispielsweise von 100% auf 70% reduziert, können 30% der vorhandenen Altersleistung als Rente (zum noch höheren Umwandlungssatz), in Kapital- oder in einer Mischform bezogen werden.

Welche Variante Sie auch immer wählen, die Folgen sind vielseitig und wollen gut überlegt sein. Sind Pensionskasseneinkäufe sinnvoll, die zur Erhöhung der Altersleistungen und zu tieferen Steuern führen? Allenfalls bietet die Pensionskasse mit dem Arbeitgeber eine Überbrückungsrente an. Hier gilt es, genau abzuklären, wie diese finanziert wird.

Zudem wäre ab Alter 63 ein Vorbezug der AHV-Altersrente möglich, der aber zu einer lebenslänglichen Kürzung der Rente führen würde. Bei einer Frühpensionierung müssen Sie jedoch zudem weiterhin AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge bezahlen, die allerdings keinen Einfluss auf die Rente mehr haben. Wir empfehlen Ihnen, die verschiedenen Fragestellungen mit einer Fachperson zu besprechen und sich allenfalls im Rahmen einer Pensionsplanung die Konsequenzen der jeweiligen Varianten aufzeigen zu lassen.

Rente und Kapitalbezug aus zwei Pensionskassen

Frage: Meine Frau (62) und ich (63) gehen nächstes Jahr beide vorzeitig in Pension. Wir sind beide erwerbstätig mit PK. Wir wollen das BVG-Guthaben zum Teil als Rente, zum Teil als Kapital beziehen. Da die PK meiner Frau kleiner ist, planen wir, diese in Kapitalform auszahlen zu lassen. Meine PK soll als Rente bezogen werden. Ist das so sinnvoll?

Antwort: Andreas Janser, Finanzplaner und Vorsorgespezialist bei der Schwyzer Kantonalbank

Haben beide Parteien eine Pensionskasse, empfehlen wir einen besonders sorgfältigen Blick auf die Situation: Denn gerade bei der 2. Säule kann es wesentliche Unterschiede geben. Die Leistungsniveaus verschiedener Pensionskassen driften in jüngerer Vergangenheit oft auseinander. Nicht in jedem Fall ist es ratsam, die «kleinere» Pensionskasse in Kapitalform zu beziehen.

Zunächst empfiehlt es sich, die Umwandlungssätze (Prozentsatz, mit welchem das vorhandene Pensionskassenkapital in eine jährliche Rente umgerechnet wird) der Pensionskassen zu vergleichen. Es liegt nahe, den Rententeil bei derjenigen Pensionskasse mit den höheren Umwandlungssätzen zu beziehen. Pensionskassen sind in der Festsetzung des Umwandlungssatzes frei, solange die gesetzlichen Minima eingehalten werden, wobei die Spanne von 6,8% bis unter 5% reicht – ein satter Unterschied von über einem Viertel.

Die statistisch rund drei Jahre längere Lebenserwartung von Frauen ist ein Argument für eine Rente aus der Pensionskasse der Frau. Bei ansonsten vergleichbaren Leistungen ist die rechnerische Rentenauszahlungsdauer dieser Pensionskasse länger.

Ein weiterer Ansatz ist es, die Leistungen unter den Ehegatten tendenziell anzugleichen. Das heisst, den (Teil-)Kapitalbezug wenn möglich zu Lasten der «grösseren» Pensionskasse zu tätigen. Im Todesfall nach der Pensionierung beträgt die Ehegattenrente im Regelfall 60% der laufenden Altersrente. Der überlebende Ehegatte muss also eine 40%-ige Kürzung in Kauf nehmen, die eigene Rente verändert sich jedoch nicht.

Planen beide Ehegatten einen (Teil) Kapitalbezug, kann eine weitere Überlegung interessant sein. Bei einer Pensionierung der Ehegatten im selben Kalenderjahr werden die jeweiligen (Teil-)Kapitalbezüge aus den Pensionskassen steuerlich kumuliert. Je nach Situation ist es möglich, den Pensionierungszeitpunkt einer Person so zu verschieben, dass eine der Kapitalauszahlungen in ein anderes Steuerjahr fällt.

Altersleistungen aus Pensionskassen (inkl. eines Kapitalbezugs aus der Pensionskasse) werden normalerweise steuerlich auf den 1. Tag des Folgemonats fällig. Bei einer Pensionierung per Ende Dezember zum Beispiel liegt die steuerrechtliche Fälligkeit damit im Folgejahr. Mit der so erreichten Bezugsstaffelung der steuerpflichtigen Vorsorgeauszahlungen kann eine Steuerersparnis erzielt werden.

Zögern Sie nicht, allenfalls rechtzeitig eine Fachperson beizuziehen, um die persönlichen Möglichkeiten zu prüfen und abzuwägen.

Selbstständig: Wie organisiere ich die Vorsorge?

Frage: Ich bin als Handwerker selbstständig erwerbend (45, m, verheiratet, ein Kind) und überlege mir, eine GmbH zu gründen. Macht dies aus vorsorgetechnischer Sicht auch Sinn? Wie stelle ich die Vorsorge sicher? Muss oder soll ich mich einer Pensionskasse anschliessen?

Antwort: Patricia Cachin, Expertin für berufliche Vorsorge.

Als selbstständig erwerbende Personen, die keiner Pensionskasse angehört, können Sie Einzahlungen in die «grosse Säule 3a» tätigen: Sie dürfen maximal 20% Ihres AHV- pflichtigen Erwerbseinkommens bzw. maximal 34 128 Franken pro Jahr (2019) in die Säule 3a investieren und vom steuerbaren Einkommen abziehen.

Diese Lösung bringt für Sie einerseits viel Flexibilität, weil Sie jährlich je nach Liquidität höhere oder tiefere Einzahlungen vornehmen können, und anderseits auch Steuervorteile. Durch separate Risikoversicherungen können Sie ausserdem Risiken wie Erwerbsunfähigkeit und Todesfall absichern.

Nach der Gründung einer GmbH (oder einer AG) sieht die Situation anders aus:

• Sie sind jetzt Arbeitnehmer Ihrer GmbH bzw. AG und müssen sich ab einem jährlichen Mindesteinkommen von 21330 Franken einer Pensionskasse anschliessen.

• Je nach Vorsorgeplan der Pensionskasse dürfen Sie bis zu 25% Ihres AHV-pflichtigen Einkommens für Ihre Zukunft sparen. Als Arbeitnehmer können Sie weiterhin in die «kleine Säule 3a» einzahlen (aktuell maximal 6826 Franken pro Jahr). Insgesamt dürfen Sie somit viel mehr für Ihre Vorsorge einzahlen, als wenn Sie keiner Vorsorgeeinrichtung angehören.

• Zukünftige Lohnerhöhungen ermöglichen Ihnen ein grösseres Einkaufspotenzial in die Pensionskasse. Mit freiwilligen Einkäufen können Sie fehlende Beitragsjahre bei der PK kompensieren, was bei der reinen 3a-Lösung nicht möglich ist.

• Im Weiteren erlaubt der Gesetzgeber dem Arbeitgeber, sogenannte Arbeitgeberbeitragsreserven (AGBR) zur Finanzierung künftiger Arbeitgeberbeiträge zu bilden. Im Maximum kann der fünffache Jahresbeitrag geäufnet werden. Damit sorgen Sie als Arbeitgeber für schwierigere Geschäftsjahre vor.

• Bei der Versicherung von Risiken wie Erwerbsunfähigkeit oder Tod profitieren Sie von einem günstigeren Kollektiv­tarif und können zudem die Kosten auf die Firma abwälzen.

• Bei der Pensionierung garantiert die Pensionskasse eine lebenslange Altersrente. Es besteht die Möglichkeit, die Auszahlung der PK-Leistung in Kapitalform zu beziehen. Flexible Mischformen von Rente und Kapital sind erlaubt. Vorzeitige bzw. Teil-Pensionierungen können Sie in Etappen flexibel ausgestalten. Bei Säule-3a-Konten gibt es nur Auszahlungen in Kapitalform, eine Etappierung ist aber ebenfalls möglich, sofern Sie mehrere Konten besitzen.