Ratgeber Besser zügeln: Was Sie über den Mietvertrag, die Endreinigung und Mängellisten wissen müssen Ein Wohnungswechsel bedeutet vor allem viel Arbeit. Eine gute Planung hilft, Stress zu reduzieren. Eine Checkliste mit Tipps für den nächsten Umzug. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 07.01.2022, 10.20 Uhr

Bei einem Umzug muss man an vieles denken: Mit einer Checkliste behält man den Überblick. Bild: Getty

Im Zuge der Pandemie verbringen wir mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Manche hat dies dazu bewegt, sich eine neue Bleibe zu suchen. Doch ein Wohnungswechsel ist mit grossem Aufwand und oft auch Stress verbunden. Umzugsfirmen und Putzinstitute können den Mieterinnen und Mietern zwar viel Arbeit abnehmen. Es gibt aber einiges, das man vor dem Umzug und vor der Abgabe der alten Wohnung beachten muss.

Wie in so vielen Angelegenheiten gilt auch beim Umzug: Vorbereitung ist die halbe Miete. Eine Checkliste, die einen daran erinnert, was wann erledigt sein muss, und hilft, nichts zu vergessen, gibt es auf der Website des Mieterinnen- und Mieterverbandes. Ausserdem erhalten Mitglieder wenn nötig rechtliche Unterstützung.

Zeitplan: Den Umzug frühzeitig organisieren

Was es wann zu erledigen gibt: Diese Checkliste zeigt das Wichtigste in Kürze:

So früh wie möglich

Prüfen Sie den neuen Mietvertrag vor dem Unterschreiben sorgfältig. Nach der Unterzeichnung des neuen, den alten Mietvertrag frist- und formgerecht künden.

Arbeitnehmende erhalten einen gesetzlichen Freitag für den Umzug: Beantragen Sie diesen bei Ihrer Arbeitsstelle.

Beauftragen Sie ein Zügelunternehmen oder ein passendes Mietauto und fragen Sie Zügelhelferinnen und -helfer an.

Für die alte Wohnung: Beauftragen Sie ein Reinigungsunternehmen oder, wenn Sie selber putzen, fragen Sie Helferinnen und Helfer an.

Wohnung, Garage, Keller und andere Räume entrümpeln und Abfall entsorgen. Den Garten in Ordnung bringen.

Bei schulpflichtigen Kindern: Informieren Sie die bestehende und zukünftige Schulbehörde frühzeitig.

4 Wochen vorher

Melden Sie Ihrem Internetanbieter den Umzugstermin, um sicherzustellen, dass die Verbindung am neuen Ort nach dem Umzug gewährleistet ist.

Adressänderung für Arbeitgeber, Versicherung, Bank, Vereine, Zeitungsabos etc. vornehmen, bei der Post einen Nachsendeauftrag erfassen.

Ändern Sie den Dauerauftrag für den Mietzins.

Bauen Sie Ihre Essensvorräte ab, brauchen Sie auch die Esswaren aus dem Tiefkühler auf.

Allenfalls neue Möbel bestellen und an einem Datum nach dem Umzug an den neuen Ort liefern lassen.

2 Wochen vorher

Nehmen Sie in Ihrer alten Wohnung allenfalls Reparaturen vor, für die Mieterinnen und Mieter aufkommen müssen.

Beschaffen Sie Zügelkartons und Verpackungsmaterial. Entbehrliche Dinge können Sie bereits einpacken und Kisten mit Inhalt und Zimmer am Zielort beschriften.

Informieren Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn sowie die Hauswartung über Ihren Zügeltag. Lassen Sie allenfalls öffentliche Parkplätze vor dem Wohnort durch die Polizei sperren.

1 Woche vorher

Planen Sie nun Ihre Mahlzeiten so, dass Sie Ihre Essensvorräte aufbrauchen.

Beginnen Sie damit, erste Möbel zu demontieren.

Mit Einpacken beginnen, zerbrechliche Gegenstände und Flüssigkeiten beschriften. Gefährliche oder sehr sensible Dinge sollten Sie separat aufbewahren und transportieren.

Wo Böden gefährdet sind, bringen Sie rutschfeste Abdeckungen an.

Letzte 2 Tage vorher

Ihre Wertgegenstände sollten Sie eventuell zwischenlagern oder persönlich transportieren.

Pflanzen geeignet verpacken und nicht am Zügeltag oder am Tag davor giessen.

Wenn vorhanden, holen Sie Ihr Mietfahrzeug am Vorabend ab und sperren Sie die Parkplätze für das Transportauto.

Organisieren Sie die Verpflegung für den Umzugstag, auch für Helferinnen und Helfer.

Denken Sie daran, allenfalls Bargeld für Zügelunternehmung bereitzuhalten. Putzmaterial sowie Müllsäcke bereitstellen.

Tag des Umzugs

Ziehen Sie am Zügeltag gute, rutschfeste Schuhe und bequeme Kleidung an.

Kontrollieren Sie den Parkplatz fürs Zügelauto, allenfalls gibt es Zugangswege freizumachen.

Weisen Sie das Zügelteam auf zerbrechliche Gegenstände hin.

Falls es zu Zügelschäden kommt: Gleich bei der Entstehung von der Umzugsfirma eine schriftliche Bestätigung verlangen.

Beladen Sie die Fahrzeuge überlegt: Raum sparen, das, was zuerst gebraucht wird, zuletzt einladen.

Lampen: Auch am alten Ort noch Lampen oder Lampenfassungen zurücklassen. Installieren Sie in der neuen Wohnung noch bei Tageslicht Lichtquellen.

Ausziehen

Kündigung und ausserterminlicher Auszug

Beachten Sie die Kündigungsfrist, die bei Mietwohnungen mindestens drei Monate beträgt. Wollen Sie zum Beispiel am 31. März kündigen, muss das Schreiben Ende Dezember bei der Vermieterin oder dem Vermieter angekommen sein.

Die Kündigung der Wohnung eingeschrieben verschicken. Bei Verheirateten müssen beide Ehepartner unterschreiben. Wenn es eilt: Das Kündigungsschreiben können Sie beim Vermieter oder der Verwaltung persönlich übergeben und sich auf einer Kopie mit Unterschrift bestätigen lassen, dann das Schreiben überreicht wurde.

Wollen Sie ausserhalb der Kündigungsfrist ausziehen, dann müssen Sie eine zahlungsfähige und zumutbare Nachmieterin stellen. Teilen Sie der Vermieterin oder dem Vermieter schriftlich per Einschreiben mit, dass Sie ausserterminlich ausziehen möchten und einen Nachmieter suchen. Laut Gesetz muss nur eine Nachmieterin vorgeschlagen werden. Der Mieterinnen- und Mieterverband empfiehlt aber generell, dem Vermieter mehrere Nachmieter zu melden.

Umzugsfirma finden und Offerte einholen

Buchen Sie frühzeitig eine Umzugsfirma, diese können gerade um offizielle Kündigungstermine schnell ausgebucht sein. Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin und klären Sie vorgängig ab, welche Arbeiten das Unternehmen erledigen soll.

Verlangen Sie eine schriftliche Offerte mit Stundenansatz und garantiertem Kostendach. Ein Preisvergleich kann sich lohnen: Zum Beispiel auf der Vergleichsplattform Comparis können Sie Offerten anfordern und die Konditionen einzelner Firmen vergleichen. Gemäss Comparis ist der Umzug einer 3-Zimmer-Wohnung bereits ab 700 Franken möglich.

Wohnungsreinigung und Putzinstitut finden

Oft steht im Mietvertrag, was bei der Wohnungsabgabe wie gereinigt werden muss. Ansonsten kann man das auch bei der Verwaltung abfragen. Die Reinigung muss man nur so weit übernehmen, als man sie auch selber erledigen kann und sie ungefährlich ist. Spezialbehandlungen oder Arbeiten, die durch Fachpersonen erledigt werden müssen, kann die Mieterin oder der Mieter ablehnen.

Auf Vergleichsplattformen wie Comparis können Sie kostenlose Offerten für die Endreinigung einholen. Wenn Sie eine Reinigungsfirma gefunden haben, laden Sie eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ein, die zu reinigende Wohnung zu besichtigen. Legen Sie anhand einer Checkliste fest, was alles gereinigt werden soll.

Vereinbaren Sie eine Reinigungspauschale. Von Vorteil ist es, eine Bestätigung und Abnahmegarantie zu verlangen. Heisst, wenn bei der Wohnungsabgabe noch schmutzige Stellen bemängelt werden, muss das Reinigungsinstitut kostenlos nachputzen. Für Schäden haftet die Reinigungsfirma. Bei Barzahlung sollten Sie eine Quittung verlangen.

Tipp: Gegen Ende des Monats verlangen manche Reinigungsunternehmen mehr oder sind überlastet. Wenn möglich, lassen Sie die Wohnung Mitte oder sogar Anfang des Monats reinigen.

Wohnungsübergabe und Protokoll

Vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin für die Wohnungsabgabe. Dabei erstellt die Vermieterin oder der Vermieter ein Protokoll, wo Beschädigungen und Mängel festgehalten werden. Gleichzeitig wird festgestellt, welche dieser Schäden die ausziehenden Mieter zahlen müssen. Als Mietern oder Mieter lesen Sie das Protokoll gründlich durch und unterschreiben Sie es nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Die Schlüsselübergabe sollten Sie sich schriftlich bestätigen lassen.

Einziehen

Wohnung besichtigen und bewerben

Gerade bei privaten Vermietern ist ein erster guter Eindruck wichtig. Achten Sie auf Ihr Auftreten, Erscheinungsbild und Pünktlichkeit. Sollten Sie verhindert sein, sagen Sie die Besichtigung rechtzeitig ab.

Um eine Wohnung zu bekommen, ist es oft entscheidend, schnell zu sein. Bestellen Sie den Betreibungsregisterauszug bereits vorab bei Ihrer Wohngemeinde. Das spart Zeit und so können Sie die Unterlagen rasch abgeben. In die Bewerbungsunterlagen gehören neben dem Betreibungsregisterauszug ein Begleitschreiben und Referenzen. Informieren Sie letztere vorab. Im Begleitschreiben können Sie sich und Ihre Mitbewohner näher vorstellen.

Falls Sie bei der Wohnungsbesichtigung ein Anmeldeformular erhalten haben, füllen Sie dieses klar, sauber und vollständig aus. Zulässig sind unter anderem Fragen zur Identität, zu finanziellen Verhältnissen, Wohnverhältnissen sowie Haustieren oder Musikinstrumenten. Bei unerlaubten Fragen dürfen Sie zu einer Notlüge greifen.

Haustiere in der Mietwohnung

Ist im Mietvertrag keine Bestimmung über Haustiere festgelegt, sind diese grundsätzlich zulässig. Die meisten Mietverträge lassen Haustiere nur mit Einwilligung des Vermieters oder der Vermieterin zu. Für eine Ablehnung braucht dieser keinen Grund anzugeben. Immer erlaubt sind Kleintiere wie Zierfische oder Hamster, unabhängig davon, was im Mietvertrag steht. Jedoch nur, solange sie nicht in grosser Zahl gehalten werden. Wer sich nicht an ein Tierhaltungsverbot hält, riskiert die Kündigung.

Kaution und Mietzins

Oft wird von den Mietern ein Mietzinsdepot oder eine Wohnungskaution verlangt. Zahlen Sie das Geld unbedingt nur auf ein Sperrkonto ein, das der Vermieter auf Ihren Namen bei einer Bank eingerichtet hat. Anstelle eines Depots gibt es auch Kautionsversicherung. Der Mieterinnen- und Mieterverband rät davon ab, da letztlich nur die Vermieterinnen und die Versicherung profitierten.

Der Mietzins muss in der Regel im Voraus bezahlt werden, also bis Ende des Vormonats. Im Mietvertrag festgelegte Heiz- und Nebenkosten sind zusätzlich zu bezahlen. Erfassen Sie einen Dauerauftrag, der das Geld jeweils fristgerecht überweist.

Schäden und Mängel in der neuen Wohnung

In einer neuen Wohnung muss man vom ersten Tag an behaglich wohnen können: Heizung und Kühlschrank müssen funktionieren, warmes Wasser muss vorhanden sein. Werden Mängel erst nach Mietantritt behoben, können der Mieterinnen und Mieter eine Mietzinsreduktion beanspruchen.

Weiter muss die Vermieterin oder der Vermieter die Wohnung in versprochenem Zustand übergeben. Sollten diese den Unterhalt der Wohnung vernachlässigt haben, können Mieter die Behebung eines Schönheitsfehlers verlangen. Zum Beispiel, dass fleckige Tapete übermalt wird.

Oft wird bei der Wohnungsübergabe ein Übernahmeprotokoll erstellt, wo auch die Anzahl Hausschlüssel festgehalten wird. In der Regel geht man davon aus, dass dort nicht verzeichnete Mängel nach dem Einzug entstanden sind.

«Nach heutigem Mietrecht ist es nicht mehr so, dass Mieterinnen und Mieter beweisen müssen, dass ein Schaden beim Einzug schon vorhanden war», heisst es vom Mieterinnen- und Mieterverband. Es ist umgekehrt Sache der Vermieterin oder des Vermieters, dies zu beweisen. Deshalb kann man sagen: Lieber gar kein Übernahmeprotokoll als ein ungenaues. Mieter sollten innert zehn Tagen nach dem Einzug in aller Ruhe eine genaue Mängelliste erstellen und eingeschrieben an die Vermieterin oder den Vermieter schicken.

Bei der Gemeinde anmelden

Melden Sie sich beim Einwohneramt am neuen Wohnort an. In der Regel haben Sie 14 Tage nach dem Umzug Zeit dafür.

