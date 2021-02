Ratgeber Darf meine Witwenrente nachträglich gekürzt werden? Mein Mann wurde 2001 pensioniert und ist nun verstorben. Ich erhalte künftig eine Ehegatten-Altersrente, die gemäss damaligem Reglement 70% der Altersrente meines Mannes betragen soll. Die PK hat mir nun aber mitgeteilt, dass meine Ehegattenrente aufgrund einer Reglementsänderung im Jahr 2017 nur noch 60% der Altersrente beträgt. Kann das sein, gilt die sogenannte Besitzstandswahrung hier nicht? Silvia Steiner * 25.02.2021, 13.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Silvia Steiner.

Ja, die Pensionskasse darf die anwartschaftliche Ehegatten-Altersrente im Rahmen einer Reglementsänderung anpassen und diese Änderung auf zukünftige Ehegatten-Altersrenten anwenden. Bereits laufende Ehegatten-Altersrenten zu 70% dürften hingegen nicht mehr angepasst werden.

Besitzstandswahrung nur auf bestehende Renten

Womit wir bereits beim Kern des Themas angelangt sind. Die sogenannte Besitzstandswahrung von gesprochenen Altersrenten bezieht sich nur auf die Altersrente Ihres verstorbenen Mannes selber und nicht auch auf die anwartschaftliche zukünftige Ehegatten-Altersrente. Zwar ist der Erhalt einer solchen Rente nach wie vor garantiert, jedoch nicht die exakte Höhe.

Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass die Leistungen einer Pensionskasse nach dem Reglement bestimmt werden, das bei Eintritt des jeweiligen Risikos, also Invalidität, Alter oder eben Tod, in Kraft war. Für die Leistungen an die Hinterbliebenen ist also das Reglement massgebend, das beim Tod der versicherten Person gilt.

Dies ist natürlich aus Ihrer Sicht keine erfreuliche Nachricht, zumal Sie wahrscheinlich keine Kenntnis einer Reglementanpassung hatten. Als kleiner Trost kann dazu sicher noch gesagt werden, dass die Altersrente ihres Mannes 2001 vermutungsweise zu sehr günstigen Bedingungen abgerechnet wurde und Sie somit auch mit der 10% tieferen Rente als ursprünglich vorgesehen eine aus heutiger Sicht gute Rente erhalten werden.

60% sind aktuell die gängigste Deckungshöhe

Die Leistung von 60% der Altersrente als Ehegatten-­Altersrente ist aktuell die gängigste Deckungshöhe. Allerdings kennen kantonale oder firmeneigene Stiftungen zum Teil höhere Deckungen von zwei Dritteln der Altersrente oder sogar höher.

Eher eine neuere Erscheinung sind in diesem Zusammenhang Altersrenten, die zugunsten einer höheren späteren Ehegatten-Altersrente eine tiefere Altersrente mit einem tieferen Umwandlungssatz anbieten oder umgekehrt. So kann der familiären Situation und den Bedürfnissen der versicherten Person besser Rechnung getragen werden. Doch wie immer machen zusätzliche Optionen das Entscheiden manchmal nicht einfacher und nicht alle Pensionskassen bieten diese Möglichkeiten an.

Im Unterschied zur Ehegatten-Altersrente, welche nach dem Versterben einer pensionierten Person zur Auszahlung kommt, gibt es auch eine Ehegattenrente für Ehepartner von aktiv versicherten Personen vor dem Rentenalter. Die Höhe der Deckung ist in vielen Fällen anders, je nachdem, wann der Leistungsfall eintritt.

* Silvia Steiner, Kundenberaterin Personalvorsorge; www.whp.ch