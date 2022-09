Ratgeber Corona-Gelder: Muss ich die Härtefallentschädigung zurückzahlen? Mein Handwerksbetrieb mit sechs Angestellten hat während der Coronazeit Härtefallgelder vom Kanton erhalten. Inzwischen hat sich der Geschäftsbetrieb wieder weitgehend normalisiert, ich habe aber noch Schulden. Muss ich die Härtefallgelder nun wieder zurückzahlen? Christof Bättig* Jetzt kommentieren 29.09.2022, 14.10 Uhr

Christof Bättig. Bild: PD

Im Rahmen der finanziellen Unterstützung hat die öffentliche Hand (Bund und Kantone) Härtefallentschädigungen in der Form von A-fonds-perdu-Beiträgen an die Unternehmen ausbezahlt. Diese Härtefall­entschädigungen unterliegen gewissen Kriterien, deren Verletzung zu einer Rückzahlungspflicht führen können. Es sind dies das Verwendungs­verbot und die bedingte Gewinnbeteiligung.

Keine Dividenden, Darlehen und Übertragungen

Mit dem Verwendungsverbot wird sichergestellt, dass die Härtefallgelder im Unternehmen verbleiben, um die laufende Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Damit dieses Ziel erreicht wird, dürfen ab dem Geschäftsjahr, in dem die beantragten Härtefallmassnahmen ausgerichtet werden und in den drei darauffolgenden Jahren oder bis zur Rückzahlung der erhaltenen Hilfen:

- keine Dividenden oder Tantiemen beschlossen oder ausgeschüttet sowie keine Kapitalrückerstattungen gemacht werden;

- keine Darlehen (Konto­korrente eingeschlossen) an die Eigentümer vergeben noch Darlehen an seine Eigentümer zurückbezahlt werden;

- keine Übertragung der gewährten Mittel an eine direkt oder indirekt verbundene Gruppengesellschaft, die ihren Sitz nicht in der Schweiz hat, erfolgen.

Bedingte Gewinnbeteiligung

Bei den Härtefallentschädigungen besteht zudem die bedingte Gewinnbeteiligung, welche zum heutigen Zeitpunkt nur bis zum Geschäftsjahr 2021 gilt. Das Ziel der bedingten Gewinnbeteiligung ist, Überentschädigungen zu vermeiden. Generell gesehen beurteilen die Kantone, ob ein Unternehmen im Jahr 2021 einen steuerbaren Gewinn erzielt hat. Davon kann ein allfälliger Verlust aus dem Jahr 2020 abgezogen werden.

Besteht nach der Verlustverrechnung ein Nettogewinn, so muss dieser zurückbezahlt werden bis maximal der Summe der erhaltenen Entschädigungen. Übersteigt der Verlust 2020 den Gewinn 2021, so muss keine Rückzahlung erfolgen. Für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 5 Mio. Franken wird ein Gewinn 2020 nie in die Berechnung miteinbezogen.

Kantonale Unterschiede

Weitere wesentliche Details werden in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich geregelt und sind dementsprechend detailliert zu analysieren. Dies gilt vor allem für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter fünf Millionen Franken.

Es ist davon auszugehen, dass die Kantone steuerlich zulässige Gestaltungsvarianten, welche bis anhin von den Steuerpflichtigen noch nie angewendet wurden (z.B. Sofortabschreibungen, Warendrittel, Rückstellungen, Einzahlung in die Arbeitgeberbeitragsreserven etc.), beim steuerbaren Gewinn 2021 für die Beurteilung der Rückzahlungspflicht nicht berücksichtigen werden. Die bedingte Gewinnverwendung wird von den kantonalen Steuerämtern mit den Finanzdepartementen überwacht.

* Christof Bättig ist dipl. Wirtschaftsprüfer, Revisionsexperte bei Truvag Revisions AG; www.truvag-revision.ch

