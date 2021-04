Ratgeber Auf was ist beim Online-Bewerbungsgespräch zu achten? Mir (m/32) steht ein Online-Bewerbungsgespräch bevor. Ich bin deshalb ziemlich nervös. Ich finde es nicht so toll, ein so wichtiges Gespräch via Video führen zu müssen. Auf was sollte ich dabei achten? Doris Pfyl* 18.04.2021, 11.30 Uhr

Das Positive gleich vorab: Online-Bewerbungsgespräche haben einige Vorteile. Die teilweise zeitaufwendige An- und Rückreisezeit fällt weg und das Gespräch kann in der für Sie gewohnten Umgebung stattfinden. Auch das von Ihnen geschilderte Gefühl von grosser Nervosität ist in dieser Situation durchaus nützlich. Anspannung und Nervosität erhöhen die Adrenalinproduktion im Körper, was die Energieversorgung verbessert und somit die Aufmerksamkeit steigert. Das wiederum befähigt Sie zu Höchstleistungen.

Aber natürlich ist damit noch kein Erfolg garantiert. Grundsätzlich gilt für die Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs via Skype oder Video dasselbe wie für ein Gespräch vor Ort. Gesprächsinhalt und -ablauf sollten gut überlegt sein. In der Regel dauert ein Online-Bewerbungsgespräch 60 bis 90 Minuten.

Auch betreffend Dresscode lohnt sich eine seriöse Vorbereitung. Ein dreiteiliges Outfit aus Hemd, leichtem Veston und – auch wenn für das Gegenüber nicht sichtbar – gepflegter Stoffhose ist Pflicht.

Machen Sie sich zudem betreffend Technik an Ihren Geräten schlau. Sollte Ihr Computer oder Notebook keine integrierte Kamera haben, die eine gute Bildqualität garantiert, investieren Sie in eine hochwertige Kamera. Beachten Sie bei der Kameraposition, dass das Gespräch im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe geführt werden kann. Probieren Sie verschiedene Kameraausschnitte aus. Sorgen Sie innerhalb des Kamerablickwinkels für Ordnung. Denn alles, was Ihr Gesprächspartner auf dem Bild sieht, könnte ihn ablenken und zu Unkonzentriertheit führen.

Wichtig ist auch, dass Sie über ein Headset mit gutem Mikrofon verfügen. Bei kabellosen Modellen muss der Akku vor einem Gespräch vollständig geladen werden. Bei Videokonferenzen ist eine klare und deutliche Aussprache besonders wichtig. Durch die Technik kann es zu sprachlichen Zeitverzögerungen kommen. Schauen Sie also in die Kamera, wenn Ihr Gesprächspartner spricht. So vermeiden Sie, dem Gegenüber ins Wort zu fallen. Beziehen Sie die Beleuchtung in die Vorbereitung des Videomeetings mit ein. Optimal ist Licht von vorne.

Eine Checkliste machen

Machen Sie sich im Vorfeld mit der verwendeten Software bekannt. Eventuell können Sie das Gespräch proben. Bitten Sie jemanden, die Situation mit Ihnen zu simulieren. Dabei kann auch getestet werden, ob die Technik funktioniert, ob Bild- und Tonqualität stimmen, wie der Hintergrund wirkt und ob die Beleuchtung optimal ist. Eine Checkliste lohnt sich:

- Ihre Kleidung ist passend.

- Frisur und Rasur sind perfekt.

- Die Technik funktioniert, das Headset ist geladen.

- Die Unterlagen, und hierzu zählen auch persönliche Notizen, liegen bereit.

- Stift und Block ebenso.

- Ihr Stuhl ermöglicht eine gute Körperhaltung.

- Sie sind ungestört.

- Handy und Festnetztelefon sind auf lautlos gestellt.

*Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin, Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM, www.imagemodestil.ch