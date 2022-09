Das Hin und Her zwischen Büro und Homeoffice stresst zunehmend: Acht ganz konkrete Tipps

In meinem Job hat sich eine Mischung von Homeoffice und Büropräsenz eingependelt. Ich empfinde das Hin und Her als eher stressig. Auch im Büro selber, wo der Druck gestiegen ist und zugleich die Arbeitskolleginnen und -kollegen oft weniger erreichbar sind als früher. Was komme ich mit dieser veränderten Arbeitswelt besser zurecht?