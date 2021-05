Ratgeber Corona-Gebühr beim Zahnarzt: Ist das legal? Mein Zahnarzt verrechnet mir bei jeder Konsultation einen nicht gerade unerheblichen Betrag für eine Arbeitsplatzdesinfektion. Darf er das? Ist eine Arbeitsplatzdesinfektion bei einem Zahnarzt nicht selbstverständlich? Bei meinen Besuchen beim Arzt oder bei der Fusspflegerin wird mir kein zusätzlicher Betrag erhoben. Hugo Berchtold* 04.05.2021, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hugo Berchtold.

Ohne Zweifel: Die Corona-Regeln machen einzelne Arbeiten und Dienstleistungen aufwendiger und teurer. Einige Anbieter erheben dafür aber keine zusätzliche Gebühr, andere, wie etwa einige Coiffeure, verlangen einen kostendeckenden Beitrag von 2 bis 5 Franken für Desinfektion, Masken und zusätzliche Einwegplastikschürzen.

Brigitte Hodel, Vizepräsidentin von Coiffeur Suisse, dem Verband der Schweizer Coiffeurgeschäfte, rechtfertigt den Zuschlag. Der Verband habe zwar ein Schutzkonzept erarbeitet, den Zuschlag aber den Mitgliedern überlassen. Ein kleiner Aufpreis sei jedoch gerechtfertigt. Schliesslich hätten die Geschäfte neben dem Schutzmaterial auch noch zusätzlichen Arbeitsaufwand. Pro Kunde habe sie rund zehn Minuten mehr Arbeitsaufwand, pro Tag summiere sich das auf rund anderthalb Stunden weniger Zeit für ihre Kundschaft. Gemäss einer SRF-Umfrage haben sechs von zehn Coiffeurkunden Verständnis für diese zusätzliche Gebühr.

Doch gewisse Anbieter, so etwa die Zahnärzte, langen ungenierter zu. An sich muss der Arbeitsplatz beim Zahnarzt nach jeder Behandlung des­infiziert werden – das war auch schon vor Corona so. So mancher Zahnarzt verrechnet nun aber neu eine «Grundtaxe für Arbeitsplatzdesinfektion», meist um die 15 Franken.

Taxe ist nicht neu

Tatsächlich ist die «Grundtaxe für Arbeitsplatzdesinfektion» nichts Neues. Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) hatte diese neue Tarifposition bereits im Januar 2018 eingeführt. Seither ist sie Bestandteil des Zahnarzttarifs. Ob die Gebühr dann in Rechnung gestellt wird oder nicht, ist den Praxen selbst überlassen. Die grosse Mehrheit der Zahnärzte machte vor der Corona-Krise davon kaum Gebrauch.

«Wir haben mit den neuen Schutzmassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit mehr Aufwand und Kosten, daher berechnen wir den Zuschlag nun auch», heisst es nun seitens der SSO. Als Mehraufwand zählt die Zahnärzte-Gesellschaft unter anderem das Desinfizieren der Türklinken, die Kosten für die Bereitstellung der Desinfektionsmittel und das Lüften mit längeren Pausen zwischen den Patientinnen und Patienten auf.

Die SSO verteidigt die Zusatzkosten: «Die Anforderungen an die Hygiene sind in den letzten 20 Jahren stark gestiegen, sie benötigen mehr Zeit, und es sind zusätzliche Arbeiten im Hintergrund notwendig», so ein Sprecher des Verbands.

Auch der Preisüberwacher Stefan Meierhans, der die Gebühr bereits 2018 kritisch kommentiert hatte, stellt heute fest: «Viele Zahnärzte waren zuvor zögerlich, die Gebühr ihren Kunden zuzumuten. Doch seit der Corona-Krise ist diese Hemmschwelle offensichtlich gefallen.» Konkrete Schritte dagegen hat Stefan Meierhans aber allerdings (noch) nicht unternommen, sodass diese neue Gebühr legal erhoben wird.

* Hugo Berchtold, Team Ratgeber CH Media; www.luzernerzeitung.ch/ratgeber