Ratgeber Ausgleich bei unterschiedlichen Ausbildungskosten? Wir haben zwei Töchter: Die Ältere (22) studiert in einer anderen Stadt. Wir unterstützen sie mit 1500 Franken pro Monat für Kost und Logis. Die Jüngere (18) macht eine Lehre und wohnt zu Hause. Wir fragen uns nun, ob die Zuwendungen für die ältere Tochter später ausgeglichen werden müssen? Was wäre eine gerechte Lösung? Hugo Berchtold* Jetzt kommentieren 07.10.2021, 15.00 Uhr

Ihr Problem stellt sich in vielen Familien mit Kindern, die jeweils eine für sie zugeschnittene Lösung finden müssen. Eine Ideallösung für alle Fälle gibt es nicht. Rechtlich gilt: Eltern dürfen ihre Kinder grundsätzlich unterschiedlich behandeln. So könnte etwa per Testament auch bestimmt werden, dass ein Kind mehr erbt als die anderen. Allerdings sind bei dieser Ungleichbehandlung – aus welchem Grund auch immer – die Pflichtteile der anderen Kinder zu beachten.