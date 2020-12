Ratgeber Corona-Krise: Kann ich dem säumigen Mieter kündigen? Ich habe einen Mieter, der mit der Miete immer wieder mehrere Monate im Rückstand ist. Da ich auf die Mieteinnahmen angewiesen bin, sehe ich mich gezwungen, ihm zu kündigen, da sich sein Verhalten trotz mehrmaligem Mahnen nicht ändert. Er behauptet nun, dass wir ihm wegen der Corona-Krise gar nicht kündigen können. André Kurmann * 08.12.2020, 12.00 Uhr

Der Bundesrat hatte tatsächlich am 27. März 2020 die Frist bei Zahlungsverzug für Wohn- und Geschäftsmieten von 30 auf 90 Tage verlängert. Diese Fristverlängerung galt aber nur für Mieten, die zwischen dem 13. März und dem 31. Mai 2020 fällig waren. Voraussetzung war, dass die Mieter aufgrund der Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung des Coronavirus mit der Bezahlung der Mietzinse in Rückstand gerieten. Diese Regelung galt für den Zeitraum vom 28. März 2020 bis zum 31. Mai 2020.

Gesetzliche Frist

Für den Zahlungsverzug gemäss Art. 257d OR gilt jetzt aber wieder die gesetzliche 30-tägige Frist. Werden die fälligen Mieten für den Monat Juni oder für die Folgemonate nicht beglichen, kann der Vermieter nach Art. 257d OR vorgehen und ausserordentlich, d. h. vorzeitig, kündigen. Eine ausserordentliche Kündigung durch den Vermieter wegen Zahlungsverzug setzt voraus, dass dem Mieter zuvor eine Zahlungsfrist von mindestens 30 Tagen eingeräumt wird, um die ausstehende, fällige Miete zu begleichen. Zeitgleich ist ihm anzudrohen, dass bei Nichtbezahlen innert der angesetzten Frist die ausserordentliche Kündigung mit einer weiteren Frist von 30Tagenaufdasnächste Monatsende ausgesprochen wird.

Offizielles Formular

Beim Vorgehen nach Art. 257d OR darf dem Vermieter kein Formfehler unterlaufen. Damit eine Kündigung rechtswirksam ist, genügt es nicht, wenn der Vermieter einfach ein Schreiben aufsetzt. Im Gegensatz zum Mieter muss er für eine Kündigung zwingend ein kantonal genehmigtes Formular verwenden. Solche Formulare sind auf den offiziellen Websites der meisten Kantone als PDF-Download verfügbar. Auf ihnen steht auch, welche rechtlichen Mittel der Mieter zur Verfügung hat, um sich gegen die Kündigung zu wehren. Kündigt der Vermieter ohne ein solches Formular, ist die Kündigung nichtig. Wichtig ist auch, dass die Fristen eingehalten werden: Das Kündigungsschreiben muss spätestens am letzten Tag vor Beginn der Kündigungsfrist beim Mieter eintreffen – dabei gilt nicht das Datum des Poststempels, sondern der Zeitpunkt, zu dem das Schreiben tatsächlich beim Mieter angekommen ist.

Gespräch suchen

In Anbetracht der momentanen Lage mit Covid-19 dürfte es aber trotzdem sinnvoll sein, mit dem säumigen Mieter ein klärendes Gespräch zu führen. Möglicherweise steht für den Mieter eine Besserung seiner finanziellen Lage in Aussicht. Sie können sich mit dem Mieter allenfalls auf eine schriftliche Abzahlungsvereinbarung oder auf einen Zahlungsaufschub für die ausstehenden Mieten einigen. Hält sich der Mieter aber weiter nicht an seine Zahlungsverpflichtung, ist eine Kündigung gemäss Art. 257d OR wohl unausweichlich.

* André Kurmann ist Immobilien-Bewirtschafter FA Truvag Treuhand AG; www.truvag.ch