Ratgeber Darf der Vermieter das Rauchen und die Katze verbieten? In meinem Mietvertrag steht, dass ich in der 3½-Zimmer-Wohnung nicht rauchen und keine Haustiere ­halten darf. Nun ist meine Partnerin bei mir eingezogen: Sie raucht gelegentlich (meist auf dem Balkon) und hat ihre Wohnungskatze mitgebracht. Der Vermieter pocht nun auf die Einhaltung des Mietvertrags und droht mit ­Kündigung. Lic. iur. Nadja Burri * 05.01.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lic.iur. Nadja Burri.

Nein, bezüglich Rauchverbot geht das nicht. Zwar haften Sie als Mieter auch für das Verhalten Ihrer Partnerin, aber das Rauchen kann grundsätzlich nicht durch Ihren Vermieter verboten werden. Ein Rauchverbot in einer Mietwohnung verstösst gegen die Persönlichkeitsrechte und ist somit trotz unterschriebenem Mietvertrag unverbindlich. Beachten Sie jedoch: Die Rechtsprechung unterliegt einem steten Wandel, und neuerdings gibt es eine Tendenz zu Ungunsten rauchender Mieter und Mieterinnen. Aktuell gehen wir jedoch noch von einem ungültigen Rauchverbot aus.

Auch wenn das Rauchen erlaubt ist, muss Ihre Partnerin Rücksicht auf die Nachbarn nehmen. Übermässigen Qualm – auch vom Balkon aus – müssten diese nicht dulden, und entsprechende Situationen können gemäss unserer Beratungserfahrung rasch eskalieren. Dringt regelmässig Rauch durch offene Fenster in andere Wohnungen, können die anderen Mieter verlangen, dass die Belastung deutlich eingeschränkt wird. Solange Ihre Partnerin nur gelegentlich raucht, dürfte die Belastung jedoch kaum übermässig sein. Eine exakte Grenze kann jedoch nicht gezogen werden, und deswegen bleibt das Gespräch mit einer sich daran störenden Nachbarschaft wichtig.

Beachten Sie zudem, dass Sie beim Auszug für die Nikotinschäden zur Kasse gebeten werden können. Nikotingeruch in der Wohnung und nikotinvergilbte Wände gelten als übermässige Abnutzung. Als Mieter haften Sie bei einem Neuanstrich vollumfänglich für den damit verbundenen Zusatzaufwand.

Katze ist nicht gleich Katze

Grundsätzlich darf der Vermieter Haustiere vertraglich verbieten. Erlaubt sind jedoch in jedem Fall unproblematische Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen, Wellensittiche und Zierfische, unabhängig davon, was im Mietvertrag steht. Zumindest solange die Tiere nicht in übermässiger Zahl gehalten werden und nicht zu Klagen Anlass geben. Heutzutage setzt sich immer mehr die Auffassung durch, dies gelte auch für Katzen, solange diese die Wohnung und den Balkon nicht verlassen. Im Falle Ihrer Partnerin sollte dies also unproblematisch sein. Anders sähe es aber aus, wenn die Katze nach draussen ginge: Dann riskierten Sie tatsächlich eine Kündigung. Dasselbe gilt auch für Papageien, Hunde oder vergleichbare Tiere, wenn zuvor keine schriftliche Zustimmung der Vermieterschaft eingeholt wurde.

Sowohl bei der Frage des Rauchens wie bei der Katze rate ich Ihnen, nochmals das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen und auf die beschriebenen rechtlichen Punkte hinzuweisen. Sollte der Vermieter stur bleiben und Ihnen tatsächlich kündigen, können Sie eine solche innerhalb von 30 Tagen bei der kantonalen Schlichtungsbehörde anfechten. In dem Falle sollten Sie sich sofort mietrechtlich beraten lassen.

* Lic. iur. Nadja Burri ist Rechtsberaterin: www.mieterverband.ch