Ratgeber Welche Absicherung ist bei unbezahltem Urlaub nötig? Ich (38, w, Single, angestellt) habe mich entschieden, nach sehr intensiven Jahren nun eine Auszeit von fünf Monaten im Job zu nehmen. Wie muss ich mich versicherungstechnisch absichern während dieses unbezahlten Urlaubs? Worauf muss ich zwingend achten? Eileen Häcki* 09.07.2020, 15.26 Uhr

Ein unbezahlter Urlaub liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer – mit dem Einverständnis seines Arbeitgebers – für eine gewisse Zeit von der Arbeitspflicht befreit wird und vom Arbeitgeber während dieser Zeit auch keinen Lohn erhält. Das Anstellungsverhältnis als solches bleibt jedoch bestehen.

Arbeitgeber bieten oft eine Kollektivkrankentaggeldversicherung, welche den Lohn bei krankheitsbedingter Abwesenheit versichert. Normalerweise ruht dieser Versicherungsschutz während einer Arbeitsunterbrechung ohne Lohnzahlung. Das Thema des Krankentaggeldes sollte deshalb im Voraus mit der Versicherung geregelt werden.

Unfallversicherung UVG

Die Nichtberufsunfallversicherung (NBUV) ist für Arbeitnehmer, die mehr als 8 Stunden pro Woche bei einem Arbeitgeber arbeiten, obligatorisch. Die Versicherungsdeckung der NBUV endet mit dem 31.Tag nach Beendigung des bezahlten Arbeitsverhältnisses. Als Versicherter können Sie die NBUV mit einer sogenannten Abredeversicherung um höchstens 180 Tage verlängern. Dies würde somit auch Ihre Auszeit abdecken. Sie müssen diese NBUV-Verlängerung jedoch vor Ablauf der Nachversicherungsfrist von 31 Tagen abschliessen. Alternativ können Sie für die Dauer Ihrer Auszeit die Unfalldeckung wieder in Ihrer Krankenversicherung einschliessen, diese deckt bei Unfall jedoch nur die Heilungskosten und bietet im Gegensatz zur NBUV keine Lohnfortzahlung.

Während des Urlaubs sind keine Beiträge für AHV/IV geschuldet. Damit keine Beitragslücke entsteht, ist pro Kalenderjahr ein Mindestbeitrag von 496 Franken einzuzahlen (inkl. Arbeitgeberbeiträgen). Überprüfen Sie zudem bei Ihrer Pensionskasse, welche Möglichkeiten das Vorsorgereglement für eine unbezahlte Auszeit vorsieht. Je nach Reglement bestehen folgende Möglichkeiten: unveränderte Weiterversicherung, Weiterversicherung nur der Risikoleistungen (IV und Tod) oder Sistierung der Versicherung. Bei einer Weiterversicherung müssen Sie als Arbeitnehmer sowohl für Ihre Beiträge als auch für die Arbeitgeberbeiträge aufkommen.

Private Versicherungen

Ihre privaten Versicherungen (Privathaftpflicht, Lebensversicherung usw.) erfahren während einer beruflichen Auszeit normalerweise keine Änderungen. Falls Sie Ihre Auszeit im Ausland verbringen, empfehle ich Ihnen jedoch, in den Vertragsunterlagen den geografischen Geltungsbereich zu prüfen.

Auch die Krankenkassen­deckung besteht in der Regel unabhängig vom Arbeitsverhältnis, die Kasse ist auch leistungspflichtig bei Erkrankungen im Ausland. Die gewöhnliche Grunddeckung genügt oft, jedoch nicht immer. In den USA etwa sind die Gesundheitskosten viel höher als in der Schweiz. Prüfen Sie deshalb je nach Destination die Deckung mit Ihrem Krankenversicherer.

* Eileen Häcki ist Expertin für Finanzplanung.