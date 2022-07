Ratgeber Darf Kalbfleisch denn auch rötlich sein? Ich dachte immer, das müsse weiss sein... Kürzlich wollte ich bei einem Grossverteiler Kalbfleisch kaufen. Im Angebot war eines, das recht rot aussah. Ich war etwas irritiert, weil ich dachte, Kalbfleisch müsse weiss sein? Herbert Huber, Koch und Gastronom* Jetzt kommentieren 17.07.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als wir in den 70er-Jahren Gastgeber im «Goldenen Kreuz» in Gerzensee waren, wurden im prunkvollen «Louis-XVI-Saal» Hochzeiten gefeiert. Mit Kalbsrücken als Paradestück. Im Ofen klassisch auf den Punkt gebraten, mit herrlicher Kruste, und innen leicht rosa.

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Meine Generation hatte in ihrem kulinarischen Gedächtnis fest verankert: Kalbfleisch ist weiss, muss weiss sein. Nicht rosa und schon gar nicht rot. Denn das rote Fleisch – so lernten wir es noch in der Fachschule – sei von sogenannten Fressern. Nur Fleisch von mit Milch und Milchprodukten aufgezogenen Kälbern galt damals als gut.

Und noch heute sagen mir viele Metzger, dass ein grosser Teil der Kundschaft ausschliesslich weisses Kalbfleisch wünsche. Der (Irr-)Glaube, helles Kalbfleisch sei besonders edel, hält sich also hartnäckig. Was ich selbst lange Zeit nicht wusste: Die weisse Farbe kann die Folge einer nicht artgerechten Haltung sein und ist vor allem der Fütterung zuzuschreiben. Und oft sogar zusätzlich verabreichten Hormonen. Kälber benötigen in ihrem ohnehin kurzen Leben aus tierschützerischer Sicht viel, sehr viel Wasser und zusätzlich Raufutter (zum Beispiel Heu oder Gras). Dies alles dient der Produktion des nötigen Eisens im Blut. Genau diese rücksichtsvolle Fütterung aber hat rötlicheres Fleisch zur Folge. Wie reagieren nun Konsumenten darauf?

Rötlich und doch zart

In der Schweiz ist 2021 der durchschnittliche Verbrauch von Rindfleisch leicht gestiegen, während der Pro-Kopf-Verbrauch von Kalbfleisch etwas abgenommen hat. Das wird aus Sicht der Schweizer Fleischwirtschaft auch so bleiben. So ist eine Aufklärung über rotes und weisses Kalbfleisch meiner Ansicht nach sinnvoll, denn es besteht die Gefahr, dass weisses Kalbfleisch in der Zukunft einfach vermehrt importiert werden könnte.

Unser Nidwaldner Hausmetzger in Wolfenschiessen allerdings kennt Bauern, welche ihre Kälber artgerecht füttern und weisses Kalbfleisch produzieren. Zurück zum rötlichen Kalbfleisch. Wie schmeckt das? Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht und «Natura Veal» vom Weidekalb gegessen. Es war herrlich zart und auch optisch perfekt. Sogar kräftiger im Geschmack. In den Farbnuancen allerdings liegt schon eine Krux: Wird das Kalbfleisch so rot sein wie rotes junges Rindfleisch, wird das an den Metzgereitheken sicher zu Diskussionen führen, ebenso in der Beiz mit dem oft ohnehin schon überforderten Personal.

Und ein Spezialist für das originale Wiener Schnitzel mit Kalbfleisch weiss zu erzählen: «Wenn in meinem Restaurant dunkles Fleisch unter der Panade ist, glaubt kein Gast, dass das Kalbfleisch ist.»

Also gilt: Beim nächsten Einkauf beim Hausmetzger oder Grossverteiler einfach nachfragen. Wichtig allerdings ist: Auch rosarotes Kalbfleisch muss gut abgehangen (gelagert) sein. Für ein Voressen empfehle ich persönlich die Schulterstücke, für Schnitzel den Stotzen oder das Nüssli. Edelstücke aber bleiben nach wie vor Filet, Rücken und Koteletten.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen