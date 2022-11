Vitamin D: Brauchen wir als Senioren es zusätzlich

Ratgeber Brauchen wir als Senioren zusätzliches Vitamin D? Es heisst immer wieder, dass ältere Menschen Vitamin D in Form von Zusätzen zu sich nehmen sollten. Mein Mann und ich (75/70) ernähren uns das ganze Jahr über sehr ausgewogen und gesund. Brauchen wir dennoch zusätzliches Vitamin und wenn ja, warum? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 04.11.2022, 11.30 Uhr

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Vitamin D nimmt unter den Vitaminen eine Sonderstellung ein. Manchmal wird es auch als «Sonnenvitamin» bezeichnet. Dadurch wird deutlich, dass der Körper dieses Vitamin nicht alleine durch die Ernährung aufnimmt. Der Mensch kann mit Hilfe der UVB-Lichtstrahlen dieses Vitamin aus Vorstufen, die im Körper vorhanden sind, selbst bilden. Voraussetzung dafür ist ausreichend Sonnenlichtbestrahlung auf unbedeckte Körperstellen.

Die Zufuhr über die Ernährung macht 10 bis 20 Prozent des Bedarfs aus. Unsere Lebensmittel liefern wenig Vitamin D. Felchen, Wildlachs, Lamm- oder auch Kalbfleisch, Steinpilz oder Eier sind gute Quellen.

Ergänzungsstoffe sind bei abwechslungsreicher Ernährung und ausreichender Bewegung an der frischen Luft (auch im Winter) nicht nötig. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) empfiehlt jedoch für die Altersgruppe 60+, für Säuglinge und Schwangere und für Stillende allenfalls die Einnahme von Vitamin D. Eine ausreichende Zufuhr des Vitamins fördert auch die Aufnahme von Calcium und damit die Härtung der Knochen: Es hat Einfluss auf die Muskelkraft . So stärkt es die Knochen und reduziert das Sturz- und Hüftbruchrisiko. Zudem ist es an weiteren Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt wie dem Phosphatstoffwechsel. Es kann günstige Effekte auf die Zahngesundheit, das Immunsystem, das Gehirn und das Herz haben.

50 Prozent der Bevölkerung haben einen Mangel an Vitamin D

Fachleute gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung einen Mangel hat. Das ist abhängig vom jeweiligen Hauttyp, vom Alter, der Dauer der Sonnenexposition, Bedeckung der Haut durch Kleidung und Verwendung von Sonnenschutzmitteln. Ein Mangel tritt vermehrt in den Wintermonaten auf, wenn die Speicher in Fett- und Muskelgewebe, wenig auch in der Leber, nicht gefüllt sind. Eine Supplementierung, also eine Zufuhr etwa in Form von Tropfen Vitamin D in Öl, wird für die Altersgruppe ab 60+ als sinnvoll erachtet. Die Knochendichte nimmt bereits nach dem 30. Lebensjahr konstant ab. Bei Frauen verstärkt die hormonelle Umstellung durch die Wechseljahre den Prozess zusätzlich. Genetische Veranlagung, zu wenig Calcium, Vitamin D und Bewegungsmangel (auch durch Immobilität im Alter) können den Abbau der Knochenmasse weiter fördern.

Die Fähigkeit, aus dem Sonnenlicht körpereigenes Vitamin D zu bilden, nimmt mit dem Alter ab. Zudem ist die Intensität der Sonne in unseren Breitengraden im Winter zu gering, um genügend körpereigenes Vitamin D zu bilden. Dazu kommt, dass wir uns vor UV-Strahlen schützen müssen, um das Risiko von Hautkrebs zu minimieren. Vor der Einnahme von Vitamin-D-Zusätzen sollte eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden. Ein Überdosierung kann zu Nierensteinen führen.

