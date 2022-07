Ratgeber Auf was ist bei gekaufter Salatsauce zu achten? Und kann ich selber einen Wochenvorrat anlegen? Sommerzeit ist Salatzeit. Doch täglich eine frische Sauce zu machen, ist etwas viel Aufwand. Was muss ich beachten, wenn ich Salatsauce kaufe oder selber einen Wochenvorrat an Salatsauce zubereite? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 24.07.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fertige Salatsaucen aus dem Supermarkt haben zwei Vorteile. Sie geben erstens keine Arbeit und sind zweitens lange haltbar. Preise und Qualitäten variieren jedoch stark. Für eine qualitative Auswahl hilft die Zutaten- und Nährwerttabelle. Fragen Sie sich Folgendes:

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

* Welches Öl wurde verwendet? Gerade das heimische Rapsöl hat im Vergleich mit anderen Speiseölen einen niedrigen Anteil an gesättigten und einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Es ist reich an Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E.

* Wie hoch ist der Anteil an Wasser, Salz und Zucker? Gerade in kalorienreduzierten Produkten wird oft Zucker anstelle des Fettes als Geschmacksträger verwendet. Für «normale» Salatsaucen sind rund 200 kcal pro 100 ml vertretbar.

* Und schliesslich, welche Zusatzstoffe wurden verwendet? Oft sind Geschmacksverstärker, Sulfite, Farbstoffe und/oder Aromen inklusive.

Selbst gemachte Sauce

Selber machen heisst auch, selber zu wählen, welche Zutaten in welcher Qualität verwendet werden. Dafür aber reduziert sich die Haltbarkeit, da keine Konservierungsstoffe verwendet werden. Ein Wochenvorrat lässt sich aber problemlos herstellen.

Die Rezeptur, die Hygiene bei der Zubereitung und die Lagerung sind die bestimmenden Faktoren, wie lange eine Sauce geniessbar bleibt. Essig hat eine konservierende Wirkung. Je höher sein Anteil im Dressing, umso höher die konservierende Wirkung. Rohe Eier, Joghurt, Kräuter oder andere rohe Zutaten hingegen verkürzen die Haltbarkeit. Getrocknete Kräuter geben nur eine vermeintlich höhere Sicherheit. Sie können mit Mikroorganismen belastet sein. Rohe Zwiebeln und Knoblauch können die Sauce zum Gären bringen. Möchte man nicht auf sie verzichten, können durch das vorgängige Andämpfen die Hefepilze eliminiert werden. Noch besser, kurz vor dem Essen der Sauce zugeben. Das gilt auch für frische Kräuter, die zusätzlich Abwechslung bringen.

Neben den Zutaten sind auch die persönliche und die Geräte- und Küchenhygiene wichtige Faktoren. Durch die Hände oder etwa durch mehrfaches Probieren mit dem gleichen Löffel können Mikroorganismen in die Sauce gelangen. Wichtig ist auch, dass die Flasche, in die die Salatsauce abgefüllt wird, sehr sauber ist. Idealerweise ist eine Glasflasche mit Bügelverschluss zu verwenden. PET-Flaschen können kaum wirkungsvoll genug gereinigt werden.

Gut verschlossen gehört das Dressing nach jedem Gebrauch in den Kühlschrank. Dass sich das Öl und der Essig beim Lagern trennen, ist ein normaler Vorgang. Es fehlt ein sogenannter Emulgator. Die Sauce aus dem Vorrat entsprechend vor Gebrauch gut schütteln, bis sich die Bestandteile wieder gut gemischt haben. Steht die Sauce dann doch länger als geplant im Kühlschrank, kann man mit allen Sinnen prüfen, ob die Salatsauce noch verwendbar ist.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen