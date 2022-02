Ratgeber Der Fisch des Jahres 2022 ist die Felche: Doch wie schmeckt sie am besten? Kürzlich las ich, dass die Felche zum Fisch des Jahres 2022 erkoren wurde. Hätten Sie mir ein paar grundlegende Infos zu diesem Fisch? Über ein paar Tipps zur Zubereitung wäre ich auch sehr froh. Herbert Huber* Jetzt kommentieren 27.02.2022, 11.30 Uhr

Die Schweiz ist eine Felchen-Hochburg. Deshalb hat der Schweizerische Fischerei-Verband die Felche zum «Fisch des Jahres» 2022 gewählt. Siehe auch: Sfv-fsp.chf/fisch-des-jahres 2022. Je nach See und Gegend bekommen die Felchen spezielle Bezeichnungen: Palee, Balchen, Ballen und so weiter. Hinzu kommen verschiedene Grössen: Grossfelchen, Mittelfelchen, Kleinfelchen, Zwergfelchen.

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

In Schweizer Seen finden sich Felchen seit der letzten Eiszeit. Im Laufe der Jahrtausende differenzierten sich mehrere Arten und passten sich optimal an die im jeweiligen See vorherrschenden Bedingungen an.

Felchen gehören zu den lachsartigen Fischen. Sie sind verwandt mit Lachs, Forelle und Äsche. All diese Arten sind anhand einer kleinen Fettflosse zwischen der Rücken- und der Schwanzflosse leicht erkennbar (Edelfische). Absolut frisch zubereitet munden Felchen am besten. Tiefgefrieren empfehle ich eher nicht, das macht den Fisch trocken. Und wenn, dann das Fetträndchen wegschneiden. Denn Fett gefriert gar nicht gut.

Zubereitungsvorschläge:

Ob gebacken (frittiert) oder gebraten – Felchen sind köstlich. Zwerg- und Kleinfelchen machen beim Braten meistens ein «Bäuchlein» (Zeichen der absoluten Frische). Die kleineren Felchen eignen sich besonders zum Frittieren oder zur Zubereitung im Backteig (à l’Orly) – Fischknusperli also.

Grössere Felchen auf den Hautseiten heiss und knusprig braten. Dann lege ich persönlich die gebratenen Filets mit der Innenseite sofort auf eine vorgewärmte Platte, wo das Fischfilet nachgaren kann. Zuletzt braune Butter mit gehackter Petersilie darüberstreichen.

Schön saftig bleiben die Felchenfilets auch, wenn man sie leicht «mehliert» oder «fariniert», sodann im aufgeschlagenen Ei wendet und gleich einer Piccata in der Pfanne brät. Das vollständige Braten einer grösseren Felche kann ebenfalls ein wunderbares Ergebnis liefern.

Felchen pochiert: Die wohl bekannteste Zubereitungsart ist jene «nach Zugerart», mit viel frischen Kräutern in sämiger Sauce. Persönlich haben wir kürzlich das ausprobiert: Felchenfilets an Weissweinsauce mit etwas Curry parfümieren und mit fein gewürfeltem Apfel bereichern.

Oder sehr speziell und etwas aufwendig: Felchenfilet-Röllchen: Zucchetti mit einem Sparschäler längs in feine Zungen schneiden. Fischfilets kalt abspülen und mit Haushaltspapier trockentupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Je zwei Zucchetti-Zungen längs auf die Filets legen. Filets vom schmalen Ende her aufrollen und mit einem Zahnstocher fixieren. Dann im Weisswein pochieren und mit einer aus dem Fischfond hergestellten würzigen Fischsauce servieren.

Eine eher aussergewöhnliche Zubereitungsart sind Felchenfilets auf einem milden Weinsauerkraut angerichtet und mit einer Rieslingsauce dazu. Zu guter Letzt noch zwei ganz persönliche Tipps von mir: Bei den pochierten Fischfilets lasse ich vom Verkäufer generell die Haut entfernen. Zum Binden von Fischsaucen empfehle ich immer die Mehlbutter (Beurre manie).

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

