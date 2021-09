Ratgeber Bieten Pensionskassen auch für Private Hypotheken an? Ich muss meine Hypothek verlängern. Da ich mit dem Angebot meiner Bank nicht einverstanden bin, suche ich nach Alternativen. Ein Freund hat mir geraten, bei Pensionskassen nachzufragen, weil diese sehr gute Konditionen hätten. Welche Pensionskassen bieten denn überhaupt Hypotheken für Private an? Shahram Shad* 02.09.2021, 11.30 Uhr

Wer eine Hypothek braucht, geht meistens zur Bank. Dieses Verhalten ist historisch begründet, kostet die Hypothekarnehmenden aber jährlich viel Geld. In den letzten Jahren sind zahlreiche Pensionskassen in den Hypothekarmarkt eingestiegen: Jüngst die Zuger Pensionskasse und die Pensionskasse des öffentlichen Dienstes von Neuchâtel hat ihre Investitionen in Hypotheken ausgeweitet.

Pensionskassen sind nicht einfach neue Anbieter, sie tragen mit ihren Investitionen und innovativen Produkten zu mehr Wettbewerb, neuen Lösungsansätzen und günstigen Zinsen bei.

Der Zugang zu Produkten der Pensionskassen kann etwas schwieriger sein als der Gang zur Hausbank. Pensionskassen investieren oft nicht permanent in Hypotheken und sie haben häufig keine eigenen Vertriebskanäle, sondern platzieren ihre Gelder über Hypothekarvermittler. Letzteres hat für Hypothekarnehmende den grossen Vorteil, dass damit automatisch ein Anbietervergleich stattfindet und die Angebote gegenüber der Konkurrenz bestehen müssen.

Über 1100 Milliarden Franken umfasst der Schweizer Hypothekarmarkt, 94 Prozent davon sind bei Banken. Pensionskassen kommen gerade mal auf zwei Prozent Marktanteil, wachsen aber prozentual am schnellsten. Das liegt an fehlenden alternativen Investitionsmöglichkeiten. Um konkurrenzfähig zu sein, bieten sie sehr attraktive Konditionen. So sparte man letztes Jahr bei einer zehnjährigen Festhypothek gegenüber einer Bank durchschnittlich 26 Basispunkte. Bei einem Hypothekarvolumen von 500 000 Franken sind das über die Laufzeit gerechnet 13 000 Franken Einsparung.

Wählerisch, aber innovativ

Damit wird klar, dass Pensionskassen in jeden Hypothekarvergleich gehören. Zwar sind sie bezüglich der Risiken tendenziell zurückhaltender als Banken und Versicherungen, haben aber mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei den Anlagereglementen und bieten beispielsweise Switch-Möglichkeiten von laufenden Festhypotheken in länger laufende Festhypotheken oder den kostenlosen Ausstieg aus Festhypotheken bei einer Veräusserung des Objektes. Jüngst hat sich auch eine Pensionskasse entschieden, Zinsabschläge zu offerieren, wenn bei einer energetisch sanierten Immobilie ein Nachweis vorliegt.

Wandel braucht Zeit

Trotz gewichtiger Vorteile wird es noch einige Jahre dauern, bis der Anteil der Pensionskassen am Gesamtmarkt signifikant steigt. Der Aufbau eines Hypothekarportfolios braucht seine Zeit und ist abhängig von den Vertriebskanälen, die sich eine Pensionskasse entweder aufbauen oder über einen Intermediär erschliessen muss. Es steigen aber aufgrund des Anlagenotstandes immer mehr Pensionskassen in den Hypothekarmarkt ein und werden weiterhin für Konkurrenz und damit günstige Hypothekarzinsen sorgen.

*Shahram Shad ist Leiter Vertrieb Deutschschweiz Moneypark, www.moneypark.ch