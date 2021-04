Ratgeber Darf ich mich als ältere Dame jugendlich bunt kleiden? Trotz meines fortgeschrittenen Alters (w/71) trage ich noch immer gern farbenfrohe Kleidung. Das gibt bei meinen Kolleginnen gleichen Alters zu reden. Sie finden, ich sei ein Paradiesvogel. Deren bevorzugte Farben sind Beige und Grau. Soll ich mich nun auch in diese Farben kleiden, um dem Gerede ein Ende zu machen? Doris Pfyl* 02.04.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Pfyl.

Verfallen Sie auf keinen Fall dem Grau-Beige-Einerlei. Wenn Sie leuchtende Farben mögen, tragen Sie diese unbedingt, trotz oder gerade wegen Ihres nicht mehr jugendlichen Alters. Zum melaninarmen Haar – eine etwas freundlichere Bezeichnung für ergrautes Haar – und zur blassen Haut harmonieren Grau- und Beigetöne meist nicht sonderlich gut. Sie lassen ältere Menschen bieder und ereignislos aussehen. Nur nicht auffallen, scheint die Devise zu lauten.

Ich finde allerdings, dass Personen im Alter auf ihre Reife und die damit verbundene Ausstrahlung stolz sein sollen. Meiner Meinung nach ist es äusserst schade, wenn sich Seniorinnen und Senioren farbtechnisch in die farblose Versenkung begeben.

Natürlich macht es Sinn, einige Basisteile in neutralen Farben im Kleiderschrank zu haben. Wie der Name sagt, bilden sie die Grundausstattung. Ansonsten soll es in jedem Lebensabschnitt kleidertechnisch etwas bunt zu und her gehen. Denn es ist längst erwiesen, dass uns Farben beeinflussen und auch guttun. Diese Erkenntnis wird nicht nur in der Mode umgesetzt, sondern auch für therapeutische Zwecke genutzt.

Was Farben bewirken Der Farbe Rot wird nachgesagt, dass sie aktiviert und wärmt. Vom Gegenüber kann ein leuchtendes Rot allerdings als sehr selbstbewusst aufgenommen werden.

Orange gilt als Stimmungsaufheller und steht für Aufgeschlossenheit. Auch soll sich die Farbe bei Beschwerden im Unterleib positiv auswirken. Allerdings steht vielen Mitteleuropäern Orange nicht gut ins Gesicht. In diesem Fall ein gemustertes Teil mit orangefarbenen Akzenten wählen.

Leuchtende Gelbtöne stehen für Lebensfreude. Auch sollen sie Ängste und Depressionen lindern und werden bei Rheumaerkrankungen offenbar erfolgreich eingesetzt. Gelb fördert die Kreativität.

Grün ist die Farbe der Natur und der Hoffnung. Ihr wird beruhigende Wirkung nachgesagt. In der Farbtherapie kommen Grüntöne bei Herzerkrankungen zum Einsatz. Grün gekleidete Menschen wirken vertrauenserweckend.

Türkis signalisiert geistige Offenheit und Freiheit. Die Farbe steht bei der Bekleidung für eine gewisse Extravaganz und kann als distanziert wahrgenommen werden.

Die Farbe Blau steht für Ruhe und Vertrauen. Dunkelblau wird wegen der seriösen Wirkung im beruflichen Umfeld gerne in konservativen Bereichen eingesetzt. Blau soll die Sprachfähigkeit und das klare Denken fördern.

Violett gilt als mysteriös und kreativ. Offenbar soll die Farbe schmerzlindernd und reinigend wirken. Bei der Kleidung hat Violett eine stolze, edle und geheimnisvolle Aussage.

*Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM; www.imagemodestil.ch