Ratgeber Darf ein Voressen auch mal vegetarisch sein? Gerne hätte ich einmal von einem Experten den Begriff «Voressen» erklärt. Gibt es verschiedene Arten der Zubereitung? Kann ich auch ein vegetarisches Voressen kochen? Und auf was sollte ich beim Einkauf achten? Herbert Huber * 23.07.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbert Huber.

Mit dem Voressen pflege ich seit meiner Kindheit eine Liebesbeziehung. Diese Beziehung begann, als ich über die ersten «beissfesten» Zähnchen verfügte. Allerdings war mir die Sauce damals schon weitaus wichtiger als die Fleischmöckchen darin. Meine Mutter kochte mit Inbrunst und Sorgfalt das beste weisse Voressen. Und zwar das vom Kalb. Mit Kartoffelstock, Erbsli und Rüebli. Diese kamen aus der Hero-Dose, dafür war der Stock frisch.

Der Begriff Voressen stammt aus der Zeit, als die mehrgängigen Menüs noch sehr üppig waren. Man begnügte sich nicht mit nur einem Fleischgang, sondern servierte vor dem Fleischhauptgang noch ein Voressen. Noch heute wird im Freiburgischen an der Bénichon (Chilbi) vor dem Hauptgang ein Lammvoressen serviert. Bei uns ist das Voressen auch als Ragout bekannt. Im deutschen Sprachgebrauch als Frikassee, im italienischen als Ragù.

In meiner Lehrzeit mussten wir drei Zubereitungsarten beherrschen. Das weisse Kalbsvoressen (Blanquette de veau), dann das im eigenen Saft gedünstete und mit Rahm verfeinerte (Fricassé), und das klassisch angebratene und mit Wein abgelöschte braune Voressen (Ragout). Für ein Voressen eignen sich am besten die Stücke von der Schulter. Wer es mit etwas Fett daran liebt, am besten vom Hohrücken oder ganz speziell von der Haxe. Voressen kann man mit Schwein, Rind und Lamm zubereiten.

Bestellen Sie beim Metzger von gleich lange gelagerten Stücken, sonst wird das Fleisch möglicherweise ungleich gar. Ebenso achte man beim Einkauf auf die gleiche Farbe des Fleisches. Weisses Kalbfleisch und rotes Kalbfleisch gemischt geht nicht gut. Vor allem nicht beim Blanquette.

Mit Rotwein ablöschen

Beim Anbraten die Ragoutstücke regelmässig beidseitig in heissem Öl anbraten. Immer nur den Bratpfannenboden bedecken mit dem Fleisch, ja nicht übereinander anbraten, sonst zieht das Fleisch Wasser und verliert dadurch die Farbe. Etwas Wurzelgemüse gewürfelt im verbleibenden Anbratfettstoff andünsten und dann mit reichlich Rotwein ablöschen. Tipp: Sollte der Anbratfettstoff zu dunkel sein, Pfanne mit Wasser reinigen und das Gemüse in wenig Butter andünsten und mit Rotwein ablöschen.

Nun in einen Schmortopf das mit Rotwein abgelöschte Fleisch und Gemüse geben, etwas Rinderbouillon nachgiessen (das Fleisch sollte mit Fond bedeckt sein) und dann sanft weiter süderlen. Ist die Sauce am Schluss zu dünn, mit etwas Saucen-Paste nachhelfen oder mit Maizena abbinden. Tipp: Ich mixe die Sauce mitsamt dem Gemüse – dann ist diese viel gehaltvoller.

Auch mit Rindfleisch kann man ein herrliches braunes Voressen zubereiten. Da koche ich immer einen Anschnitt altbackenes Brot und zwei Kalbsfüsschen mit (mindestens eines davon ist für den Koch reserviert).

Übrigens gibt es auch feinste Gemüseragouts für Vegetarier. Mit Quorn oder Tofu oder Fleischersatz. Logischerweise im Gemüsefond gegart. Zu allen Voressen eignen sich Nudeln, Reis, Kartoffelstock oder Polenta als Beilage.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier