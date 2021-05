Ratgeber Arthrose im Oberkiefer: Soll ich anders essen? Ein CT hat ergeben, dass ich (w, 72) im rechten Oberkiefer eine fortgeschrittene Arthrose habe. Schmerzen habe ich bis jetzt keine, allerdings stimmt der Biss manchmal nicht mehr genau. Meine Fragen: Kann Arthrose mit einer Änderung der Ernährung gestoppt werden. Und lassen sich die Knorpel wieder aufbauen? PD Dr. Dr. Olivier Lieger* 17.05.2021, 14.00 Uhr

Eine Arthrose im Kiefergelenk ist die Folge einer krankhaften Überbelastung, die typischerweise ab dem 50. Lebensjahr vermehrt auftreten kann. Zu dieser Überbelastung kommt es vor allem nachts, wenn wir während der Traumphase unbemerkt mit den Zähnen knirschen oder sie zusammenpressen. Sind das nächtliche Knirschen oder Pressen eine langjährige Angewohnheit, kann es sein, dass sich die Knorpelscheibe, die zwischen Ober- und Unterkiefer sitzt, verlagert und durch das Aneinanderreiben der Knochen eine Arthrose entsteht. Diese muss, wie Sie selbst schreiben, nicht unbedingt schmerzhaft sein.

Erste typische Symptome der Überbelastung sind ein hörbares Knacken des Knorpels, weil er nicht mehr richtig sitzt, und später ein Reiben bei Arthrose. Auch Spannungskopfschmerzen können wegen den verspannten Kiefermuskeln auftreten. Hält die Belastung weiter an, wird das Gelenk zunehmend gereizt, wodurch eine Entzündung und schmerzhafte Schwellungen entstehen können. Letztere führen dazu, dass die Backenzähne auf der betroffenen Seite aufgrund der Gelenkschwellung keinen Kontakt mehr haben und sich der Biss vorübergehend verschiebt. Um solche Entzündungsverläufe zu verhindern, sollten erste Warnzeichen wie das Knacken möglichst frühzeitig bei einer Fachperson abgeklärt werden.

Überbelastung passiert nicht beim Essen

Wird eine Arthrose (Gelenkabnutzung) diagnostiziert, geht es um die Wahl der Therapieform. Mittels einer Umstellung der Ernährung können Sie leider nichts ausrichten, weil die Überbelastung nicht beim Essen, sondern nachts geschieht. Es gibt aber andere gute und sehr effektive Behandlungsmöglichkeiten.

Bei akuten Beschwerden wird zuerst meist mit abschwellenden Schmerzmitteln und Physiotherapie gearbeitet. Letztere hilft, die Kiefermuskulatur zu entspannen. Sollten die Beschwerden länger anhalten, kann das Gelenk mit Hilfe einer Zahnschiene mechanisch entlastet werden. Diese verhindert beim nächtlichen Pressen, dass das Gelenk belastet wird. Zusätzlich kann bei anhaltenden muskulären Beschwerden die Kaumuskulatur in einem weiteren Schritt mit Botox behandelt werden. Dies ermöglicht eine Entspannung der betroffenen Muskulatur über mehrere Monate. Das Kauen wird dabei nicht eingeschränkt.

Schlagen diese konservativen Therapien nicht an, kann eine Operation in Betracht gezogen werden. Dabei wird der Knorpel – der sich von selbst nicht mehr aufbauen lässt – durch einen Platzhalter ersetzt, der üblicherweise aus Bauch- oder Leistenfett hergestellt wird. Eine Operation ist aber in den seltensten Fällen notwendig. Meist schlagen die konservativen Behandlungen gut an, weil das Kiefergelenk nachts einfach entlastet werden kann.

* PD Dr. Dr. med. Olivier Lieger ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, www.hirslanden.ch